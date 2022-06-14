Пограничник Таджикистана погиб в перестрелке на границе с Киргизией

В результате перестрелки на границе Таджикистана и Киргизии погиб один таджикский пограничник, есть раненые, сообщили в ОВД города Исфары Согдийской области Таджикистана.

«Перестрелка произошла в 6.00 местного времени (4.00 мск) на погранпереходе «Кех», что в 10 километрах от центра таджикского джамоата Ворух, когда киргизские пограничники беспричинно открыли огонь в сторону Таджикистана. В результате погиб солдат-пограничник, три человека ранены», – цитирует сообщение ОВД РИА «Новости».

Там добавили, что стороны ведут переговоры. Таджикской делегацией руководит командующий погранвойсками госкомитета нацбезопасности Таджикистана Раджабали Рахмонали. Также к переговорам привлечен руководитель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода.

Напомним, утром в понедельник между киргизскими и таджикскими пограничниками произошла перестрелка. По данным киргизских пограничников, таджикские пограничники применяли гранатометы и минометы.

В начале июня двое киргизских пограничников получили ранения в перестрелке на границе с Таджикистаном.