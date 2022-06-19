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Рада приняла закон о выходе Украины из соглашения с Россией о научно-техническом сотрудничестве
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Верховная Рада приняла закон о прекращении действия Соглашения между правительством России и правительством Украины о научно-техническом сотрудничестве, сообщил представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук.
«Законом предлагается прекратить действие Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о научно-техническом сотрудничестве, совершенного в городе Москве 27.08.1996 года», – передает его слова ТАСС.
Мельничук уточнил, что закон принят большинством в 305 голосов депутатов.
Кроме того, Рада одобрила выход Украины из ряда соглашений СНГ. «Одобрены в целом проект закона о выходе из Соглашения СНГ о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи, проект закона о выходе из Соглашения о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах – участниках СНГ, проект закона о выходе из Соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах – участниках СНГ», – добавил Мельничук.
Ранее Верховная рада Украины проголосовала за запрет русской музыки в украинских медиа и общественных местах.
Французы раскритиковали внешний вид Зеленского на встрече с Макроном
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Читатели газеты Le Figaro возмутились поведением и внешним видом президента Украины Владимира Зеленского на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном.
«Зеленский недостаточно вежливый, чтобы одеться должным образом перед теми, кто его кормит», – написал один из читателей с никнеймом JOEL VELASQUE, передает РИА «Новости».
«Молодец Макрон. Зеленский использует французские САУ Сaesar, чтобы бомбить мирных жителей в Донецке! Позор Франции!» – возмутился еще один пользователь.
«Зеленский принимает представителей США иногда в костюмах и галстуках или даже в военной форме, для Европы достаточно футболки...» – отметил другой комментатор.
«Два актера второго плана со сценаристом Рэмбо и режиссером, которым является президент Голливуда, а производство финансирует «Уолл-стрит Парамаунт», – добавил GORDO GARCIA.
«Какое коллективное безумие! Зеленский, «хозяин мира», щелчком пальца заставляет своих камердинеров, возглавляющих ЕС, провести всю ночь в поезде, которые приходят к нему на сцену, чтобы принести присягу на верность», – считает Grand largue.
«Непоколебимая дружба за деньги, особенно из ЕС», – заключили читатели.
Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер указал на не совсем адекватную манеру поведения Зеленского на международной арене.
Напомним, что Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании.
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«Калибрами» уничтожены свыше 50 генералов и офицеров ВСУ
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За прошедшие сутки в ходе спецоперации высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в 12.30 нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия», сообщили в Минобороны России.
«В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», – сообщается в Telegram-канале военного ведомства.
Кроме того, в 20.20 высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» на территории трансформаторного завода в городе Николаеве уничтожены десять 155-мм гаубиц М777 и до 20 боевых бронированных машин, поставленных Западом киевскому режиму за последние 10 дней, сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, высокоточными ракетами воздушного базирования в 19.20 нанесено поражение эшелону с личным составом, вооружением и военной техникой 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады, прибывшего из города Владимир-Волынский в зону боевых действий в Донбассе. В результате удара по месту разгрузки эшелона в районе железнодорожной станции Губиниха Днепропетровской области уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 30 танков и боевых бронированных машин.
«В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении нанесено поражение семи взводам РСЗО «Град» и артиллерийскому взводу на огневых позициях», – говорится в сообщении.
Оперативно-тактической и армейской авиацией уничтожено четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и артиллерийскими боеприпасами в районах населенных пунктов Максимильяновка, Авдеевка, Зеленое Поле и Георгиевка Донецкой народной республики, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Северска Луганской народной республики, сообщили в Минобороны России.
«Ракетными войсками и артиллерией поражены 22 пункта управления, 48 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах», – говорится в сообщении.
Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по территории Харьковского танкоремонтного завода уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня «Ураган».
«Украинские вооруженные силы несут значительные потери от контрбатарейной борьбы. Так, военнослужащий 22-й мотопехотной бригады ВСУ, взятый в плен в районе населенного пункта Перемога, рассказал о том, что за последние 10 дней в артиллерийских подразделениях, действующих на Харьковском направлении, потери составили 380 человек, в том числе 90 – безвозвратные», – отметили в Минобороны.
«За сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено свыше 400 националистов, 10 танков и других боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, 11 пусковых установок реактивной системы залпового огня и 28 специальных автомобилей», – говорится в сообщении.
