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10 июня, пятница | Последнее обновление — 20:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Шольц потребовал от Вучича ввести санкции против России
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Мэр Тбилиси назвал оскорблением народа Грузии резолюцию Европарламента
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Резолюция Европарламента с критикой грузинского руководства и возможными санкциями против миллиардера Бидзины Иванишвили оскорбляет грузинский народ, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в грузинской столице.
«Попросту говоря, нам этой резолюцией говорят, что (экс-президент Грузии Михаил) Саакашвили – маяк демократии. Это тогда, когда Саакашвили годами был создателем садистской системы насилия», – отметил мэр.
По его словам, «резолюция абсолютно постыдна».
Каладзе также выразил недоумение по поводу защиты европарламентариями таких сторонников Саакашвили, как разыскиваемый Грузией экс-министр обороны Давид Кезерашвили и осужденный за финансовые махинации руководитель оппозиционного телеканала «Мтавари» («Главный») Ника Гварамии.
Мэр сказал, что не согласен ни с одним словом резолюции ЕП.
По его словам, можно предположить, что нападки на Грузию осуществляются из-за того, что она не включилась в военные действия на Украине.
Он также назвал «категорически неприемлемыми» обвинения в адрес грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили.
Ранее депутат правящей «Грузинской мечты» Дмитрий Хундадзе заявил, что резолюция Европарламента с критикой грузинского руководства и возможными санкциями против миллиардера Бидзины Иванишвили является вмешательством во внутренние дела Грузии.
Он назвал тезисы из резолюции «вмешательством во внутренние дела Грузии и непризнанием выбора большинства народа Грузии». Депутат заявил, что «угрозами санкций не испугать ни Бидзину Иванишвили, ни народ Грузии».
«Наоборот, этот день (принятия резолюции) едва не разрушил европейский выбор народа Грузии. Это опасные политические игры», – сказал парламентарий.
Комментируя предстоящее решение ЕС предоставить или нет статус страны-кандидата Грузии, как и Молдавии и Украине, парламентарий сказал, что «если это будет сопровождаться такими же несправедливыми обязательствами, какими несправедливыми являются обвинения в резолюции, то справедливым ответом от нас будет отказ».
Напомним, более трехсот европарламентариев поддержали в среду резолюцию, в которой говорится о нарушении в Грузии свобод СМИ, также критикуется судебная система. Говорится в ней и о том, что Иванишвили якобы продолжает из-за кулис влиять на политику Грузии. Отмечается, что Иванишвили может быть связан с Москвой, хотя не приводится никаких доказательств. Власти страны высказывают разочарование несправедливой, по их утверждению, критикой и говорят, что в основу документа легли «фейки», предоставленные ЕП грузинской оппозицией.
В ЕС призвали не покупать зерно у России
Европейский союз призывает все страны не покупать российское зерно, которое якобы вывезено с Украины, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Мы призываем все страны мира не покупать у России зерно, похищенное на Украине, мы призываем их выяснять происхождение зерна», – цитирует Стано ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова объясняла «на пальцах», кто виновен в продовольственном кризисе в мире, – санкции против России не дают перевезти зерно и расплатиться за него.
Президент России Владимир Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Он отмечал, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия.
В США сравнили ущерб от санкций для России и Запада
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Россия понесет издержки от западных санкций, однако они «меркнут» на фоне того, что ожидает весь остальной мир, заявил в интервью Asia Times профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке.
Как отметил профессор, антироссийские санкции оказались контрпродуктивными и совершенно неэффективными в вопросе достижения заявленной цели – «изменения поведения» Москвы, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о цене этих санкций для США, ЕС и всего мира, Ханке отметил, что по этому вопросу есть оценки только от инвестиционных банков, центральных банков, международных организаций, таких как МВФ, и различных НПО. «Эти оценки, которые носят несколько случайный и частичный характер – лишь верхушка айсберга, они указывают на то, что издержки, связанные с санкциями, будут ошеломляющими», – подчеркнул профессор.
По его словам, хотя экономические издержки для Москвы окажутся значительными, они «меркнут» по сравнению с последствиями, с которыми столкнутся те, кто находятся за пределами России. «С точки зрения масштабов: ЕС понесет (огромные) расходы, намного большие, чем США. Но издержки и сбои, вызванные санкциями, не ограничатся ЕС и США. Они распространятся по всему миру, ложась значительным бременем на бедные страны и бедные народы», – предупредил профессор.
Как указал Ханке, запреты на российские энергоресурсы и их транспортировку окажут «очень негативное и серьезное» влияние на страны Евросоюза, за исключением Венгрии.
«США не останутся невредимыми. Мировые рынки нефти и газа станут политизированными и балканизированными, а нефть не будет поставляться так свободно, как это было в течение последних четырех десятилетий. В результате каждый в конечном итоге заплатит больше, чем было бы в ином случае», – добавил он.
При этом профессор подверг критике заявления президента США Джо Байдена о том, что инфляция в Соединенных Штатах якобы спровоцирована действиями России. Ханке подчеркнул, что проблемы в США вызваны действиями администраций Байдена и Дональда Трампа, которые во время пандемии печатали и тратили деньги, как «пьяные матросы».
Ранее в Китае предсказали, что проводимая Западом политика «технологического апартеида» в отношении России и КНР отбросит человечество в «темные века».
Накануне президент России Владимир Путин отметил, что многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. В прошлую субботу глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о грозящей европейцам нищете из-за санкций против России.
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. Тем временем Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций.
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Захарова «на пальцах» объяснила, кто виноват в продовольственном кризисе в мире
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Официальный представитель МИДа Мария Захарова объяснила «на пальцах», кто виновен в продовольственном кризисе в мире – санкции против России не дают перевезти зерно и расплатиться за него.
Дипломат обратила внимание на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который обвинил в продовольственном кризисе «русские снаряды».
«На пальцах. Санкции против Российской Федерации нанесли серьезный удар по мировой экономике, которая только начала постепенно восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Они привели к разрыву сложившихся производственно-сбытовых и логистических цепочек, нарушили систему финансовых расчетов наших экономоператоров. У нас есть товар – наше зерно, у покупателя – деньги и желание его приобрести. Но санкции банально не дают это сделать. Ни физически – перевезти зерно, ни финансово – за него расплатиться», – пояснила в деталях Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, слова Борреля, которые тот опубликовал в Twitter, это «чушь».
Представитель ведомства обратила внимание, что от санкций пострадала не только Россия, перебои в поставках и расчетах ведут к глобальному дефициту продукции и способствуют росту цен, а также угрожают продовольственной безопасности.
«Несмотря на объективные трудности транспортно-логистического характера, мы остаемся добросовестным участником мирового рынка. Исполняем и будем исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок зерна, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции», – подчеркнула Захарова.
Москву беспокоит продовольственный кризис, важность продовольственной безопасности также понимают лидеры развивающихся стран – государства Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.
«Россия, исходя из гуманитарных соображений, заинтересована в том, чтобы и Украина смогла обеспечить себя зерном, в том числе для посевной. А что же делает Запад? Он зерно вывозит грузовиками, оставляя украинское население без возможности справиться с грядущим дефицитом. Запад своими действиями подрывает продбезопасность не только в Африке, но и на самой Украине», – добавила она.
Она предположила, что весь интеллектуальный ресурс Запада «переместился в сторону пропаганды», и на убеждение западного населения в «вине русских» тратится колоссальная энергия.
«А все другие области забыты, включая работу над экономикой и инфраструктурой. Действительно, зачем решать проблемы с едой, ценами на электроэнергию, собственной инфляцией да и другими вопросами, включая кибербезопасность, безопасность космической деятельности и т. д., если все можно списать на русских?» – заключила дипломат.
Ранее президент России Владимир Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Он отмечал, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия.
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Нидерланды и Дания выступили против статуса кандидата в члены ЕС для Украины
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Против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС выступают Нидерланды и Дания, Германия предлагает компромисс, сообщают информационные агентства.
Источники Bloomberg заявили, что Нидерланды выступили против заявки Киева. В депеше датских дипломатов указывается, что Украина недостаточно соответствует критерям в сферах стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств. Дания считает, что Украина должна «фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу». Берлин предложил дать Киеву условный статус кандидата, передает РИА «Новости».
По информации Bloomberg, Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, передает ТАСС.
Напомним, Еврокомиссия рассмотрит вопрос о рекомендации предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз 17 июня. В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в ЕС. Депутаты Европарламента призвали Совет ЕС усилить поддержку Украины и обеспечить ей статус кандидата на членство в Евросоюзе.
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Захарова о запрете русского языка в Латвии: Они просто доиграются
Власти Латвии, запрещающие русский язык, заигрались в своей политике и потеряли опору на население, это предвещает кризисы в обществе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Они просто доиграются, мне кажется. Они просто настолько заигрались и настолько не чувствуют настроения в собственном обществе, что они просто идут тем же самым изощренным путем, которым, например, мы видим, шли другие страны, спровоцировав кризисы уже безвозвратные, то есть те, которые нельзя отыграть назад и вывести ситуацию в прежнее время», – передает радио Sputnik ее слова.
Захарова отметила, что местные власти издеваются над здравым смыслом, исторической памятью – всем тем, что свято для местного населения, а это предвещает кризисные явления.
«Так нельзя. По-разному можно, можно заигрывать, наверное, где-то перегибать в какой-то степени ситуацию в свою пользу, но это уже не моделирование общества в пользу какого-то такого внутреннего доморощенного национализма, это уже просто издевательство над людьми», – подчеркнула она.
Двумя днями ранее латвийские власти решили ввести запрет на вещание оставшихся в стране 80 зарегистрированных в России телеканалов. В число запрещенных каналов войдут E TV, «Иллюзион+», «Кино24», «Мир ТВ», «Охота и рыбалка», «Перец» и «Русский Иллюзион».
Дискриминация граждан России и русскоязычных людей в зарубежных странах усилилась еще в апреле. Случаи дискриминации русскоязычного населения и граждан России по-прежнему происходят в Германии, Польше, Латвии, Финляндии, Грузии, Греции, Молдове, Испании и других странах Европы.
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Мебельщики Франции столкнулись с дефицитом древесины из-за санкций против России
Производители мебели во Франции жалуются на дефицит древесины, сообщило издание Le Figaro. Литва испытывает дефицит древесины из-за остановки импорта из России и Белоруссии, заявил замминистра окружающей среды республики Данас Аугутис.
По имеющимся у издания сведениям, проблемы возникли с поставками хвои, около 25% которой раньше шло из России. С января по апрель цена на ДСП выросла на 20%, а в сравнении с 2019 уже на 200-250%. Пока что предприятиям удается перекладывать бремя цен на покупателей. Однако неизвестно, как долго это продлится, передает ТАСС.
Тем временем замминистра окружающей среды Литвы Данас Аугутис заявил, что республика испытывает дефицит древесины из-за санкций против России и Белоруссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на ELTA.
По словам политика, министерство окружающей среды Литвы собирается изменить правила экспорта древесины, чтобы зафиксировать количество сырья, которое можно вывозить в другие страны ЕС, поскольку Литва остается последней страной в регионе, где древесину может купить «любой желающий» – соседние Латвия и Эстония закрыли свои рынки.
При этом, как отметил глава ассоциации «Литовская древесина» Раймундас Бейнортас, предлагаемые министерством изменения не окажут существенного влияния на ситуацию. «Предлагаемые министерством решения не принесут желаемых результатов и не остановят вывоз древесины из Литвы. Подобные изменения недостаточны, по ним предприятие высказало свои замечания и сожаления... Все хорошо, если цена на древесину растет или падает по объективным причинам. Экономическая трагедия Литвы в том, что рост цен часто вызывают спекулянты», – сказал Бейнортас.
По данным генерального директора Гослесничества Валдаса Каубре, которые приводит издание, пару лет назад цена на древесину рекордно упала, а год назад начался рост: в 2021 году цена на древесное сырье выросла на 40%, а в этом – еще примерно на пятую часть.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что колоссальный рост цен на газ и электричество породил в Европе интерес к давно забытому виду топлива – обыкновенным дровам. Ажиотажный спрос на дрова накрыл весь континент – от Прибалтики до Британии. Дрова превращаются для европейцев в «новую нефть», и это породило в ЕС целый ряд новых социальных явлений.
