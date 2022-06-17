Путин: Украина пришла в Российскую империю только с Киевом, Житомиром, Черниговом

Украина вошла в состав Российской империи только с Киевом, Житомиром, Черниговом, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Вся левобережная Украина известно, как складывалась. Украина пришла в Российскую империю с тремя территориями фактически – Киев и Киевская область, Житомир, Чернигов – вот и все. <…> Все, что досталось потом в результате формирования Советского Союза в 1922 году, было направлено, подарено туда Владимиром Ильичом Лениным при формировании Советского Союза», – передает его слова ТАСС.

По словам президента, Донбасс сначала решили сохранить составе РСФСР, а потом, по распоряжению Ленина, передали на Украину для того, чтобы поднять там процент пролетарского населения.

Путин отметил, что западные части Украины достались в результате Второй мировой войны. По его словам, «Сталин отобрал территорию у Венгрии, Румынии и Польши и отдал в Украину, наградив ту же самую Польшу восточными землями Германии».

Ранее Путин заявил, что Россия поддержит людей в Донбассе и с уважением отнесется к любому их выбору.