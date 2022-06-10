В Тбилиси обвинили Европарламент в нанесении ущерба независимости Грузии

Резолюция Европарламента с критикой грузинского руководства и возможными санкциями против миллиардера Бидзины Иванишвили является вмешательством во внутренние дела Грузии, заявил депутат правящей «Грузинской мечты» Дмитрий Хундадзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это (принятие резолюции) не было демонстрацией демократии и признания независимости Грузии. Тогда в чем разница для нас, кто будет раздавать нам указания, если опять придется бороться за независимость? Ощущение такое, что независимость Грузии снова под угрозой», – сказал Хундадзе.

Он назвал тезисы из резолюции «вмешательством во внутренние дела Грузии и непризнанием выбора большинства народа Грузии».

Депутат заявил, что «угрозами санкций не испугать ни Бидзину Иванишвили, ни народ Грузии».

«Наоборот, этот день (принятия резолюции) едва не разрушил европейский выбор народа Грузии. Это опасные политические игры», – сказал парламентарий.

Комментируя предстоящее решение ЕС предоставить или нет статус страны-кандидата Грузии, как и Молдавии и Украине, парламентарий сказал, что «если это будет сопровождаться такими же несправедливыми обязательствами, какими несправедливыми являются обвинения в резолюции, то справедливым ответом от нас будет отказ».

Напомним, более трехсот европарламентариев поддержали в среду резолюцию, в которой говорится о нарушении в Грузии свобод СМИ, также критикуется судебная система. Говорится в ней и о том, что Иванишвили якобы продолжает из-за кулис влиять на политику Грузии. Отмечается, что Иванишвили может быть связан с Москвой, хотя не приводится никаких доказательств. Власти страны высказывают разочарование несправедливой, по их утверждению, критикой и говорят, что в основу документа легли «фейки», предоставленные ЕП грузинской оппозицией.