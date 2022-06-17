Путин призвал снизить ставку по льготной ипотеке до 7% Путин сравнил политику Запада с грабительским колониализмом В Росатоме определили главные вызовы для экологической модернизации 17 июня 2022, 16:12 Участники сессии Росатома «Экология для бизнеса или бизнес для экологии?» на Петербургском экономическом форуме обсудили меры, направленные на сохранение экологических ресурсов страны и роль бизнеса в обеспечении их выполнения. По словам зампредседателя правительства России Виктории Абрамченко, в 2021 году российский бизнес впервые в истории вложил в экологические проекты более 1 трлн рублей. Спикер отметила, что главные вызовы, которые стоят сегодня перед экологической модернизацией – это обеспечение оборудованием и технологиями, а ключевая задача перед бизнесом – поиск финансирования экологических проектов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Также Абрамченко отметила, что сегодня в России ежегодно образуется около 8 млрд тонн промышленных отходов и Росатом принимает активное участие в работе по их ликвидации. В качестве примера привела работу Росатома по рекультивации крупнейшей в Европе свалки в Челябинске, что кардинально изменило экологическую ситуацию в регионе. «Рекультивировав свалку, мы решили две задачи: город получил экологически чистую территорию для проведения, в том числе, спортивных мероприятий, и, второе – мы в Челябинске – городе, который входит в 12 городов РФ с наиболее грязным воздухом – на 20% снизили выбросы вредных веществ в атмосферу», – заявила Абрамченко. Также она отметила работу по обезвреживанию и ликвидации накопленных отходов и очистку загрязненных территорий в г. Усолье-Сибирском Иркутской области, ликвидацию накопленного экологического вреда на полигоне «Красный Бор». «В стране продолжают нарабатываться самые опасные промышленные отходы I и II класса опасности, до 350 тыс. тонн ежегодно. Правительство поставило перед Росатомом задачу создать систему учета и контроля оборота таких отходов. Система была запущена в тестовом режиме в прошлом году, под присмотром правительства, при тесном взаимодействии с бизнесом, с Российским союзом промышленников и предпринимателей, мы оттестировали ее и с 1 марта этого года она работает уже в «боевом» режиме. В системе более 30 тыс. пользователей, теперь мы понимаем, где что образуется, куда все свозится и как перерабатывается. Понятно, что в стране не хватает мощности для переработки, поэтому Правительство нам поставило ещё одну задачу: построить еще 7 заводов, чтобы перекрыть весь спектр переработки этих наиболее опасных промышленных отходов. Задача в рамках нацпроекта «Экология» – в 2025 году все эти заводы должны работать», – заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отметил, что Россия остается одним из лидеров по сокращению выбросов парниковых газов, продолжается развитие проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии. Приоритетными задачами остаются обращение с отходами, сохранение водных и лесных ресурсов, энергетического баланса. Он отметил, что к 2024 году в рамках реализации важнейших инновационных проектов государственного значения будет создана система высокоточного мониторинга парниковых газов. Она позволит дать объективную оценку поглощающей способности наших экосистем и прогнозировать изменение климата, предупреждать негативные последствия для граждан и эколоними от климатических изменений. «Госкорпорация «Росатом» считает свои экологические проекты бизнесом, но относится к ним, как к социально значимому служению. Экологические требования сейчас стали неотъемлемой частью правил игры. Для Росатома экология, конечно, это бизнес: мы обязаны считать цифры, считать умеем, но при этом это и служение, для чего, в том числе, и создавалась госкорпорация «Росатом». В атомной отрасли всегда закладывались такие требования безопасности, которые с запасом, в разы предотвращали возможный ущерб, обеспечивали всю необходимую защиту. И нам важно принцип многократного просчета рисков перенести в экологические проекты» – резюмировал Лихачев.