Войсками противовоздушной обороны России за сутки сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Червонная Долина Николаевской области. Также сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Заводы, Червоный Шахтер, Дементиевка, Глубокое Харьковской области, Криница Херсонской области, Попасная Луганской народной республики и в районе острова Змеиный.
Кроме того, перехвачены три тактические ракеты «Точка-У» в районах Новозвановка и Новоалександровка Луганской народной республики, два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Большие Проходы Харьковской области и Червонная Долина Николаевской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 207 самолетов, 132 вертолета, 1249 беспилотных летательных аппаратов, 344 зенитных ракетных комплекса, 3683 танка и других боевых бронированных машин, 562 боевые машины реактивной системы залпового огня, 2043 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3715 единиц специальной военной автомобильной техники», – доложили в Минобороны.
«Большие потери в рядах ВСУ вынуждают украинское командование бросать в бой неподготовленный личный состав, у которого отсутствуют необходимые навыки обращения с вооружением и военной техникой. Так, в 13.30 пара штурмовиков Су-25 воздушных сил Украины нанесла удар по позициям своих подразделений в районе населенного пункта Широкое Днепропетровской области», – рассказали в ведомстве.
Отмечается также, что отдельные подразделения ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения, покидают район боевых действий. Так, взвод 1-й роты 1-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшийся в районе Лисичанска, бросил тяжелое вооружение и оставил свои позиции.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Рогозин заявил о движении западной космонавтики к войне
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Мир западной космонавтики развернулся в сторону войны, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин сообщил, что Lockheed Martin, Boeing, SpaceX и другие частные компании занимаются сбором информации для вооруженных сил Украины, позволяя ВСУ «пользоваться облаком данных для целеуказаний, для наведения своих баллистических ракет или работы ракетной системы залпового огня», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
SpaceX «оперативно по задаче, поставленной Пентагоном, военным ведомством США, ввезла абонентское оборудование», которое распределено по подразделениям ВСУ и нацбатов, заявил гендиректор Роскосмоса. Оно «принимает сигнал широкополосный, в том числе доступ в интернет осуществляется, и тем самым беспилотными системами идет управление, и идет управление подразделениями», сказал Рогозин.
В ответ на вопрос о том, могут ли российские спутники наблюдать за территорией Украины, Рогозин заявил: «Конечно». По его словам, можно «определить разрушено здание или оно не разрушено, восстанавливается» ли он, «как оно восстанавливается и много другое».
Напомним, спутниковая группировка Starlink (проект Илона Маска) фактически стала частью военной инфраструктуры украинских вооруженных сил. После начала специальной операции на Украине и обрывочных данных о проблемах у американских военных со спутниковой связью компания SpaceX заявила, что в кратчайшие сроки поставит Киеву комплекты Starlink.
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Жена Зеленского пожаловалась на капризы мужа
Президент Украины Владимир Зеленский не любит следить за своим физическим здоровьем, приходится устраивать сцену, чтобы он померил температуру, заявила The Guardian его супруга Елена Зеленская.
«Я беспокоюсь не за его психологическое здоровье, а за его физическое здоровье – он всегда болеет после трудных периодов. Он расслабляется, а потом идет и подхватывает вирус или что-то в этом роде. Я стараюсь следить за ним в этом отношении, но, как и все мужчины, он не любит проверять свою температуру или кровяное давление. Но я пытаюсь достучаться до него, устроив сцену», – приводит Ura.ru слова Зеленской.
По ее словам, чтобы муж померил температуру, ей приходится закатывать истерику. Она также утверждает, что не заметила никакой разницы в настроении мужа за последние месяцы.
Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер указал на не совсем адекватную манеру поведения Зеленского на международной арене. Спикер парламента Венгрии подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но, не переходя на требования и угрозы. «Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема (у Зеленского), и я не знаю, что с этим можно сделать», – заявил Кевер.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал мнение о проблемах с психикой у Зеленского.
МИД Украины в ответ потребовал справку о психическом здоровье спикера парламента Венгрии.
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В Крыму определили судьбу автосервиса, который отказался помочь военным
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Станция техобслуживания в Красногвардейском районе Крыма, где отказались обслуживать автомобиль российских военных с символикой «Z», построена незаконно и будет снесена, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«В вопросе с хозяином СТО, отказавшимся помогать нашим военнослужащим, поставлена точка. После проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой. Теперь, согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения, владелец обязан ее снести в течение 14 рабочих дней, иначе начнется судебное разбирательство», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, ранее в соцсетях появилось записанное одним из военных видео, из которого следует, что им отказали в ремонте колеса, даже за деньги, якобы аргументируя это тем, что «военным не помогают». Владелец техстанции Вилен Сейтосманов в поселке Видное Красногвардейского района позднее назвал случившееся недоразумением, пояснив, что его сервис не может обслуживать грузовики.