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Зеленский не захотел обращаться к парламенту Грузии
Украинский лидер Владимир Зеленский решил не выступать перед грузинским парламентом из-за отзыва посла Украины из страны, заявил глава парламента Грузии Шалва Папуашвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Вызывающая сожаление реальность – несмотря на солидарность Грузии и грузинского народа, Грузия – единственная страна Европы, откуда отозван посол Украины», – сказал председатель парламента.
По его словам, «именно поэтому Зеленский ни разу не выразил инициативу или желание выступить перед парламентом Грузии».
Папуашвили напомнил, что Грузия оказывает Украине «политическую, гуманитарную помощь, приняла беженцев, открыла в школах секторы обучения на украинском языке, и при этом власти Украины отозвали из Грузии посла».
«Не должны две дружественные друг другу страны, два дружественных народа оставаться в таком положении, когда отозван посол», – отметил он, напомнив, что грузинские дипломаты работали и работают в Киеве.
Грузия не присоединилась к экономическим санкциям против России, но поддерживает Украину во всех политических форматах, занимает первое место среди предоставивших гуманитарную помощь стран, приняла десятки тысяч украинских беженцев.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили высказала сожаление по поводу того, что ее украинского коллегу Владимира Зеленского не пригласили выступить с обращением в парламенте страны.
Грузинские СМИ сообщили о гибели на Украине 15 наемников из Грузии
Двадцатичетырехлетний Даниил Герлиани стал 15-м наемником из Грузии, который погиб, воюя за украинскую сторону после 24 февраля, об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на оппозиционный грузинский телеканал «Мтавари» («Главный»).
Как отмечает телеканал, семья Герлиани – грузинские беженцы из Абхазии, которая уже годы живет на Украине. Герлиани будет похоронен в Киеве.
По данным телеканала, отец погибшего продолжает воевать на стороне Украины.
Власти Грузии отказались официально отправлять наемников на Украину и не ввели экономические санкции против России.
При этом Грузия поддерживает Украину во всех политических форматах, придерживается международных санкций, лидирует по объему отправленной гуманитарной помощи, приняла десятки тысяч украинских беженцев.
Ранее в СК сообщили, что российские следователи выяснили имена 24-х участников «Грузинского национального легиона», участвующего в боевых действиях на стороне Украины.
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В Латвии решили позволить изымать собственность России и Белоруссии
Министр юстиции Латвии Янис Борданс сообщил, что поручил разработать к 17 июня закон, позволяющий отчуждать собственность России и Белоруссии в пользу государства.
«Я поручил экспертам министерства юстиции разработать к 17 июня... специальный закон об отчуждении собственности... Целью закона является отчуждение собственности, принадлежащей России и Белоруссии: «Московский дом», (санатории) «Янтарный берег» и «Белоруссия». Эти объекты мы будем использовать для размещения украинских беженцев, реабилитации пострадавших и нужд информационного центра», – написал Борданс в Twitter, сообщает РИА «Новости».
По его словам, в Латвии уже существует правовой механизм, в рамках которого можно конфисковать имущество в рамках уголовного процесса, а Россию и Белоруссию он назвал «ответственными за уголовные преступления и геноцид».
Ранее стало известно, что Киев намерен заключить международные договоры со странами ЕС и США на право использовать замороженные золотовалютные резервы России в размере 300 млрд долларов на помощь Украине.
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Шольц потребовал от Вучича ввести санкции против России
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Сербию потребовал, чтобы Белград ввел санкции против Москвы, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
«Канцлер Шольц очень ясно и остро потребовал от Республики Сербии присоединиться к санкциям против Российской Федерации», – цитирует Вучича ТАСС.
Глава сербского государства отметил, что уже объяснял позицию Белграда и о ситуации около Косова, и о традиционных отношениях с Россией. Вучич пояснил, что политики также говорили о предстоящей зиме, и он ознакомил Шольца со всеми трудностями и проблемами, с которыми сталкивается Сербия сейчас.
«Олаф Шольц был очень любезным и справедливым и предложил абсолютную помощь в поиске решения для кризиса, который мы уже ощущаем каждый день, и с которым только столкнемся», – отметил президент.
Также Шольц в пятницу заявил, что вступление в Евросоюз Сербии и самопровозглашенной республики Косово станет возможным только после взаимного признания Белграда и Приштины.
В Китае предрекли новые «темные века» из-за санкций Запада против России
Проводимая Западом политика «технологического апартеида» в отношении России и Китая приведет к снижению уровня жизни на Земле и отбросит человечество в «темные века», выразил уверенность обозреватель англоязычного китайского издания Global Times Уильям Джонс.
Как отметил колумнист, Соединенные Штаты хотят обеспечить себе монополию на новейшие разработки и научные достижения в попытке сохранить мировое господство. Подобную стратегию в начале XX века предлагали в Британской империи, передает РИА «Новости».
Согласно этой задумке, Соединенные Штаты, обладающие необходимыми технологиями, поделятся ими только при условии, что остальные страны будут строго соблюдать внешнеполитические установки Вашингтона. Любое государство, которое отклонится от этого курса, подвергнется остракизму и «инновационному апартеиду», уверен автор статьи.
«Такая политика, если ее последовательно применять, отбросит человечество в «темные века». Если международное разделение труда, производственные связи и цепочки поставок <…> будут полностью подчиняться геополитике, это приведет к снижению уровня жизни на планете», – предупредил обозреватель.
По мнению автора материала, попытки Запада отделиться от России и Китая спровоцируют голод, эпидемии и болезни в государствах Африки и Азии, зависящих от мировой экономической системы. Без сотрудничества с такими крупными игроками идея о глобальном развитии выглядит как химера, подытожил журналист.
Накануне президент России Владимир Путин отметил, что многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. В прошлую субботу глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о грозящей европейцам нищете из-за санкций против России.
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. Тем временем Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций.
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Грузия пресекла до сотни таможенных операций из-за санкций против России
Грузинские власти прекратили свыше 90 операций на таможне, которые вызвали подозрения в связи с санкциями, введенными Западом против России после 24 февраля. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили заявил в среду, что «Грузия полностью включена в процесс исполнения санкций, введенных международными партнерами».
Он напомнил, что в стране оперативно была остановлена деятельность «ВТБ-банка», и это «произошло в течение недели и безболезненно».
«Таможня Грузии остановила за этот период более 90 операций, которые вызвали подозрения в связи с возможным нарушением санкций», – сообщил Хуцишвили.
«Об всем этом проинформированы наши партнеры. У нас хорошие коммуникации с соответствующими американскими органами, с каждой страной Евросоюза», – добавил министр.
«С их стороны нет никаких вопросов к Грузии по исполнению международных санкций», – заключил он.
Ранее стало известно, что Роснефть продала принадлежащие ей 49% акции в зарегистрированной на Кипре компании Petrocas Energy Group, которая владеет в Грузии сетью бензозаправочных станций и управляет нефтяным терминалом в Поти.
Грузия и Польша будут совместно выпускать беспилотники в Тбилиси
Совместное грузино-польское предприятие по выпуску беспилотников заработает в Тбилиси до конца 2022 года, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе в четверг, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Выступая в парламенте, глава военного ведомства назвал это направление «приоритетным», а выпуск БПЛА в Грузии – «важным». По его словам, войны последнего времени показали важность применения в разных целях БПЛА.
«СП будет оснащено самыми современными технологиями», – сообщил Джуаншер Бурчуладзе.
Параллельно будет создан соответствующий центр по обучению работы с БПЛА, отметил министр. Также, по его словам, Грузия намерена закупать БПЛА за рубежом.
Ранее сообщалось, что министерство обороны Грузии на базе государственного военного научно-технического центра «Дельта» к концу текущего года планирует выпустить первый беспилотный летательный аппарат.
До этого Грузия и Израиль создали СП по производству автоматов.
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В Австрии потребовали расследовать дружбу экс-главы энергоконцерна OMV с Россией
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Многие акционеры OMV – крупнейшего индустриального предприятия Австрии, которому по итогам 1-го квартала 2022 года пришлось списать из-за бизнеса с Газпромом убыток в 2 млрд евро, – потребовали досконально расследовать деятельность немецкого топ-менеджера и кавалера российского Ордена дружбы Райнера Зеле.
