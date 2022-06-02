В ДНР назвали место проведения промежуточного трибунала над боевиками

Промежуточный трибунал над украинскими боевиками может пройти в Мариуполе, сообщила председатель комитета по уголовному и административному законодательству народного совета Донецкой народной республики Елена Шишкина.

«Будет очень логично, что он (трибунал) будет проходить на территории Донецкой народной республики. В последнее время мы видим преступления, совершенные в отношении граждан Российской Федерации... Мы видим обстрелы Белгородской области. Поэтому не исключаем проведение и на территории Российской Федерации какой-то части трибунала. Промежуточный, в частности, мариупольский трибунал, пройдет в городе Мариуполе», – приводит ее слова РИА «Новости».

Кроме того, Шишкина рассказала, что инструкторы из стран НАТО и иностранные наемники окажутся на скамье подсудимых международного трибунала, также там могут оказаться спонсоры националистических батальонов.

«На скамье подсудимых окажутся не только те, кто взял в руки оружие и физически присутствовал на линии фронта. Причем мы говорим не только о гражданах Украины, потому что в рядах террористов... очень много наемников из стран Европы, много командного состава, инструкторов из стран НАТО... И эти люди тоже попали в плен. Также на скамье подсудимых, мы очень надеемся, окажутся те физические лица и юридические, которые финансировали этот терроризм. Которые вот уже девятый год продолжают это делать. Которые взращивали нацбатальоны, вооружали, обучали. Финансирование – это тоже отдельная статья... Отдельное военное преступление», – сказала Шишкина.

Ранее сообщалось, что более 100 украинских военнопленных по результатам расследования получили статус подозреваемых и перемещены в СИЗО.

Также в ДНР исключили обмен попавших в плен иностранных наемников.

До этого в Генпрокуратуре ДНР заявили, что в отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания.

Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.