Анонсировано большое выступление Путина на форуме в Петербурге 16 июня 2022, 13:25

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Выступление президента Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу будет большим, он готовится к выступлению, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Завтра Путин работает уже непосредственно на форуме, в 2 часа дня большая пленарка. Пленарное заседание, большое выступление Путина ожидаем, президент готовится к нему», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Также, по словам представителя Кремля, Путин встретится с главами государств, которые принимают участие в форуме, в частности, с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. «Завтра также будет часть рабочего визита президента Казахстана Токаева, состоится беседа двух президентов, рабочий обед двух президентов, иные встречи с главами государств и правительств, которые принимают участие в форуме. И завтра же встреча с представителями, руководителями российских СМИ», – заявил Песков. Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Греф поразился «необыкновенной гибкости» экономики России 17 июня 2022, 08:43

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Российская экономика вернется к уровням 2021 года примерно через десять лет, если ничего не предпринимать в нынешней ситуации, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе делового завтрака «Сбера» на Петербургском международном экономическом форуме. При этом глава госбанка заявил, что российская экономика продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость». «Если ничего не делать в текущей ситуации, то примерно такая консенсуальная траектория российской экономики, возврат ее на уровень 2021 года, может занять примерно 10 лет», – приводит его слова ТАСС. При этом глава госбанка заявил, что российская экономика продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость». «Никто не ожидал, что такими темпами будут происходить перестройка и подстройка под новую ситуацию, и конечно же, это происходит во многом благодаря тому, что экономика приобрела за эти годы уникальный опыт. Большей частью он является частным», – сказал Греф. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава ЦБ высказалась за отмену валютных ограничений в России 16 июня 2022, 11:05

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Вера Басилая

У Центробанка нет планов запрещать хождение в стране доллара, евро, валютные ограничения, действующие сейчас в России, нужно отменить, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2022. «По мере стабилизации финансовой системы валютные ограничения постепенно ослабляются, и – мое мнение – большинство из них должны быть сняты», – цитирует «Коммерсант» Набиуллину. По ее словам, регулятору нужно работать над восстановлением доверия частных инвесторов к фондовому рынку. «Мы много работали, чтобы люди пришли на фондовый рынок, сейчас у них разочарование, и это вызов для нас»,– подчеркнула она. Набиуллина ответила отрицательно на вопрос о том, может ли быть запрещен оборот в России долларов и евро. Председатель ЦБ России также отметила, что валютные вклады граждан конфискованы не будут, передает ТАСС. Также она заявила, что устойчивость финансовой системы является безусловной ценностью. «Устойчивость финансовой системы – это безусловная ценность. Это то, что не должно меняться. Устойчивость финансовой системы – это очень важно, и мы будет за этим следить безусловно», – подчеркнула Набиуллина. Также она отметила, что сейчас перед финансовой системой страны стоит достаточно срочная задача по созданию новой системы международных расчетов, основанной на партнерстве. «О том, что должно меняться, и то, какие задачи перед финансовой системой стоят. Первое, и достаточно срочное, – это создание всей системы международных расчетов», – заявила глава ЦБ, уточнив, что новая система международных расчетов должна быть основана на партнерствах. Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. Центробанк с 20 мая разрешил банкам без ограничений продавать любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро. Регулятор пояснил, что до 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков, начиная с 9 апреля. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты. Ранее Набиуллина опровергла принудительную конвертацию валютных счетов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава АвтоВАЗа обозначил сроки запуска производства трех моделей Niva 16 июня 2022, 12:59 Текст: Вера Басилая

АвтоВАЗ планирует возобновить производство внедорожника Niva Legend в июле, Niva Travel – в августе, к концу лета завод будет производить три модели автомобилей, сообщил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов на Петербургском международном форуме. «С июля, со следующего месяца, возобновим производство традиционной модели Niva Legend, которая уже хорошо известна не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Уже в августе месяце будет возобновлено производства Niva Travel. Три модели (включая Lada Granta – прим. ВЗГЛЯД) будут выпускаться до конца лета текущего года. Дальше по возможности мы будем расширять наш модельный ряд, но многое будет зависеть от санкционного режима и возможности быстрой локализации тех или иных компонентов. <…> Мы работаем над этим круглые сутки, уверен, что наши специалисты в среднесрочной перспективе справятся с этой задачей», – цитирует ТАСС Соколова. Ранее АвтоВАЗ решил возобновить производство автомобилей Niva. До этого АвтоВАЗ возобновил производство на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля: начался выпуск Lada Granta в версии Classic с минимизированным влиянием импорта. АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится. Газета ВЗГЛЯД писала, какие перемены ждут российский авторынок. Обозначены сроки первого полета истребителя Су-75 Checkmate 17 июня 2022, 15:15

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Первый полет однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate запланирован на 2025 год, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «2025 год – первый полет», – заявил Борисов, передает ТАСС. Он добавил, что обычно между первым полетом и серийным производством проходит 1,5-2 года. Ранее сообщалось, что первый полет истребителя запланирован на 2023 год. Напомним, в ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель, который создается с невиданной скоростью, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Греф рассказал о сценарии «труба на Восток» 17 июня 2022, 10:19 Текст: Антон Никитин

Россия начала реализовывать сценарий «труба на Восток», например, уже успев переориентировать 73% экспорта нефти в страны, которые не ввели санкций, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Греф предложил участникам Делового завтрака Сбербанка, который проходит в рамках ПМЭФ, обсудить образ российской экономики на горизонте до 2030 года. «Горизонт более ранний нет смысла брать. Конечно, это будут непростые годы, которые нам всем придется прожить и адаптироваться. Но 2030 год – это единственный горизонт, самый рациональный, который нужно брать для построения экономических сценариев», – приводит его слова РИА «Новости». «Первый сценарий мы условно назвали «труба на Восток». Этот сценарий уже реализуется. Под словом «труба» мы имеем в виду все традиционные российские экспортные товары», – сказал глава Сбербанка. По словам Грефа, уже 73% поставок российской нефти в марте-мае были направлены в страны, которые не ввели санкции против России. «Конечно, есть проблемы, связанные с логистикой, дисконтами, но тем не менее, в такие сроки перенаправить такие потоки не очень реально, но мы видим, что это происходит», – подчеркнул банкир. Он отметил, что газ и нефтепродукты – более сложные продукты с точки зрения логистики, однако выразил уверенность, что и здесь будут найдены решения. «Но этого недостаточно, конечно. Нам предстоит огромная работа по адаптации всей структуры нашей экономики», – заключил Греф. Ранее японские СМИ писали, что китайские и индийские импортеры увеличивают объемы закупок нефти из России, что приводит к снижению эффективности антироссийских санкций. Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. В России расширили производство электронных автокомпонентов 17 июня 2022, 11:37 Текст: Антон Никитин

Россия ведет разработку основных критических электронных автокомпонентов, на это предусмотрено значительное финансирование, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Чернышенко подчеркнул, что Россия владеет технологиями в области электронных автокомпонентов. «Сейчас мы расширяем это производство. Унифицированная электронная компонентная база для автомобильной промышленности – это реальность, под которую мы сейчас начинаем создавать инфраструктуру», – сказал он в интервью РИА «Новости» в кулуарах ПМЭФ. «С учетом развития текущих микроэлектронных производств, наша продукция сможет быть более совершенной, чем зарубежные аналоги. Уже ведутся разработки основных критических электронных автомобильных компонентов, под данные цели предусмотрено значительное финансирование», – добавил вице-премьер. «Определенно часть компонентов все же будет импортироваться из дружественных стран, но в целом задачу мы формулируем именно таким образом – создать в автоэлектронике достаточный промышленный потенциал и не просто импортозаместить иностранные наработки, а вывести российскую электронику по объемам производства и качества в мировые лидеры. В том числе в автомобильной промышленности», – сказал он. Чернышенко также отметил, что «Москвич», «Аурус» и другие производимые в нашей стране автомобили, безусловно, сейчас переориентируются на российскую электронную промышленность. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что цены на металл падают, а это должно отразиться на ценах на легковые автомобили, они должны стать доступными для россиян. Министр промышленности и торговли Росси Денис Мантуров сообщал, что власти выделят почти 21 млрд рублей на поддержку спроса в автомобильной промышленности. Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Песков анонсировал серьезный разговор о развитии автопрома на совещании у Путина 16 июня 2022, 13:45 Текст: Вера Басилая

Отечественный автопром имеет «много проблем», и на совещании у президента Владимира Путина в четверг предстоит серьезный разговор о развитии отрасли, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что глава государства сегодня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведет очередное отраслевое совещание, на котором будут обсуждаться вопросы автомобильной промышленности. «Много проблем, серьезный разговор предстоит. Выступит курирующий министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Затем выступит министр транспорта Виталий Савельев, также будет обмен мнениями», – приводит ТАСС слова Пескова. Он также не исключил, кроме вступительного слова, Путин скажет и заключительное слово на совещании. «Пока планируем, что и Мантуров, и Савельев будут в открытой части. Обсуждения же традиционно носят деловой характер и проходят в закрытом режиме», – уточнил Песков. По его словам, в мероприятии примут участие члены правительства, «все, кто имеет отношение к автопрому», руководители регионов, где расположены предприятия автопрома, и руководители отечественных компаний-производителей. Затем в графике Путина запланированы встречи непубличного характера. Ранее Песков анонсировал большое выступление Путина в пятницу на форуме в Петербурге. Новак заявил о возможности наращивания добычи нефти в России 16 июня 2022, 11:39 Текст: Вера Басилая

Российские нефтяные компании не консервировали скважины, поэтому страна имеет техническую возможность нарастить добычу до докризисного уровня, сообщил вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. «Я не думаю, что у нас была какая-то консервация скважин, процесс технологический, их можно отрегулировать», – цитирует ТАСС Новака. Он добавил, что компании в настоящее время перенаправляют потоки экспорта и налаживают новые связи, производственные цепочки. Также он отметил, что Россия может в июле продолжить восстановление добычи нефти и нарастить ее по сравнению с июнем. Экспорт нефти в текущем месяце также вырастет. «Я думал, предпосылки есть, что в июле мы продолжим рост добычи. Мы видим, что у нас прирост достаточно существенный в июне по сравнению с маем – это плюс 600 тыс. баррелей (в сутки). Фактически мы уже близки к восстановлению февральского уровня», – заявил Новак. Ранее в Минфине России сообщили, что экспортная пошлина на нефть с 1 июля повысится на 10,4 доллара – до 55,2 доллара с 44,8 доллара за тонну в июне. Орешкин назвал основные индикаторы экономики 16 июня 2022, 14:14 Текст: Вера Басилая

Основным показателем работы экономики в условиях нынешнего кризиса является не динамика ВВП, а уровень бедности и неравенства, заявил помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме. «В текущем кризисе во всем мире это (неравенство) – на самом деле один из ключевых показателей того, как работает экономическая политика. Неравенство и бедность – это ключевая история и основные индикаторы», – приводит ТАСС слова Орешкина. В свою очередь, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что основной принцип бюджетного правила – жить по средствам, иначе Россия рискует войти в инфляционную спираль, в целом с правилами и государству, и бизнесу лучше, чем без правил. «Эти правила нужны и нам, государству, при формировании бюджета для понимания горизонта, но это нужно и бизнесу, потому что бизнес должен понимать, какую финансовую, бюджетную политику проводит государство, и что нас ждет в будущем», – цитирует РИА «Новости» Силуанова. «Правило – это подведение той черты расходов, которые мы можем себе позволить, и которые не приведут к бюджетному дисбалансу. А бюджетный дисбаланс – это очень опасная штука, можно просто в спираль войти расходов», – объяснил министр финансов. Он напомнил, что Россия уже сталкивалась с таким дисбалансом ранее, когда власти были вынуждены все деньги направлять на обслуживание долгов. «Это пирамида», – заявил Силуанов. По его словам, речь идет о том, чтобы в «тучные годы» дополнительную природную ренту от экспорта углеводородов не тратить, а в «худые годы» – наоборот, за счет накопленных средств стимулировать спрос. Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что возврата к экономике СССР в России не будет. Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что экономика РФ проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти: инфляция и спад ВПП по итогам текущего года будут меньше, чем прогнозировало Минэкономразвития. Глава «Опоры России» предложил замену термину импортозамещение 15 июня 2022, 12:01 Текст: Антон Никитин

