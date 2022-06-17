МВФ отказался от поддержки ЦАР из-за сотрудничества с Россией

Международный валютный фонд отказался от экономической поддержки ЦАР из-за сотрудничества Банги с Москвой, заявил премьер-министр страны Феликс Молуа.

«Геополитика, к сожалению, вмешивается во все институты, даже в международные. Так случилось и с ЦАР, у которой были тесные отношения с МВФ – фонд предложил нам программу восстановления экономики, с которой мы прекрасно справлялись, но вмешалась геополитика. Из-за сотрудничества с Россией нам перекрыли доступ к финансовым ресурсам, фактически нас задушили», – передает РИА «Новости» его слова.

Также Молуа добавил, что сотрудничество с Россией – единственный способ побороть террористов. «Хотел бы поблагодарить Россию за сотрудничество в области безопасности, без которого наша страна была бы в состоянии полного хаоса. Россия своевременно откликнулась на призыв нашего президента, и сейчас ситуация с безопасностью становится все лучше и лучше», – сказал он.

Премьер-министр ЦАР отметил, в какой ситуации оказалась Африка – ей противостоят вооруженные группировки. «Кто их снабжает? У них что есть оружейные заводы? Кто им поставляет оружие? Сотрудничество с Россией – это единственный способ справиться с ними на данный момент, разминировать территории... Мы хотим дать нашему народу отдышаться, ищем мира. Помоги нам, Россия, помоги нам установить мир», – призвал он.

По словам Молуа, ЦАР обсуждает с российскими властями сотрудничество в сферах энергетики, технологий и транспорта.

«Мы бы хотели перейти к сотрудничеству в области экономики. Не только укреплять безопасность, но и развивать инфраструктуру, потому что народ ЦАР ожидает улучшения условий жизни. Это мы и обсудим с российскими властями – как наладить сотрудничество в сфере технологий, транспорта, энергетики», – сказал он.

Премьер-министр ЦАР подчеркнул, что сегодня на повестке дня энергетический кризис, поэтому нужно решать проблемы, связанные с энергетикой.

«Также нужно идти по пути индустриализации, модернизации животноводства и сельского хозяйства, создавать новые рабочие места в этих отраслях. Мы хотели бы обратиться к российским инвесторам и инвесторам из других стран, чтобы взаимовыгодно сотрудничать», – заключил Молуа.

В конце мая МВФ отказался озвучивать позицию относительно идеи конфискации золотовалютных резервов России. По версии Financial Times, конфискация обернется крахом международной системы политической экономии.