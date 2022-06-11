Иран и Венесуэла подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на 20 лет

Германия потребовала от Сербии признать Косово для вступления в ЕС

Вступление в Евросоюз Сербии и самопровозглашенной республики Косово станет возможным только после взаимного признания Белграда и Приштины, заявил в ходе визита на Балканы канцлер Германии Олаф Шольц.

Свою поездку он начал с территории самопровозглашенного Косово, где встретился с «премьером» Альбином Курти. Шольц отметил, что введением санкций против России правительство показало, что «стоит на нашей стороне в международном сообществе», и перешел к обсуждению темы отношений Белграда и Приштины, передает РИА «Новости».

«Ясно, что соглашение должно решить вопрос признания (самопровозглашенного – прим. ВЗГЛЯД) Косово и Сербии, потому что две страны не могут стать частью ЕС, не признав одна другую», – приводит слова канцлера Германии Радио и телевидение Косово.

Во второй половине дня Шольца ожидают в Белграде, где запланирована его встреча с президентом Сербии Александром Вучичем.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств – членов Евросоюза.