Глава бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин предложил оперировать термином «импортонезависимость» вместо импортозамещения, поскольку заменить все производственные компетенции в одной стране невозможно. «Давайте в терминах договоримся. Сейчас много говорится об импортозамещении. Мне кажется, что все-таки правильно говорить об импортонезависимости. Я думаю, и в правительстве с этим согласны. Ключевые компетенции мы, конечно, должны иметь свои, но заменить все [невозможно]», – приводит его слова ТАСС. Мнение прозвучано на сессии «Новая реальность в ВЭД: без МСП не обойтись?» Петербургского экономического форума (ПМЭФ). По словам Калинина, внешнеэкономическая деятельность – это дорога с двусторонним движением. «Огромные компетенции есть не только на Западе, но и в Китае, Индии, Иране, Турции, Индонезии. И здесь нужно очень по-партнерски относиться к тем, кто, невзирая на беспрецедентное давление, работает с Россией. Мы должны предложить им самые лучшие условия», – добавил глава делового объединения. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что импортозамещение не является панацеей от всех бед. По его словам, Россия будет развиваться в целом, делая при этом все необходимое в импортозамещении по ключевым направлениям, обеспечивающим суверенитет страны. Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности». Песков рассказал, как Путин готовится к выступлению на ПМЭФ 17 июня 2022, 08:59 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин персонально участвует в подготовке выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и относится к этому очень ответственно, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Сам президент принимает участие лично в подготовке, он очень ответственно к этому относится. И, конечно, будем ждать его оценок происходящего и его видение будущего», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на интервью представителя Кремля Первому каналу. По словам Пескова, президент в ходе своего выступления будет говорить об экономических процессах. «Конечно, экономика в настоящее время, особенно в мировых делах, она, наверное, становится заложницей политики, она кладется на алтарь политики, как жертва. Но тем не менее все-таки главным образом речь пойдет об экономике, о том, как ситуация влияет на экономику, о том, как будет жить наша экономика в условиях враждебных проявлений Запада, о том, как мы будем искать и как мы уже нашли новых друзей в других частях мира, что стало причинами того кризиса, который мы сейчас имеем в самых разных секторах мировой экономики», – добавил он. «Несмотря на то, что сейчас против нашей страны началась абсолютно беспрецедентная экономическая война все-таки все наверняка с большим вниманием будут слушать выступление Путина», – сказал он. Пресс-секретарь президента отметил, что и форум, и выступление Путина по времени совпадают с беспрецедентными событиями в мировой дипломатии, экономике, политике. «Это добавляет еще большее значение тем словам, которые президент будет озвучивать, поэтому трудно переоценить значение этого выступления», – сказал Песков. Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков сообщал ранее, что большая часть выступления Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам. Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности». В рамках мероприятия также запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, «Лекарственная безопасность», «ПМЭФ Юниор» и SPIEF Sport Week. Российский IT-сектор призвали не упустить окно возможностей 17 июня 2022, 09:11 Текст: Антон Никитин

