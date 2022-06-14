Российский веб-сериал получил главную награду немецкого фестиваля

Германский фестиваль веб-сериалов die Seriale наградил российский подростковый сериал «Сама дура» про отношения двух сестер, сообщила режиссер проекта Анна Зайцева.

«Я очень рада, что мы получили главный приз на die Seriale. Здесь были десятки сериалов из 18 стран, и в этом году мы лучшие. Мне казалось, что у нас в сериале много русской специфики, что языковая и культурная разница может повлиять на восприятие. Для меня крайне важно было почувствовать, что наше кино вызывает абсолютно одинаковые эмоции и сопереживания героям, как у нас, так и у людей из абсолютно разных стран», – заявила Зайцева ТАСС.

Она пояснила, что тематика дружбы, любви и семейных отношений универсальна.

«Глядя на наш сериал, они, как и мы, вспоминают свои отношения с братьями и сестрами. Здорово, что наш сериал играет свою небольшую роль в построении моста между народами и культурами. Благодарю всю нашу команду и всех наших замечательных авторов», – сказала режиссер.

Сериал производится компанией Wish Media при поддержке Института развития интернета. В нем рассказывается история сестер-подростков, одна из которых слепая от рождения. Всего вышло два сезона, они собрали на YouTube свыше 25 млн просмотров.

Продюсер ленты Анна Шалашина заявила, что команде создателей «особенно приятно привезти из Берлина главную награду за «Лучший сериал – 2022».