Константинов заявил, что произошедшее послужит хорошим уроком горе-предпринимателю. «Пользуется благами гражданина великой державы – пусть живет по закону. Власть нашу он может не любить – насильно мил не будешь. А вот уважать ее придется. Поперек России лучше пусть больше не становится. И другим подобным не советую», – подчеркнул он.
Глава парламента также посоветовал предпринимателю, если тот симпатизирует Украине, уехать из России. «Если он так любит Украину, пусть едет туда, там развивает свой бизнес, платит налоги остаткам этой страны. Правда, будут ли его там ждать с распростертыми объятиями – большой вопрос. Скорее, возьмут под белы ручки и отправят в окоп, защищать мираж украинского государства», – подчеркнул глава парламента.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Американские СМИ раскрыли, что шокировало США в санкциях против России
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Попытки Вашингтона перетянуть глобальный Юг на свою сторону в украинском кризисе и изолировать Россию не увенчались успехом, пишет американский журнал Foreign Affairs.
«Нейтралитет этих стран шокировал Вашингтон», – передает РИА «Новости» текст статьи издания.
По мнению автора статьи Брюса Джонса, причина кроется в том, что США десятилетиями игнорировали интересы Юга.
«На фоне обостряющегося соперничества с Китаем и Россией Штаты обеспокоены перспективой возрождения блока неприсоединившихся стран, намеренных остаться в стороне от этого геополитического соперничества или даже столкнуть Запад и его противников друг с другом», – подчеркнул обозреватель.
При этом, как отметили в издании, африканские и латиноамериканские дипломаты раскритиковали излишнюю приверженность Вашингтона насаждаемому «международному порядку, основанному на интересах США».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Российский полковник назвал сроки сдачи в плен боевиков с «Азота»
Украинские военные и иностранные наемники, которые скрываются на заводе «Азот», сдадутся приблизительно через пять дней, когда у них закончится еда и питьевая вода, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Недели две-три туда не подвозят ничего. Это не «Азовсталь», где они делали месячные запасы. Патроны кончаются, снаряды кончаются. Думаю, агония наступит в ближайшие четыре-пять дней», – цитирует Ura.ru Матвийчука.
Эксперт добавил, что в окружении украинские военные очень ограничены в ресурсах. «Это показывает степень их противодействия. Они уже не так поливают из автоматов, пулеметов, как раньше. Экономят боеприпасы. Те, что советского производства, пополнить не получится, заводы уничтожены. А то, что подкидывает НАТО, – это крохи. Поставили, например, гаубицы и дали всего 100 тыс. снарядов. Нормальный бой требует расхода приблизительно 6,5-7 тысяч. Мы расходуем по 50-60 тыс. снарядов за бой», – отметил он.
Матвийчук считает, что за счет военных, которые заперты на заводе, Киев пытается получить больше оружия и денег, а националисты, которые там засели, пытаются повторить сценарий «Азовстали». «Сражающаяся Украина – это бренд, который очень хорошо продается. Давайте деньги, давайте оружие, мы будем сражаться сколько нужно. Мы боремся до последнего. Нас не сломить. Мы все защитники», – объяснил полковник в отставке.
Военный эксперт раскрыл, какая участь ждет тех, кто скрывается на «Азоте». «Там очень много наемников. По различным данным, от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Есть и поляки, и англичане, и американцы. Они не знают, что делать. В плен – осудят, они военные преступники. У кого на руках военный документ, что они служат в ВСУ, худо-бедно приравняют к военнопленным и будут обращаться с ними согласно Женевской конвенции. Они боятся, потому что у них на глазах уже осуждены три наемника, которые были в Мариуполе», – подчеркнул Матвийчук.
Ранее комендант Северодонецка Виктор Дубина заявил, что силы Луганской народной республики продолжают переговоры с украинскими боевиками, засевшими на комбинате «Азот» на Северодонецке, о возможной сдаче в плен. В настоящее время на заводе «Азот» находятся около 1,2 тыс. мирных жителей и 2,5 тыс. боевиков, из них до четверти – иностранные наемники.
В ЛНР сообщали, что российские и луганские военные смогли закрепиться в промышленной зоне завода «Азот» в Северодонецке, продвижение осложняется использованием украинскими войсками цистерн с ядохимикатами в качестве прикрытия.
Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
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Джонсон обратился к Западу в связи с конфликтом на Украине
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Конфликт на Украине может оказаться длительным, Запад должен подготовиться к финансированию «живучести украинского государства», заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Джонсон считает, что Россия «прибегает к кампании на истощение», страны Запада «должны ответить предоставлением гарантий того, что Украина будет располагать стратегической прочностью», которая позволит ей «пережить» конфликт и «победить», передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.
Запад, по словам премьера, должен обеспечить «живучесть украинского государства». Украинские власти должны «выплачивать зарплаты, содержать школы, доставлять помощь и начинать реконструкцию», все это «потребует постоянного финансирования и технической помощи, оказание которых» Западу следует «планировать на годы вперед».
Джонсон призвал продолжить поставки вооружений на Украину и подготовку ее военнослужащих в европейских странах. По плану Великобритании, можно будет готовить до 10 тыс. солдат каждые 120 дней. Также необходимо разработать альтернативные сухопутные маршруты доставки украинского зерна, заявил Джонсон
Он считает, что все это «усилит позиции украинских друзей», позволяя закончить конфликт на «предложенных Зеленским условиях». Успех российской спецоперации на Украине не сделает Европу более безопасным местом, считает Джонсон. Он видит в высказываниях президента России Владимира Путина об императоре Петре I пути к «широкой экспансии».
Напомним, Путин, встречаясь с молодыми предпринимателями, сказал, что Петр I в годы Северной войны возвращал территории, а не отторгал их у Швеции.
Джонсон посетил Киев и подвергся в Великобритании критике за это визит. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что визит был необходим, так как из-за угрозы прослушивания со стороны России лидеры государств не всегда могут обсудить вопросы по телефону.
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Захарова объяснила, почему посольствам Украины не доверяют дипломатию
Украинские посольства в Германии, Франции и Италии занимаются не дипломатией, а вербовкой наемников, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Наверное, им поэтому и не доверяют дипломатическую работу больше», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на радио «Комсомольская правда».
Захарова прокомментировала визит канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги на Украину. По ее мнению, переговоры в Киеве были «частью шоу, частью внутриполитической повестки или там еще какой-то повестки для того, чтобы изобразить некое действо».
Как пояснила Захарова, в таком визите не было необходимости – «есть миллион других вариантов решить вопрос точечно, с переговорами, с контактами и так далее». По ее словам, не было нужды «объединяться, садиться в какие-то разукрашенные занавески, вагоны, куда-то ехать».
Во-первых, как пояснила Захарова, есть закрытая видеосвязь. Во-вторых – «спецпредставитель, человек, который доверительно ведет контакты по очень чувствительным вопросам и делает это без пафоса». «Прилетает, улетает, никто даже не замечает и понятия не имеет, с какой миссией человек находился в той или иной стране», – заявила она.
Напомним, в украинскую столицу приезжали премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Позднее Киев посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который подвергся критике за это визит. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что визит был необходим, так как из-за угрозы прослушивания со стороны России лидеры государств не всегда могут обсудить вопросы по телефону.
Принятие Украины в Евросоюз назвали самоубийством ЕС
Принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС, пишут СМИ.
Обозреватель Strategic culture Мартин Джей опубликовал статью «План вступления Украины – это пилюля самоубийства для отчаявшегося ЕС». По мнению британского журналиста, Украине потребуются десятилетия для вступления в ЕС. Джей считает жестом отчаяния продвигаемую президентом Франции Эммануэлем Макроном идею принятия Украины, передает РИА «Новости».
«В 2028 году Макрону с большой вероятностью предстоит управлять ЕС», – заявил Джей, отметив, что к тому моменту освободятся должности глав Еврокомиссии и Европейского совета министров, а Макрон – один из очевидных кандидатов. Как считает обозреватель, Макрон мечтает, «чтобы до этого Франция играла ведущую роль» в ЕС, он хочет управлять европейской «внешней политикой».
Макрон стремится сделать ЕС более весомым, но у Евросоюза нет опыта в такой роли, а попытки изобразить сверхдержаву Джей считает рискованными. Учитывая кризисы с выходом Великобритании и коронавирусом, Джей сомневается, что ЕС нужна своя армия, операциями которой будет управлять Макрон.
