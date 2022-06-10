|
10 июня, пятница | Последнее обновление — 17:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В районе администрации главы ДНР произошел сильный взрыв
Разделы
Больше всего реакций и пользовательского внимания собирают негативные либо сенсационные материалы, апеллирующие к эмоциям. Именно поэтому фейки, скандалы, жестокий и провокационный контент активно продвигаются алгоритмами.
Подробности...
Хорошо, что у противников России больше нет иллюзий насчет русской культуры. Прежде они противопоставляли русскую культуру и российское государство.
Подробности...
Такой мир создаст не только здоровую атмосферу, в которой начнется бурный рост русского гения, но и будет сверхинтересен для всего окружающего нас мира – и Востока, и Запада. Вот это и станет нашим посланием миру.
Подробности...
В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
Подробности...
Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
Подробности...
Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В районе администрации главы ДНР произошел сильный взрыв
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В центре столицы Донецкой народной республики – Донецке – произошел сильный взрыв, сообщают информационные агентства.
Взрыв произошел в районе администрации главы ДНР Дениса Пушилина, передает РИА «Новости».
В городе разорвались два боеприпаса, один из них попал в верхний этаж жилого дома, по предварительным данным, никто не погиб.
В среду в центре Донецка также происходил взрыв. Пострадали две женщины и ребенок.
Вернувшийся из Донбасса военкор ответил на слова Соловьева о «мерзотной либероте»
Военный корреспондент Ura.ru Дмитрий Григорьев, выступая перед 40 студентами УрФУ в «Ельцин-центре», прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты».
«Лично меня задели слова Соловьева, даже разозлили. Ведь я знаю точно, что на Урале много патриотов. Но без Соловьева, без его резких заявлений как про Екатеринбург, так и про Ельцин Центр наша такая публичная встреча не состоялась бы», – сказал Григорьев, отвечая на вопросы студентов. Он также поблагодарил «Ельцин-центр» за предоставление площадки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Напомним, в конце апреля Соловьев в программе «Полный контакт» в эфире радиостанции «Вести ФМ» побеседовал с полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым. «У вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, скрывающихся теперь за границей», – сказал ведущий. По его мнению, у некоторых людей в головах «такой мусор, что прям чистить и чистить».
На слова Соловьева резко отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он призвал телеведущего «следить за своим языком», а также заявил журналисту, что теперь горожане «будут его ждать», чтобы «ответить на обвинения». Комментируя обращение Куйвашева, Соловьев поинтересовался, не «забивает» ли ему губернатор «стрелку».
Помимо Григорьева с лекцией перед студентами в «Ельцин-центре» выступал военкор Эдуард Корниенко. Они рассказали о своей работе в Донецке, Мариуполе и окрестностях городов с 18.02 по 02.04. и с 29.04 по 11.05. Российские корреспонденты были свидетелями ключевых событий спецоперации, в том числе, признания независимости ДНР и ЛНР со стороны России.
«Жители республик радовались, они ждали этого восемь лет. Но самые эмоциональные моменты – это бои, которые мы видели. Так, мы стали свидетелями ракетного удара по центру Донецка – от действий ВСУ тогда погибло более 20 мирных человек», – рассказал Григорьев.
Во время поездки на Донбасс журналисты Ura.ru сталкивались с фейками украинских и западных СМИ и развенчивали их. Говоря о своих творческих планах, Григорьев сообщил, что со следующей недели он станет собственным корреспондентом агентства в Донецке, переехав жить в республику. «В Донбассе строится новая жизнь, мне интересно быть свидетелем этого процесса», – пояснил журналист.
Встреча военкоров Ura.ru со студентами УрФУ была организована по предложению представителя МИД России в Свердловской области Александра Харлова. Это второе мероприятие патриотической направленности в «Ельцин-центре». 31 мая студенты Уральского института управления РАНХиГС встречались здесь с очевидцами различных боевых действий, в том числе с Героем России Сергеем Ворониным.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ДНР подсказали Британии способ спасти наемников от смертной казни
|
|
Британия и США остро отреагировали на смертный приговор троим наемникам в ДНР и призвали Россию добиться их освобождения. Однако, как напоминают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, когда Киев выносил решения о пожизненном заключении для российских солдат, никто в Вашингтоне и Лондоне не вспоминал о нормах международного права. При этом у Британии по-прежнему есть шансы спасти наемников.
«Военные преступления, которые осуществляли эти наемники, не попадают под Женевскую конвенцию. Кроме того, все события происходили на территории ДНР, а не на территории России, поэтому Москва к этому не имеет никакого отношения. Не очень понятно, зачем британцы и американцы обращаются к россиянам», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Поэтому раз судебный процесс прошел в ДНР, и осуждены они по законам ДНР – то и приговор будет приведен в исполнение в соответствии с нормативной базой Донецкой народной республики», – отметил парламентарий.
«В этой связи обращения США и Британии к России не имеют никакого значения. Для того, чтобы каким-то образом повлиять на ситуацию, они должны признать ДНР и вступить в официальные переговоры по этому поводу с властью в Донецке», – подчеркнул собеседник.
