Минстрой: Россияне перестанут покупать жилье при дальнейшем росте цен

Ограниченная покупательская способность приведет к тому, что россияне перестанут приобретать жилье, даже в ипотеку, если цены продолжат расти, заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на Петербургском международном экономическом форуме.

«Затрудняюсь дать прогноз по ценам на жилье, но так как покупательская способность не растет, то если цены и дальше будут расти, я не думаю, что кто-то дальше будет покупать, даже с ипотекой», – передает ТАСС его слова.

Стасишин добавил, что нынешний рост цен носит специфический характер, связанный с введением застройщиками собственных программ субсидирования ипотеки. «Все равно это делается из прибыли застройщика, то есть из цены квадратного метра», – сказал замминистра.

По его словам, для достижения баланса спроса и предложения необходимо увеличивать объем жилищного строительства. «Тогда рынок сам себя отрегулирует», – подчеркнул Стасишин.

Стасишин рассказал, что объем выдачи ипотечных кредитов в России в течение апреля-мая сократился на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако в настоящее время постепенно наблюдается восстановление.

Он добавил, что после снижения в мае ставки по льготной ипотеке на новостройки с 12% до 9% в банках наблюдается постепенное восстановление выдачи жилищных кредитов.

«Но для нас, как для строительной отрасли, этого, конечно, недостаточно, чтобы обеспечить получение эффективной ставки про проектному финансированию для застройщиков, которая зависит от скорости продаж. А от этого, в свою очередь, зависит качество, себестоимость и вообще надежность проектов», – отметил замминистра.

Также заместитель министра строительства и ЖКХ разъяснил, что Минстрой в нынешних экономических условиях снял с повестки вопрос создания платформы по учету рынка аренды жилья, которая связана с дополнительными налогами для населения.

Кроме того, Стасишин рассказал, что дефицита строителей больше не наблюдается, а с укреплением курса рубля трудовым мигрантам стало выгоднее работать в России.

«Если посмотреть статистику, то за первые пять месяцев этого года только для работы по найму с территории Узбекистана в Россию въехало более 500 тыс. граждан. С учетом укрепления курса рубля, наоборот, сегодня трудовым мигрантам выгодно у нас работать. Компании не фиксируют какого-то дефицита, и мы не видим проблемы, которая была в период пандемии в связи с ограничительными мерами, связанными в первую очередь с коронавирусом и с закрытием границ», – сказал он.

Ранее губернаторы новой волны на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) поделились управленческими стратегиями, нацеленными на поддержку промышленных предприятий, бизнеса и граждан в условиях санкций.