«Конечно, это было бы абсолютным безумием и могло бы привести к мировой войне, если бы одна из этих операций имела неприятные последствия», – говорится в статье. Джей заявил, что единая европейская армия стала бы грозной военной силой, ее деятельность была бы более эффективной, чем сейчас, когда в условиях украинского кризиса страны просто отправляют Киеву оружие. Макрон мыслит масштабно, но именно идея о подчиняющейся ему мощной армии должна не давать европейцам спать по ночам, подчеркнул журналист.
«Оставили бы вы своего четырехлетнего ребенка одного дома с литровой канистрой бензина и коробкой спичек и ждали бы после этого, что ваш дом все еще цел? Вкратце, это то, о чем на самом деле говорит голосование за вступление Украины», – заявил Джей.
Напомним, решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии. Нидерланды и Дания выступили против статуса кандидата в члены ЕС для Украины. Австрия заявила, что даст согласие на предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, если такой же статус получат «страны Западных Балкан и Молдавия».
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От Украины для вступления в ЕС потребовали прекратить прославлять Бандеру
Если Украина хочет стать членом Евросоюза, она должна прекратить прославлять Степана Бандеру и других пособников нацистов, заявил адвокат Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельд.
Кларсфельд заявил, что поддерживает принятие Украины в ЕС, но подчеркнул, что для ее вступления в Евросоюз на законных основаниях, страна «должна вернуться к своей истории», прекратив прославлять коллаборационистов, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFM TV.
Как указал Кларсфельд, в Киеве есть Бабий Яр, куда ведет улица, которую украинцы назвали в честь националиста Степана Бандеры. Кроме того, Бандеру восхваляют в украинских школах. Кларсфельд заявил, что «нельзя возводить в Бабьем Яру памятник евреям, которых расстреляли не только нацисты, но и десятки тысяч украинцев, и в то же время прославлять тех, кто уничтожал евреев, это невозможно».
Напомним, Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) и главным инициатором создания боевого крыла ОУН* «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД). Она была создана в 1942 году и воевала преимущественно против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
Посол ЛНР сообщил о мощном взрыве в районе Северодонецка
В районе Северодонецка поднимается оранжевый столб дыма, «похожего на цвет от подрыва емкостей с азотной кислотой», сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Взрыв в районе Северодонецка или пригорода! Дымный гриб явно химического происхождения. Очень похоже на цвет «гриба» от подрыва емкостей с азотной кислотой, но это пока не подтверждено», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Между тем, о мощном взрыве в Северодонецке сообщили и местные СМИ.
«Мощный взрыв прогремел в ЛНР в районе Северодонецка, издалека виден «гриб» розового дыма»,– сообщает Луганскинформцентр (ЛИЦ), передает ТАСС.
Агентство публикует видео, на котором виден уходящий в небо розовый «гриб». Как сообщается, место взрыва расположено «в стороне Северодонецка».
Ранее комендант Северодонецка Виктор Дубина заявил, что силы Луганской народной республики продолжают переговоры с украинскими боевиками, засевшими на комбинате «Азот» на Северодонецке, о возможной сдаче в плен. В настоящее время на заводе «Азот» находятся около 1,2 тыс. мирных жителей и 2,5 тыс. боевиков, из них до четверти – иностранные наемники.
В ЛНР сообщали, что российские и луганские военные смогли закрепиться в промышленной зоне завода «Азот» в Северодонецке, продвижение осложняется использованием украинскими войсками цистерн с ядохимикатами в качестве прикрытия.
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Медведев: Реальный срок вступления Украины в ЕС – середина столетия
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Реальным сроком вступления Украины в состав Европейского союза является середина столетия, однако ЕС к этому времени может исчезнуть, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он напомнил также, что на алтарь присоединения Украины к ЕС принесены большие жертвы.
«В последней редакции Программы КПСС, принятой в 1961 году, было сказано: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!». Шли годы. Мы, школьники 70-х, все ждали наступления коммунизма, но нет, увы, не случилось. Советский Союз распался, КПСС была ликвидирована», – написал Медведев в своей заметке «Еврокоммунисты и Малороссия», опубликованной в Telegram-канале.
