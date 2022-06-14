Мариуполец рассказал, как украинские снайперы стреляли по детям

Снайперы из числа украинских военных в ходе боев в Мариуполе стреляли по мирным жителям, в том числе по детям, чтобы те не выдали их позиции войскам ДНР и ВС России, сообщил проживающий в городе очевидец.

«[Военнослужащие РФ] по домам попадали, потому что в них снайпера сидели украинские, которые вели себя, как смертники – их убивали либо из танка, либо из самолета, высокоточными ракетами уничтожали. Это именно по снайперам били, не по людям, не по жителям Мариуполя – 100%», – сказал собеседник ТАСС.

Украинские снайперы с начала спецоперации стреляли в местных жителей без причины, «для устрашения, чтобы мариупольцы не сдали войскам РФ их позиции».

«Они убили девочку на улице Народовольческой, чуть ниже кафе «Чайка», которая пришла за водой на колодец. Она долго лежала, забрать ее не могли – это видели все жители левого берега, весь Комсомольский бульвар, жители улицы Воинов-Освободителей, Владимирской улицы. Потом они убили еще двух мужчин в годах, они тоже пошли за водой, так как ее не было в городе», – пояснил он.

Также снайперы работали со шлаковой горы «Азовстали», добавил мариуполец. При этом огонь открывали еще тогда, когда в городе не было войск ДНР или ВС России.

«У меня они, например, слили бензин, который я приготовил для эвакуации, а также выломали капот у машины, чтобы забрать аккумулятор, который я снял заранее. В общем, когда убегали они, то забирали все, что могли – это их рук дело», – заключил мужчина.

Ранее в Минобороны России сообщали, что боевики нацбатальонов, покидая захваченные территории, намеренно уничтожили более 50 тыс. тонн зерна, совершив поджог зернохранилища в морском порту Мариуполя.