Губернаторы новой волны поделились успешным опытом работы регионов в условиях санкций

Губернаторы новой волны на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) поделились управленческими стратегиями, нацеленными на поддержку промышленных предприятий, бизнеса и граждан в условиях санкций. Санкции стали стимулом для развития отдельных отраслей экономики регионов, рассказали главы субъектов России.

Например, Амурская область сделала ставку на развитие агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности. «Сельское хозяйство для нас – стратегически значимая отрасль. В прошлом году в регионе был зафиксирован рекордный урожай, сейчас ставим перед собой более высокие цели. Стимулируем развитие отрасли. Три года назад запретили использование иностранной рабочей силы, а также приняли на себя ряд обязательств, среди которых, например, субсидирование сельхозтоваропроизводителей. Стараемся создать условия для подготовки собственных кадров», – рассказал губернатор региона Василий Орлов, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Глава Амурской области также подчеркнул, что реализация проектов федерального масштаба, которые стратегически меняют всю экономику области, началась до пандемии и введения западных санкций.

О развитии авиационной промышленности в условиях санкций говорил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Авиапромышленность – это артерия, кровеносные сосуды в организме нашей страны. Все идет непросто. Сегодня государственная задача – поднять наш авиапром. Область заинтересована в этом, на наших предприятиях задействовано более 10 тыс. работников. Приложу максимум усилий, чтобы доказать, что авиапром в России жив», – заявил глава региона.

Он также отметил, что в новых обстоятельствах губернаторы проявляют себя как антикризисные менеджеры, в режиме ручного управления рассматривают каждую ситуацию индивидуально.

О перспективах развития промышленности Ярославской области в условиях санкций рассказал врио губернатора Михаил Евраев.

«Ярославская область – промышленно развитый регион. У нас нет зависимости от одного, двух или трех предприятий. У нас много сильных предприятий в разных направлениях. Это дает области устойчивость. В трудной экономической ситуации мы поставили целью нашей работы не потерять ни одного предприятия, для нас каждое из них – приоритет», - подчеркнул Евраев.

Он рассказал про действующие в регионе меры поддержки промышленности, в том числе, например, в Ярославской области можно получить до 20 млн рублей на 3 года под 1% годовых на инвестиционные цели, а на оборотные цели - под 5% годовых.

Глава Тюменской области Александр Моор рассказал о вызовах, которые стоят перед нефтегазовой промышленностью, и о возможностях развития этого сектора.

«Не готовясь к санкциям, мы сформировали нефтегазовый кластер, зарегистрированный в Минпромторге. У нас есть идея создать условия для развития крупных нефтесервисных компаний в России. Они смогут заполнить ниши после ухода американских компаний, а также мы сможем экспортировать нефтесервисные услуги по миру. Эту возможность мы должны использовать, и здесь нужна целенаправленная государственная политика по поддержке сферы», – отметил губернатор.

О социальном самочувствии говорил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Региональные власти стимулируют жителей оставаться в регионе, и, как заметил Чибис, в 2021 году удалось снизить отток населения благодаря инвестициям в качество жизни. Он также обратил внимание на стратегическую значимость для Мурманской области Северного морского пути. «Севморпуть сегодня - безусловно важнейшая артерия для страны и для партнеров. Мурманский порт превращается в мультимодальный транспортный логистический хаб, который обеспечит доставку грузов и на Восток, и на Запад, когда это будет необходимо», - заявил губернатор.