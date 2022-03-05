МИД осудил решение семи стран приостановить участие в Арктическом совете

Решение семи стран-членов Арктического совета (АС) приостановить участие в официальных мероприятиях объединения приведет к росту вызовов безопасности в регионе, заявил посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо России в АС Николай Корчунов.

«Объявленная другими странами-членами «временная заморозка» их участия в Арктическом совете неизбежно приведет к тому, что риски и вызовы мягкой безопасности в регионе, с которыми до этого эффективно справлялся Арктический совет, будут нарастать», – цитирует «Интерфакс» Корчунова.

По его словам, в сложившейся ситуации «принципиально важно сохранить проектную деятельность Арктического совета, чтобы – когда позволят обстоятельства – сотрудничество могло продолжиться без ущерба для тех, кто зависит от этих проектов».

«Будем стремиться к минимизации возможных негативных последствий приостановки сотрудничества», – добавил российский дипломат.

Корчунов отметил, что АС за 25 лет существования оставался платформой для деполитизированного диалога, полномочия организации исключают вопросы военной безопасности.

«В учредительных и стратегических документах Совета однозначно прописана необходимость сохранения Арктики в качестве территории мира, стабильности и конструктивного сотрудничества. И в этой связи данный уникальный формат взаимодействия важно ограждать от привнесения внерегиональных тем, чтобы он не становился их заложником», – добавил дипломат.

Он напомнил, что на Россию приходится почти треть территории, более половины населения и около 70% экономической активности Арктического региона, для Москвы «нет альтернативы его устойчивому развитию».

Корчунов сообщил, что на время «заморозки» взаимодействия с другими странами-членами в формате АС Россия намерена переориентировать механизм своего председательства в Совете на решение национальных задач развития своих северных территорий.

Все мероприятия российского председательства, кроме официальных встреч АС и его вспомогательных органов, планируется проводить в соответствии с графиком, добавил он.

Напомним, в пятницу президент Владимир Путин заявил, что Россия, как бы ни было тяжело, продолжит свое развитие, будет укрепляться транспортная и логистическая инфраструктура по всей стране. Он сделал акцент на том, что это будет происходить «на Балтике, на наших арктических территориях и на Дальнем Востоке».