«Ситуация, связанная с наступлением всемирного счастья в Союзе, напоминает мне заклинания, сделанные Еврокомиссией в отношении кандидатства для Украины. Ну ведь пообещали. Точно, пообещали. Причем пообещали только Малороссии, даже не Грузии (я бы на их месте обиделся, не говоря уж о Турции). Пообещали, но с условиями. Типа должны стать лучше, чище. Менее коррумпированными, более развитыми, просветленными, умными. А тетка Урсула даже сказала, что украинцы умирают за членство в ЕС. И все…» – отметил зампредседателя Совбеза России.
Дальнейшую ситуацию он сравнил с построением коммунизма. «Дата ведь не названа. Зато приведено много непроверяемых абстрактных условий. Их объективная верификация невозможна. Проверять их будут десятилетиями. Причем новые поколения руководителей ЕС. Стало быть, реальный срок – середина столетия. Не раньше», – уверен Медведев.
При этом, предположил он, «ситуация может случиться такая, как с судьбой СССР». «Коммунизм, может быть, и наступил бы, если бы сохранился сам Союз. А Союз, к сожалению, умер. Понимаете, на что я намекаю?» – поинтересовался Медведев.
«P.S. А вдруг (стучу по дереву) и ЕС к этому времени исчезнет? Страшно подумать, какой будет скандал, ведь какие жертвы принесены на алтарь вступления в ЕС и какой обман ожиданий несчастных украинцев? Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить…» – заключил зампред Совбеза.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. При этом Украине уже назвали условия, отказ от исполнения которых может привести к лишению статуса кандидата.
Западные СМИ писали, что принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС.
Президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления в него Украины.
При этом ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Евросоюз «из конструктивной экономической платформы» превратился в «агрессивного, воинствующего игрока». По словам главы внешнеполитического ведомства, вызывает серьезные сомнения безобидность желания украинских властей присоединиться к нему.
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Один из командиров «Айдара» сдался в плен у Северодонецка
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В Метелкино в плен сдались боевики украинского националистического батальона «Айдар», сообщил источник в Народной милиции ЛНР.
Источник ТАСС сообщил, что «вечером завершена зачистка населенного пункта Метелкино» – поселка, который примыкает к Северодонецку. По словам источника, «сдались в плен много айдаровцев, среди которых и командиры этого карательного национального батальона».
Позднее источник РИА «Новости» в силовых структурах сообщил, что среди тех, кто сдался в плен, есть «один из командиров батальона». Как пояснил источник, «сейчас выясняется, насколько он высокопоставленный».
Кроме того, источник сообщил, что «идут бои за соседнее с Метелкино село Сиротино». В субботу были «прилеты» российских ракет по позициям боевиков в этом селе, что позволило силам ЛНР развить наступление. сказал он.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что освобожден населенный пункт Метелкино. Его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов сообщал, что получил от пленного данные о том, что боевики нацбатальона «Айдар» загнали на территорию завода «Азот» в Северодонецке мирных жителей, которых могут использовать в качестве живого щита. Комендант Северодонецка Виктор Дубина сообщил, что силы Луганской народной республики ведут переговоры с украинскими боевиками, засевшими на комбинате, о возможной сдаче в плен.
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Спецслужбы Украины заплатили по 25 долларов актерам за антироссийские видео
Украинские спецслужбы наняли свыше 40 актеров для съемок постановочных антироссийских сюжетов о ситуации в Николаеве, сообщил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Мизинцев сообщил, что украинские спецслужбы в Николаеве снимают «видеосюжеты о якобы разрушенных в результате обстрелов Вооруженных сил России частных домовладениях и оставшихся без крова местных жителях». Сообщается, что «в постановочных видеосъемках задействовано более 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов», передает РИА «Новости».
Генерал-полковник подчеркнул, что такие «фейки, культивируемые украинской «фабрикой лжи» по заказу западных кураторов, не содержат достоверной и объективной информации». Он заявил, что российские войска «исключительно гуманно относятся к мирному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры».
При этом в самом Николаеве украинские националисты «оборудовали огневые позиции на нижних и верхних этажах жилых домов». Как сообщил Мизинцев, «на крыше одного из зданий размещена зенитная установка». «Местные жители насильно удерживаются в указанных жилых домах», – говорится в сообщении.
Кроме того, боевики оборудовали опорный пункт в школе в Одессе, а также огневые точки в детском саду в Краматорске, заминировав подходы к зданию, причем местных жителей об этом не предупредили.
18 июня в Николаев прибыл президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Напомним, Мизинцев сообщал, что националисты разместили артиллерию, установки реактивных систем залпового огня и бронетехнику на территории двух школ города Николаева.
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