Схожей точки зрения придерживается донецкий политолог Владимир Корнилов. «Когда украинские суды принимали совершенно ужасные решения в отношении российских солдат, ни Блинкен, ни Трасс не отреагировали на это. Никто не вспоминал о Женевской конвенции или международном праве. А ведь наш военнослужащий не был наемником. Налицо двойные стандарты Запада», – сказал Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.
Собеседник предположил, что приведение приговора в исполнение повлечет за собой ряд последствий. «Это станет большим шоком для Запада и, в частности, для самой Британии, где новости о приговоре стали главной темой для местной прессы. Уверен, это вызовет очередной приступ русофобии и может даже довести до разрыва дипломатических отношений с Россией», – рассуждает Корнилов.
«Но Британия, я думаю, все же начнет торг за своих граждан. Лиз Трасс уже заявила, что намерена обратиться к Украине по поводу отмены приговора наемникам. И британцы оказались в очень непростой ситуации. Для того, чтобы вызволить граждан, им придется пойти хотя бы на неформальный контакт с Донецком. А они этого очень сильно не хотят. Так что они попытаются решить вопрос через Киев и, возможно, даже вспомнят о просьбе этих пленных обменять их на Виктора Медведчука. Хотя это сомнительный вариант», – предположил собеседник.
Россия же не будет, да и не должна вмешиваться в эту историю, уверен эксперт. «Речь идет о решении независимого суда суверенного государства, признанного Россией. При этом, конечно, Москва заинтересована в том, чтобы вызволить российских военнопленных, осужденных на Украине. И я уверен, что уже ведется целый ряд дипломатических мероприятий по этому направлению», – заключил Корнилов.
В четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. При этом председательствующий судебной коллегии по делу пояснил, что осужденные смогут обжаловать приговор.
Один из адвокатов осужденных Павел Косован уже заявил, что приговор планируется обжаловать. «Желание всех троих подсудимых – обжаловать данный приговор, потому что они были не готовы услышать сегодняшнее назначение им меры наказания в виде высшей [меры], то есть смертной казни», – пояснил юрист.
Также в ДНР заявляли, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Пиннер и Эслин частично признавали вину. При этом в ходе судебного разбирательства было установлено, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.
Озвученный приговор вызвал нервную реакцию на Западе. В частности, американская администрация «озабочена» вынесением смертного приговора троим наемникам и призывает Россию уважать нормы гуманитарного права. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы глубоко озабочены сообщениями о фиктивном судебном процессе и вынесением приговора в отношении участников боевых действий, которые законным образом несли службу в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую военнопленным», – передает ТАСС сообщение Блинкена.
В свою очередь британские власти намерены задействовать все возможные дипломатические каналы для разрешения ситуации с Шоном Пиннером и Эйденом Эслином. Об этом сообщил заместитель министра образования Соединенного Королевства Робин Уокер.
«Глава МИД ясно дала понять, что мы предложим любую возможную помощь им и их родственникам. Мы считаем, что к ним должны относиться как к военнопленным в соответствии с Женевской конвенцией. Нет никаких оснований для их судебного преследования. Это нелегитимный суд, устроенный бутафорским правительством», – пояснил чиновник.
Что касается самой главы МИД Британии, то Лиз Трасс также сочла приговор «нелегитимным и фиктивным». «Решительно осуждаю приговор Эйдену Эслину и Шону Пиннеру... Они военнопленные. Это фиктивное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности. Я мысленно с их семьями. Мы продолжаем делать все что можем для их поддержки», – написала министр в Twitter.
Кроме того, как заявил агентству Reuters пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона Джейми Дэвис, Лондон «продолжит работать с украинскими властями, чтобы добиться освобождения всех британских граждан, которые служили в украинских вооруженных силах и попали в плен». Он также отметил, что в соответствии с Женевскими конвенциями военнопленные имеют право на иммунитет и не должны использоваться в политических целях.
Тем временем в Донецке не считают, что Лондон действительно хоть как-то обеспокоен судьбой британцев. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, у него нет ни одного свидетельства того, что «власти Великобритании заботились бы о своих гражданах и были бы обеспокоены их судьбой». «Никаких обращений на данный момент не зафиксировано», – сказал лидер ДНР.
Он также добавил, что высшая мера наказания в отношении иностранных военных воспринимается гражданами республики как «торжество справедливости». «Я не встречал какого-то негативного или даже равнодушного какого-то отношения по тем данным, которые у меня есть. Сейчас по тем мониторингам, которые уже успели провести, люди воспринимают это как торжество справедливости», – уточнил Пушилин.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров сообщил о контроле над стратегически важной ж/д станцией в ЛНР
Стратегически важная железнодорожная станция Светланово в ЛНР находится под полным контролем чеченских бойцов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Станция Светланово (Донецкая дорога) находится в 20 км южнее Лисичанска, в окрестностях населенных пунктов Камышеваха и Золотое, передает ТАСС.
