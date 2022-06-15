Кремль: Речи о признании «Талибана» в России не идет

Речь о признании запрещенного в России движения «Талибан*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность – прим. ВЗГЛЯД) в настоящий момент не идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В настоящий момент об этом речи не идет, мы об этом неоднократно говорили. Давать какие-то прогнозы бесполезно», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

В мае в США заявили, что могут нанести удары по Афганистану в случае угрозы своей безопасности.

Напомним, в начале сентября прошлого года талибы объявили о формировании нового «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан.

Представители движения активизировали наступление на правительственные силы Афганистана в августе 2021 года, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.

В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.