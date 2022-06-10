Эксперт рассказал о перспективах работы цифровых юристов

О развитии и формировании цифрового законодательства и о подготовке цифровых юристов рассказал зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики при московском отделении Ассоциации юристов России, академический руководитель магистерской программы «Цифровое право» Высшей школы экономики Александр Савельев.

На вопрос: была ли актуальна профессия цифровой юрист в 2008 году, Савельев ответил, что его защищенная в 2008 году кандидатская диссертация по теме «Гражданско-правовое регулирование отношений между клиентом и интернет-провайдером» ему никогда не нравилась, передает РАПСИ.

«Мне хотелось исследовать и защищать что-то более традиционное, вроде принципа свободы договора, но так или иначе с научным руководителем в качестве компромисса мы сошлись именно на этой теме. Некоторое время с IT-тематикой я старался не связываться, занимался вопросами договорного права. IT-сферой я вновь заинтересовался, когда начал работать в компании IBM, где мне приходилось с этим сталкиваться уже не только в теории, но и на практике», – добавил он.

Савельев также прокомментировал понятие «цифровой юрист» и объяснил, что станет с юристами старой формации. «Этот термин весьма неоднозначный. Но я не хотел бы называть юристов «старыми», скорее, правильнее назвать традиционными, к которым я в какой-то степени себя тоже отношу, потому что я окончил классическую юридическую школу – МГЮА, потом два года учился в Российской школе частного права, имел счастье слушать наших корифеев, которые создавали гражданский кодекс», – подчеркнул он.

По его словам, понятие «цифровой юрист» очень широкое, в контексте, например, нашей образовательной программы, под цифровым юристом понимается юрист, в первую очередь хорошо разбирающийся в традиционной юриспруденции и умеющий ее эффективно и адекватно применять к отношениям, связанным с использованием и внедрением новых информационных технологий. «Однако знать базовые категории программирования необходимо, например, какие есть виды программного кода, элементы программы, что такое библиотека и Open Source, какие существуют лицензии. Это тот минимум, которым должен обладать цифровой юрист», – уточнил он.

Савельев рассказал о том, какой должна быть подготовка специалистов в этой сфере, и что может предложить государству Высшая школа экономики. «Наверное, не только государству, но и обществу, и бизнесу, то есть круг потенциальных реципиентов, тех студентов, которых мы готовим, гораздо более широкий. Сегодня важное направление – кибербезопасность. Мы постоянно слышим об утечках данных, о хакерских атаках и прочих подобных инцидентах с данными. Конечно, IT-специалисты должны играть роль первой скрипки, но в то же время и юристы должны оказывать содействие и позволять принимать руководству более взвешенные решения в области кибербезопасности. Предупреждать о тех юридических рисках и неблагоприятных последствиях, которые могут наступить в случае, если руководство не уделит достаточного внимания этим проблемам», – сказал он.

По его словам, нужно хорошо знать законодательство в области персональных данных, важным шагом стала локализация персональных данных, что привело к перезагрузке этого законодательства и вызвало большой интерес к российскому законодательству со стороны зарубежных компаний и научных институтов. «По мере развития цифровизации мы в рамках этих отношений будем представлены в виде совокупности данных, и от того, что это за данные, как они обрабатываются, куда они утекают или попадают, будет уже непосредственно зависеть наша жизнь», – уточнил Савельев.

«Являясь членом Консультативного совета при Роскомнадзоре, я стараюсь максимально популяризировать это законодательство среди студентов, и я, собственно, и веду этот предмет. Изначально наша программа была построена вокруг интеллектуальной собственности. Это достаточно существенный блок отношений, где юристы могут претендовать на роль первой скрипки. IT-специалисты могут создать продукт, но чтобы его можно было коммерциализировать – это уже задача юриста. Увидеть, какие есть опции, презентовать их руководству с плюсами и минусами, для того чтобы, принять взвешенное решение. Достаточно большой блок вопросов – технологии распределенных реестров данных и экосистемы, которые вокруг них построены, то есть криптовалюты или цифровые валюты: токены, цифровые финансовые активы, смарт-контракты. Рассматривая эти вопросы, нам необходимо учитывать зарубежный опыт, в том числе и зарубежное право», – подчеркнул он.

Савельев также рассказал про соответствующие предметы, в частности, юридическое сопровождение и этическое сопровождение искусственного интеллекта. «Они не будут иметь никакого особого значения, если не будет достаточно крепкого фундамента, состоящего из традиционного права, потому что готовых ответов на многие вопросы в области регулирования информационных технологий нет. Для этого нужно знать, как устроены базовые конструкции права, что такое право собственности, абсолютное, относительное право, какие бывают сделки, в каких случаях они могут быть признаны недействительными», – добавил он.

Он уточнил, что очень важно уже на начальных этапах готовить юристов к взаимодействию с коллегами из других направлений, IT-специалистами, руководителями или членами направлений по бизнес-девелопменту, маркетологами, чтобы юристы понимали их задачи и умели не только говорить с ними на одном языке, но и находить компромиссы.

«Такого рода направления нам кажутся перспективными, и мы будем их дальше развивать, чтобы после окончания программы студенту не пришлось вновь переучиваться и выслушивать от своего руководства избитую фразу «а теперь забудь все, чему тебя учили, учись заново», – резюмировал Савельев.

Ранее эксперты в ходе сессии «Современные тенденции в области правового регулирования цифровой трансформации» обсудили специфику цифровой трансформации в отраслях экономики и социальной сферы и рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках ШОС и БРИКС.