МИД: Арктический проект «Снежинка» будет реализован вне зависимости от участия иностранцев

Задуманный Россией арктический проект «Снежинка» будет реализован вне зависимости от участия иностранцев, заявил посол по особым поручениям МИД, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов на Петербургском международном экономическом форуме.

«Пока участие приостановили страны-члены Арктического совета, но запланированная российской стороной работа по проекту Снежинка продолжается. Сам концепт проекта, его наполнение, содержание является результатом российского интеллектуального вклада. Поэтому вне зависимости, будут участвовать иностранные партнеры или нет, проект будет реализовываться в соответствии с тем замыслом, который был в него заложен с самого начала российскими организациями», – передает РИА «Новости» его слова.

Кроме того, Корчунов добавил, что Москва рассматривает возможность реализации своих проектов в рамках Арктического совета на национальном уровне.

«Мы вообще не приостанавливали работу над своими российскими проектами (в рамках Арктического совета). Более того, мы зарезервировали возможность перевода этих проектов в национальный формат, и мы над этим сейчас активно работаем», – отметил он.

В мае посол по особым поручениям МИД, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов предупреждал, что перспектива вступления Швеции и Финляндии в НАТО может внести коррективы в развитие сотрудничества в Арктике. Он подчеркнул, что любая деятельность Арктического совета без России не будет легитимной.

В начале марта Москва осудила решение семи стран, включая Канаду, Данию, Финляндию, Исландию, Норвегию, Швецию и США, приостановить участие России в Арктическом совете в свете событий на Украине.

Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады с целью сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В его состав входят восемь приарктических стран: Россия, США, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Финляндия и Швеция.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД