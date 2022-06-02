МИД: Бесполезно обсуждать обещания Зеленского о неприменении ракет США для ударов по России

Нельзя обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские ракетные системы HIMARS для ударов по территории России – это бесполезно, должны быть реальные данные, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, в конце прошлого года Россия требовала письменных гарантий безопасности, потому что ни на какие слова Зеленского и западных лидеров «больше никто не ориентируется». «Цену им знают, они ничтожны, поэтому никакие обещания, слова в контексте, в частности, Зеленского обсуждать нельзя и бесполезно», – передает РИА «Новости» ее слова в эфире «Соловьев Live».

Захарова отметила, что чисто политически – «оценка одна». «Эти все истории относительно каких-то там договоренностей, перепевки этого в западных СМИ – это не повод для того, чтобы делать заявления и это обсуждать, должны быть реальные данные, реальное понимание того, что там происходит, и соответствующая реакция нашего силового блока», – добавила представитель МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет кредита доверия к украинской стороне, добавив, что для доверия «нужно иметь опыт в случаях, когда данные обещания сдерживались». Он привел в пример ход событий после главного предвыборного обещания президента Зеленского раз и навсегда покончить с войной на юго-востоке Украины.

Накануне власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».

Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.

Позже МИД России заявил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной.

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