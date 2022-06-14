Ушаков назвал обстрелы Донецка неприемлемыми

Москва считает усиление обстрелов Донецка неприемлемым, это действия против мирных жителей, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Ужасные вещи происходят. Интенсивные обстрелы гражданских районов в Донецке. Это вообще уже ни в какие ворота не лезет, просто войсковая операция против мирного гражданского населения», – цитирует Ушакова ТАСС.

Он добавил, что украинские военные ведут огонь даже по тем районам столицы ДНР, «по которым раньше никогда не стреляли на протяжении всех восьми лет с 2014 года».

По его словам Ушакова, в российско-украинских переговорах не было ни одной подвижки с тех пор, как Москва передала проект договоренностей.

«15 апреля был передан наш подработанный проект, который на данный момент так и остался последним, потому что никакой реакции не было. После этого, может быть, были какие-то контакты неофициальные по телефону, причем не на уровне делегаций, а на уровне отдельных представителей, а потом вообще все заглохло», – заключил помощник главы российского государства.

В понедельник вечером Донецк подвергся массированному обстрелу с применением реактивной и ствольной артиллерии, а также орудий калибра 155 мм, которые находятся на вооружении стран НАТО. Под огнем оказался в том числе роддом. Во вторник утром обстрелы возобновились. Украинские силовики с утра ведут огонь по городу, в том числе выпустили 10 ракет из «Градов» по Куйбышевскому району.

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