Доля отечественного программного обеспечения (ПО) в ключевых отраслях экономики и социальной сферы сейчас составляет только 32%, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его мнению, для российских разработчиков сейчас открылось окно возможностей, однако оно «достаточно короткое». Чернышенко в своем выступлении на профильной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что ландшафтом, на котором IT-отрасли предстоит работать по части импортозамещения, являются 13 ключевых отраслей экономики и социальной сферы: обрабатывающая промышленность, госуправление, здравоохранение, образование, наука, экология и природопользование, сельское хозяйство, социальная сфера, строительство, транспорт, топливно-энергетический комплекс, городское и жилищно-коммунальное хозяйство, финансовые услуги. В настоящее время, по его словам, доля отечественного программного обеспечения в них составляет 32%, пишет «Коммерсант». «Место для работы огромное, потому что в среднем функциональная импортозамещенность (то есть там, где системы обеспечивают 100-процентную замену) наблюдается только в трети решений. То есть 70% рынка – это то, что предстоит сделать», – сказал чиновник. Для IT-специалистов открылась новая ниша, но надо понимать, что окно возможностей достаточно короткое, подчеркнул Чернышенко. «Расстановка сил меняется на рынке. Мы понимаем, что крупнейшие корпорации и госзаказчики разворачиваются сейчас в сторону IT-решений. Российские решения существуют практически во всех категориях ПО», – сказал он. Вместе с тем вице-премьер указал, что только внутреннего рынка недостаточно для того, чтобы окупить прямые вложения в создание продуктов. Поэтому, с одной стороны, государство будет финансово поддерживать разработку и внедрение, с другой – ожидает «мощного вектора» выхода отечественного ПО на внешние рынки. В 2021 году экспорт цифровых решений увеличился на 20%, сейчас эта динамика должна быть еще выше, заявил вице-премьер. «Мы хотим видеть Россию лидером, новым игроком на рынке, который будет агрессивно завоевывать эти позиции, потому что функционально очень многие решения способны конкурировать», – подчеркнул он. По его словам, в российских продуктах нет неприятных бэкдоров и такого, как в западных решениях, обращения с персональными данными, отчего «шарахается весь мир». Предполагается, что до конца года в реестр аккредитованных Минцифры российских IT-компаний будет внесено 35 тыс. организаций. Конкуренцию в заполнении новых ниш могут составить Китай и Индия, так что вице-премьер призвал разработчиков поспешить, для того чтобы не упустить имеющиеся возможности. Вместе с тем, как сообщил Чернышенко, спрос на отечественное программное обеспечение (ПО) вырос с февраля 2022 года на 300% по отдельным категориям. В эти категории, отметил вице-премьер, вошли офисные приложения, операционные системы и системы управления данных. Он отметил, что в настоящее время в реестре отечественного ПО значится 14 тыс. продуктов, их разработкой занимаются только 4 тыс. поставщиков, передает ТАСС. Глава Ассоциации электронных коммуникаций РАЭК Сергей Плуготаренко, комментируя газете ВЗГЛЯД ситуацию в российской цифровой отрасли, назвал самые необходимые профессии в российской IT-отрасли. Мантуров сообщил о подорожании автомобилей в России почти на треть 17 июня 2022, 15:18 Текст: Вера Басилая

Стоимость автомобилей в России выросла на 25-30%, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Сегодня автомобили подорожали на 25-30%», – цитирует ТАСС Мантурова. Ранее президент России Владимир Путин призвал обеспечить доступность цен на машины для россиян. Также Путин поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны при производстве автомобилей. Спецпредставитель президента допустил начало мировой войны из-за питьевой воды 17 июня 2022, 14:15 Текст: Вера Басилая

В XXI веке могут быть мировые войны из-за чистой питьевой воды, заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. «В мире проблема воды чистой пресной становится все более острой. Я допускаю, что в этом веке будут войны только из-за чистой воды», – заявил он на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС. По словам Иванова, в настоящее время литр питьевой воды из-под крана россиянам обходится в 3 копейки. Ранее экологи высоко оценили усилия России по спасению окружающей среды. Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня.