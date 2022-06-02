Авиация ВКС России поразила пункты управления «Кракена» и «Азова» под Харьковом

Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов» в районе Харькова, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 15 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены склады боеприпасов и топлива ВСУ в районах населенных пунктов Долина и Славянск Донецкой народной республики (ДНР)», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.

«Всего в результате ударов авиации уничтожено до 240 националистов, 39 единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», 10 танков и боевых машин пехоты, три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», семь артиллерийских орудий и минометов, а также 17 специальных автомобилей.

Истребительной авиацией сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Любомировка Николаевской области», – сообщил Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Одесса, Камышеваха, Попасная, Золотое, Кудряшовка Луганской народной республики, Яровая Харьковской области, а также Верхнеторецкое ДНР.

Ракетными войсками и артиллерией поражен 131 пункт управления, 146 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, а также 579 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», – отметили в российском оборонном ведомстве.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 186 самолетов, 129 вертолетов, 1084 беспилотных летательных аппарата, 327 зенитных ракетных комплексов, 3373 танка и других боевых бронированных машин, 460 установок реактивных систем залпового огня, 1752 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3350 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.

Накануне в Минобороны заявили об уничтожении за сутки более 340 украинских военных.