Российские компании решили делать запчасти для иностранных самолетов

Пять компаний в апреле-мае получили от Росавиации сертификаты разработчика авиатехники, позволяющие предприятиям работать с зарубежными воздушными судами (ВС), сообщили СМИ.

Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителей части компаний и источник, близкий к авиарегулятору, пока в основном речь идет о выпуске деталей интерьера, кресел или кухонного оборудования.

Среди получивших сертификаты – ГосНИИ гражданской авиации, S7 Technics (входит в группу S7), Уральский завод гражданской авиации, «Авиационные инженерные решения» и институт авиационного приборостроения «Навигатор». По словам источника, заявки на сертификацию подали «Волга-Днепр инжиниринг», «Ютэйр-инжиниринг», «Авиагранд», «А-техникс» группы «Аэрофлот» и «Авиаинтерком». «Авиационные инженерные решения» получили сертификат на разработку и одобрение изменений типового дизайна самолетов, рассказал газете управляющий директор компании Тимур Джолдыбаев.

По его словам, сертификат позволяет разрабатывать модификации и схемы ремонта ВС, включая разработку и сертификацию компонентов для российских и иностранных самолетов. «Компоненты, которые мы будем разрабатывать в рамках сертификата, могут выпускать компании, имеющие сертификат производителя компонентов авиатехники. В основном это будут предметы интерьеров ВС: запчасти для пассажирской кабины, кресел, кухонных отсеков, туалетных модулей, грузовых отсеков и проч.», – рассказал Джолдыбаев.

«Авиационные инженерные решения» имеют сертификат разработчика авиатехники в соответствии с нормами EASA (Европейское агентство авиационной безопасности), но сейчас он приостановлен из-за санкций, пояснил он. У производителя авиационных интерьеров «Авиаинтерком» также есть европейская сертификация. Коммерческий директор компании Алексей Кухтин подтвердил подачу заявки на сертификацию в рамках части 21 Федеральных авиационных правил (ФАП-21). Эти правила регламентируют сертификацию авиатехники, организаций-разработчиков и изготовителей. S7 Technics уже получила такой сертификат с дополнительными полномочиями, говорит представитель компании. По его словам, ранее провайдер имел аналогичный сертификат EASA Part-21, по которому разрабатывал модификации комплектующих для салонов (например, чехлов для кресел, подлокотников), компонентов для кухонь, уборных, схем внешней и внутренней маркировки и т. д.

Подала заявку на сертификацию по требованиям ФАП-21 и «А-техникс», сказал представитель компании. Одобрение позволит компании разрабатывать схемы ремонта, а также документацию для изготовления некоторых компонентов отечественных и западных самолетов. В частности, компания планирует получить допуск на разработку документации для производства и модификации компонентов буфетно-кухонного оборудования, пассажирского салона, кабины экипажа, изоляции, облицовки, уточнил собеседник газеты.

Напомним, что ЕС запретил лизинг и поставки самолетов и двигателей в Россию и потребовал вернуть даже те самолеты, которые сейчас эксплуатируют российские авиакомпании и платят лизинговые платежи. Владельцами таких машин являются иностранные лизингодатели. ЕС также запретил страхование российских самолетов. Boeing и Airbus прекратили обслуживание самолетов российских авиакомпаний и запретили поставки запчастей им.