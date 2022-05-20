В МИД высказались о сотрудничестве в Арктике после вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Перспектива вступления Швеции и Финляндии в НАТО может внести коррективы в развитие сотрудничества в Арктике, заявил посол по особым поручениям МИД, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

«Мы при этом также, очевидно, должны понимать, что изменение военно-политического статуса стран, конечно же, может внести определенные коррективы в развитие сотрудничества в высоких широтах. Какими они будут – покажет время. Вопрос о вступлении или невступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс надо рассматривать, в том числе, под углом, насколько это будет содействовать укреплению доверия между арктическими странами, общественными институтами», – передает его слова РИА «Новости».

Корчунов при этом пояснил, что любая деятельность Арктического совета в усеченном составе и какие-либо решения в таком формате не будет легитимной.

Власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.

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