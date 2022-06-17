Путин: Россия будет поддерживать людей в Донбассе

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17 июня, пятница | Последнее обновление — 20:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: Россия не против вступления Украины в ЕС
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Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут.
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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Создается впечатление, что западные СМИ рассказывают о виртуальном Донецке, который якобы ментально украинский и который обстреливает Россия. Такого Донецка не существует.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин: Россия будет поддерживать людей в Донбассе
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Россия поддержит людей в Донбассе и с уважением отнесется к любому их выбору, заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ.
«Конечно, мы будем защищать интересы тех людей, ради которых наши ребята сегодня воюют, получают ранения и гибнут. Конечно, это просто по-другому невозможно, а ради чего эти жертвы? Конечно, мы будем поддерживать тех людей, которые проживают на этих территориях (ДНР и ЛНР), но в конечном итоге только от людей, которые там живут, будет зависеть их будущее. И мы будем с уважением относиться к любому их выбору», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что главной целью специальной военной операции на Украине является защита ДНР и ЛНР.
Группировка ВСУ совершила попытку прорыва из окружения в районе Макеевки
Группировка Вооруженных сил Украины попыталась прорваться из окружения со стороны Макеевки, сообщил источник в силовых структурах.
«Они пытаются выйти из котла и прорвать окружение. Вооруженные силы ДНР при поддержке российских военнослужащих делают все возможное, чтобы подавить живую силу противника и его прорыв из окружения», – сообщил источник ТАСС.
Между тем штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ обстреляли металлургический завод в Макеевке, ранение получил мирный житель.
В среду в результате обстрелов ВСУ Макеевки в ДНР погиб мирный житель.
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В США заявили о новом пропавшем в Донбассе наемнике
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Есть неподтвержденная информация об еще одном гражданине Соединенных Штатов, пропавшем на территории Украины, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Вашингтон проверяет данные еще об одном американце, который мог пропасть без вести на Украине, он, по предварительной информации, отправился туда для участия в боевых действиях. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, РИА «Новости».
Сообщения о пленении двух других американцев до сих пор официально не подтверждены, Вашингтон ожидает, что Москва будет обращаться с ними как с военнопленными и распространять нормы Женевских конвенций.
«Мы пристально отслеживаем ситуацию. Мы в контакте с украинскими властями, а также с Международным комитетом Красного Креста и семьями двух предположительно пропавших американцев», – отметил представитель Госдепа.
Он пояснил, что США в контактах с Россией пока не поднимали этот вопрос. В случае необходимости они обратятся через посольство в Москве или другим способом для получения информации.
Ранее американская администрация сообщила, что слышала о якобы захваченных в плен на Украине гражданах США, но подтверждения этим данным в Вашингтоне нет.
До этого украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.
Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.
Кремль также сообщил, что ему неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные на Украине.
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В ЛНР рассказали о попытке ВСУ вывезти «кого-то ценного» с завода «Азот»
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Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник рассказал о неудачной попытке ВСУ вывезти вертолетами кого-то «слишком ценного» из зоны недалеко от северодонецкого химкомбината «Азот».
По словам Мирошника, в пятницу, 17 июня, украинские военные пытались эвакуировать кого-то «слишком ценного». «Пытались пробиться два вертолета, но были сбиты на подлете. Работа российских ВКС в ближайшее время может существенно ухудшить потенциал группировки, оставшейся практически без снабжения», – приводит слова дипломата «Царьград».
«Ситуация постепенно меняется вокруг всего «треугольника». Северск, с которым у находящихся в Лисичанске формирований до последнего времени была какая-то коммуникация, постепенно переходит в оперативное окружение. Таким образом, уже в ближайшие сутки в Лисичанске может быть заперта достаточно крупная группировка украинских вооруженных формирований», – сообщил он в своем Telegram-канале.
В настоящее время на заводе «Азот» находятся около 1,2 тыс. мирных жителей и 2,5 тыс. боевиков, из них до четверти – иностранные наемники.
В ЛНР сообщали, что российские и луганские военные смогли закрепиться в промышленной зоне завода «Азот» в Северодонецке, продвижение осложняется использованием украинскими войсками цистерн с ядохимикатами в качестве прикрытия.
Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
Луговой назвал условие обмена осужденных в ДНР иностранных наемников
Осужденные в ДНР британские наемники Шон Пиннер и Эйден Эслин, а также марокканец Саадун Брагим, могут быть обменяны только на россиян и российских военнослужащих, заявил первый зампред думского комитета по безопасности Андрей Луговой.
«Я так понимаю, есть и наши пленные в руках украинской стороны. Поэтому если идти на это (обмен – прим. ВЗГЛЯД), то это должна быть очень адекватная история. Если идти на какой-то обмен, это должны быть только российские граждане и только российские военнослужащие. Другого просто быть не может», – сказал Луговой, передает ТАСС.
Он добавил, что этот вопрос может быть разрешен лишь на «уровне высшего руководства» и призвал прекратить спекуляции на тему осужденных наемников на кого-то другого, включая украинского политика Виктора Медведчука.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Верховный суд Донецкой народной республики заявил, что не получал прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни британских наемников.
Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал британским властям обращаться по поводу судьбы наемников к руководству ДНР.
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Путин: Эпоха однополярного миропорядка завершилась
Президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил об окончании эпохи однополярного мира.
По словам президента, США, провозгласив победу в холодной войне, объявили свои интересы священными. Поэтому до сих мир неустойчив из-за игры в одни ворота.
Западные же страны в этом время пытаются противодействовать ходу истории, мысля категориями прошлого. Западные политики не желают замечать изменения.
«Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно пересидеть и все вернется на круги своя, как прежде не будет», – заявил Владимир Путин.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
Путин: ЕС окончательно утратил свой политический суверенитет
Президент России Владимир Путин на 25-м Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, его элиты пляшут под чужую дудку, причиняя вред своему населению.
«Все попытки делать хорошую мину при плохой игре, все разговоры о якобы допустимых издержках во имя псевдоединства не могут скрывать главного: Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу», – сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ, трансляция которого ведется на канале ПМЭФ на Rutube.
Изначально речь главы государства планировалась на 14.00 мск, однако, как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин принял решение перенести ее начало из-за кибератак на базу аккредитации форума. Из-за этого, пояснил представитель Кремля, возникла заминка с получением бейджей для прохода на пленарное заседание.
В целом Песков отмечал, что выступление главы государства на форуме будет большим и «чрезвычайно важным». В ходе него Путин даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике, в том числе с учетом санкций против РФ и их влияния на ситуацию с продовольствием и энергоресурсами в мире. Кроме того, как указывал помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент будет говорить об актуальных задачах, стоящих перед страной: об обеспечении ее дальнейшего экономического развития, стимулировании внутренней деловой активности, создании условий для комфортного ведения бизнеса и укреплении внешних торгово-инвестиционных связей.
Модерирует пленарную сессию ПМЭФ в этом году главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
XXV Петербургский международный экономический форум проходит 15–18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
Путин перенес на час выступление на ПМЭФ из-за DDoS-атак
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Президент Владимир Путин принял решение перенести свое выступление на Петербургском экономическом форуме на 15.00 мск из-за массовых DDoS-атак.
По словам представителя Кремля, на системы ПМЭФ, в том числе аккредитации, начались массированные DDoS–атаки, передает РИА «Новости».
Песков подтвердил, что к 15.00 неполадки с проходом по бейджам на пленарку ПМЭФ будут устранены.
«Со вчерашнего дня у нас начались очень массированные DDoS-атаки на интернет-сети и на систему аккредитации Питерского экономического форума. И вчера и ночью держали, но сегодня, к сожалению, из-за интенсифицированных DDoS-атак была выведена из строя база участников к системе аккредитации и системе допуска, поэтому, к сожалению, возникла заминка с получением бейджей с подтверждением прохода и так далее на основную планерку. Специалисты работают, чтобы устранить проблему, она устраняема, все починим, но на это необходимо время», – сказал Песков.
Ранее Песков сообщил, что Путин персонально участвует в подготовке выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и относится к этому очень ответственно.
Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков сообщал ранее, что большая часть выступления Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
Путин спрогнозировал возвращение европейских компаний в Россию
Многие европейские компании вернутся на российский рынок, власти России не будут этому мешать, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Я не сомневаюсь – пройдет время, многие наши партнеры, как минимум из европейских стран, вернутся на российский рынок и будут здесь с удовольствием работать. У меня нет в этом никаких сомнений. Жизнь заставит просто это делать. А мы им не будем мешать, мы открыты для всего мира», – цитирует ТАСС главу государства.
Ранее Путин заявил, что ряд товаров, которые исчезли из России из-за санкций, могут поставить другие партнеры.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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Пушилин заявил о целесообразности референдума о вхождении ДНР в состав России
Решение о возможном вступлении ДНР в состав России должно приниматься на основе волеизъявлении людей, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин на полях ПМЭФ.
«Россия как никакая другая страна является в полной мере ответственной перед международными институтами, договорами. И здесь, конечно, главенствующим является волеизъявление людей. То есть любое государство должно принимать ключевые решения, исходя из мнения, позиции большинства, то есть опираясь на мнение людей. Соответственно, и в данном случае уходить от этих основополагающих принципов было бы нецелесообразно», – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что ДНР не будет затягивать с вхождением в состав России. «Так получается, что основная задача на настоящий момент – это все же выход на Конституционные границы. Вопрос второго плана – какие механизмы, какие сроки будут задействованы. (...) Люди, жители Донецка, Луганской области высказали свою позицию, в которой укрепились только за все эти 8 лет, еще в 2014 году. И эта позиция очевидна, понятна, эта позиция в сторону России», – сказал он.