Таково требование многих акционеров OMV. Поэтому держатели свыше 70% акций концерна отказали Зеле на своем виртуальном годовом собрании 3 июня в том, что в немецкоязычных странах называют Entlastung – в утверждении его отчета о проделанной за год работе, передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом).
По мнению акционеров, тем, что раньше называлось «укреплением энергетического сотрудничества с Россией», бывший глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall, а затем австрийского полугосударственного концерна OMV целенаправленно занимался долгие годы. Издание подчеркивает, что этой же цели он посвятил себя и в роли многолетнего президента Германо-российской внешнеторговой палаты в Москве.
Отмечается также, что для 61-летнего Зеле, досрочно покинувшего пост председателя правления OMV в августе 2021 года, этот «неуд» пока никаких прямых последствий иметь не будет. Однако тот факт, что глава компании не получил формального одобрения своей деятельности, впоследствии может юридически облегчить, к примеру, предъявление претензий или требований о возмещении ущерба.
Как заявил в преддверии годового собрания Флориан Беккерман, возглавляющий австрийскую организацию Interessensverband fur Anleger (IVA), некоторыми своими действиями Зеле переступил границу допустимого. «Последствия становятся понятными только теперь. Здесь надо обеспечить прозрачность, если потребуется – путем специального расследования или уголовного иска – она отстаивает интересы миноритарных (мелких) акционеров», – подчеркнул он, напомнив, однако, о принципе презумпции невиновности.
Австрийский политический еженедельник Profil привел список претензий к Зеле еще в 2020 году, связанных со стремлением OMV под его руководством, как выразился еженедельник, «набиться в друзья к Газпрому». «Участие в российских газовых месторождениях, финансирование газопровода «Северный поток – 2», спонсорство молодежной команды санкт-петербургского «Зенита», продление договора о поставках газа до 2040 года», – отмечалось в издании.
В сегодняшней ситуации немецкого топ-менеджера упрекают в принципиально неправильной бизнес-стратегии.
«Оглядываясь назад, мы вынуждены констатировать, что осуществленные после 2015 года инвестиции в России были основаны на слишком большом доверии к России и к роли России в международном сообществе. Вообще-то надо прямо сказать: постфактум эти инвестиции следует расценивать как ошибку», – заявил на годовом собрании акционеров OMV глава наблюдательного совета концерна Марк Гарретт.
Еще в октябре 2021 года Зеле заявлял, что обвинения в адрес России в манипуляциях с ценами на газ для якобы скорейшего заполнения голубым топливом «Северного потока – 2» не имеют под собой оснований и абсурдны.
В Вильнюсе решили снести памятник советским воинам
Вильнюсский городской совет принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее захоронение освободителей Литвы, сообщает пресс-служба горсовета.
«Мемориал советским воинам не останется на столичном Антакальнисском кладбище – так сегодня решил городской совет... В конце апреля были изменены критерии оценки ценностей культурного наследия, после чего появились условия для отмены правовой охраны для объектов, на которых изображаются символы, скульптуры, изображения, пропагандирующие действия нацистской Германии или армии СССР», – приводит сообщение РИА «Новости».
Как сообщает пресс-служба, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс на заседании горсовета назвал мемориал «не соответствующим могилам милитаристским монстром».
В понедельник Департамент культурного наследия Литвы исключил шесть стел, изображающих советских воинов, из списка охраняемых ценностей. Ранее комплекс имел уровень регионального значения, поэтому для сноса скульптуры необходимо было изменить правовой регламент, сообщает пресс-служба.
Власти Латвии пошли на беспрецедентные меры, чтобы не допустить массового празднования в стране Дня Победы 9 мая. Дату заранее объявили «днем траура по жертвам на Украине», запретили массовые мероприятия в этот день, а тех, кто выйдет с цветами к памятникам советским воинам, назвали «нелояльными».
Памятник Освободителям в рижском парке Победы, в прежние годы служивший эпицентром празднований, оцепили двойным забором. Несмотря на это жители несли цветы к памятнику. Утром 10 мая власти Риги убрали трактором все цветы, но жители возложили к памятнику новые букеты.
12 мая парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.
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