«Я думаю, что этот вопрос (о возможном статусе ДНР в случае вхождения в состав РФ – прим. ВЗГЛЯД) сейчас является преждевременным. Безусловно, у нас есть мысли, у нас есть понимание, каким образом должно все развиваться. Но если это вопросы о качестве республики, когда мы дойдем до этого пункта, конечно, да, республика. Потому что у республики есть Конституция, есть гимн, есть флаг, за который все эти восемь лет погибали наши военнослужащие», – сказал он.
Ранее Пушилин говорил, что ДНР может войти в состав Российской Федерации как отдельный субъект, сохранив в названии слово «республика».
В Госдуме сообщали, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России может пройти одновременно уже в июле.
Путин указал на теряющие ценность доллар и евро
Доллары и евро теряют свою ценность, им на смену неизбежно придут реальные активы, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«А зачем обменивать товары на доллары и евро, которые теряют в весе? Напрашивается вывод: на смену экономике мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов», – цитирует ТАСС Путина.
Он добавил, что в глобальных валютных резервах, по данным Международного валютного фонда, находится 7,1 трлн долларов и 2,5 трлн евро. «И эти деньги обесцениваются темпом около 8% в год. Кроме того, в любой момент они могут быть конфискованы или украдены, если США что-то не понравится в политике какой-то страны», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин назвал заявление про доллар по 200 рублей частью информационной борьбы Запада.
Также во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин заявил об окончании эпохи однополярного мира.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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Под Мариуполем найден склад с минами
Правоохранительные органы нашли склад с противопехотными минами вблизи города Мариуполь, сообщил источник в силовых структурах.
«Правоохранительные органы обнаружили недалеко от города Мариуполя склад с боеприпасами, в котором находятся противопехотные мины. После осмотра места происшествия были вызваны криминалисты и сотрудники экстренных служб. Специалистами в ближайшее время планируется разминирование», – рассказал собеседник ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщали, что в районе Раздоловки в ДНР авиаударами уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.
Путин: Европейцы нанесли себе удар своими руками
Европейские политики нанесли своей экономике серьезный удар своими руками, там растут цены, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном форуме.
«Нам известно, что среди лидеров европейских стран на уровне неформальных разговоров, что называется, украдкой, обсуждаются весьма тревожные перспективы, что санкции могут быть применены не только против России, но и против любого неугодного государства, рано или поздно могут коснуться каждого, включая самих членов Евросоюза и европейские компании», – приводит ТАСС слова Путина.
«Европейские политики уже нанесли своей экономике серьезный удар. Сами это сделали своими руками. Мы видим, как обострились социальные и экономические проблемы в Европе, да и в США тоже, как растет стоимость товаров, продуктов питания, электроэнергии и автомобильного топлива», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Владимир Путин отреагировал на западные заявления о «путинской инфляции».
Также он отметил, что прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить 400 млрд долларов.
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Путин: Бюджет России будет исполнен с профицитом в 3 трлн рублей
Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что бюджет России в 2022 году будет исполнен с профицитом 3 трлн рублей.
«Бюджет России за 5 месяцев 2022 года исполнен с профицитом 1,5 трлн руб., консолидированный бюджет – с профицитом 3,3 трлн рублей», – цитирует ТАСС Путина.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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Асад объявил о начале процедуры признания Сирией ДНР
Сирийский лидер Башар Асад в ходе встречи с делегацией Донецкой народной республики объявил об официальном начале процедуры признания ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Состоялся плодотворный визит нашей делегации во главе с министром иностранных дел республики Натальей Никоноровой в Дамаск», – цитирует Пушилина ТАСС.
В ходе встречи Асад объявил об официальном старте процедуры признания ДНР, подчеркнул глава республики. «Мы со своей стороны готовы к полноценным отношениям по всем направлениям», – заключил Пушилин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет приветствовать признание Донецкой и Луганской народных республик другими странами, особенно дружественной Сирией.
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Путин сравнил европейскую бюрократию с мельницей ХVIII века
Работа европейских бюрократов схожа с мельницей ХVIII века, которую трудно запустить в обратную сторону, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.
Российский лидер напомнил о введенных Западом санкциях на поставки российских удобрений. «Американцы взяли и отменили [эти санкции], поняли, куда попали, а европейцы нет», – передает его слова ТАСС.
«У них бюрократия просто работает как жернова на мельнице ХVIII века, поэтому все понимают, что глупость сделали, но как-то открутить назад сложно по бюрократическим соображениям», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить 400 млрд долларов. По его словам, рост цен и проблемы в сфере энергетике являются следствием ошибочной политики США и ЕС.
Путин также подчеркнул, что мрачные прогнозы относительно экономики России не сбылись.
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