Кадыров сообщил в Telegram, что украинские силы «не выдержали натиск союзных войск», станция «находится под полным контролем бойцов специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР». Как отметил глава Чечни, «по доброй традиции наши ребята стали обладателями вооружения и спецсредств, любезно оставленных для личного пользования». «Такие приятные презенты укровояки оставляют повсюду, только подарочной упаковки не хватает. Но она нам и не нужна. Главное, чтобы все работало исправно», – заявил он.
Кроме того, как сообщил Кадыров, «по мере возможности бойцы полка уделяют внимание и мирным жителям, оказавшимся по воле случая вблизи линии соприкосновения». «Будь то продукты питания, лекарственные препараты или что-нибудь другое, ребята готовы помочь жителям должным образом», – заявил он, подчеркнув, что «именно в этом принципиальное отличие украинских националистов от солдат союзных войск». «Для нас важна жизнь каждого человека», – заверил глава Чечни.
Напомним, Кадыров сообщил о зачистке Камышевахи в ЛНР. Он публиковал видео с бойцами чеченских подразделений, которые уничтожают группу украинских боевиков в районе Камышевахи.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР запланировали масштабные поставки зерна в Россию
Аграрии Луганской народной республики планируют начать экспорт зерна в Россию по железной дороге, первый поезд отправится 10 июня, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько.
«Завтра исторический момент, первое зерно вагонами уедет в РФ. 50 вагонов, более трех тысяч тонн», – заявил ТАСС Пронько.
Он пояснил, что ранее зерно из республики в Россию возили на автомобилях, но возможности автотранспорта по сравнению с железнодорожным транспортом несопоставимы.
На данный момент на элеваторах освобожденной части ЛНР остатки прошлых урожаев составляют порядка 300 тыс. тонн озимой пшеницы и 200 тыс. тонн подсолнечника. Мощности элеваторов заняты лишь на 50%. Для высвобождения их к будущему урожаю нужно вывозить порядка 120-130 вагонов в сутки, пояснил министр.
При этом в 2022 году в республике ожидается рекордный урожай озимой пшеницы.
«Виды на урожай, особенно на озимый клин, очень благоприятные. Я думаю, что мы под один миллион тонн соберем озимой пшеницы. Такого никогда не было», – отметил он.
После освобождения северных территорий республики площади пахотных земель возросли более чем в пять раз. Также шестикратно увеличился экспортный потенциал по пшенице. По подсолнечнику он увеличился в 25 раз.
Небензя предсказал скорое освобождение территорий ДНР и ЛНР
|
|
Российский постпред при ООН Василий Небензя ответил на заявления о том, что Россия якобы «с трудом справляется» с продвижением в Донбассе.
«Вы увидите освобождение всей (территории) Донецкой и Луганской областей», – сказал Небензя в интервью телеканалу Би-би-си. Постпред выразил надежду на то, что «это скоро произойдет». Кроме того, отвечая на вопрос о «плане» спецоперации, он пояснил, что «первоначальный план, целями операции, которые мы объявляли, являлись нейтралитет Украины, денацификация и демилитаризация страны». По его словам, «освобождение Донбасса было первоочередной задачей, которая сейчас реализуется».
На замечание ведущего о том, что Россия якобы «с трудом справляется» с продвижением в Донбассе, Небензя ответил: «Давайте сравним наши записи через неделю или две и посмотрим, как мы справляемся и какой прогресс будет достигнут к тому времени», – передает ТАСС.
Небензя подчеркнул, что отправка Западом Украине тяжелых вооружений представляет собой эскалацию ситуации. Российской стороне придется «принять решение отодвинуть украинские силы настолько, чтобы они не могли достичь территории как России, так и Донбасса». По его словам, Запад ведет на Украине прокси-войну, в этой «большой геополитической игре» Украина является «пешкой».
Постпред сказал, что специальная военная операция на Украине развивается согласно плану. Он отметил, что «никто не обещал завершить это за три или семь дней». «Как говорят сейчас некоторые «эксперты», российская специальная военная операция застопорилась и не развивается так, как это было первоначально заявлено», – отметил он, добавив, что «прогресс достигнут, это очевидно». Как пояснил Небензя, «одна из причин так называемого медленного хода заключается в том, что мы не наносим ударов по гражданской инфраструктуре». Россия «не проводит ковровых бомбардировок или чего-либо еще», подчеркнул он.
Спецоперация реализуется по плану, «с небольшими тактическими изменениями, потому что вы не можете предсказать то, что произойдет на передовой», сказал он. Однако «план продвигается». Небензя «не думает, что кто-то в российском руководстве когда-либо заявлял о планах взятия Киева и установления» там, как заявляют на Западе, «марионеточного правительства».
Напомним, посольство России в Вашингтоне предупредило, что передача Соединенными Штатами дальнобойных артиллерийских систем Украине чревато непредсказуемыми последствиями и может привести к эскалации. В понедельник Небензя на заседании СБ всемирной организации предупредил о праве России на ответный удар в случае применения Украиной американских РСЗО высокой дальности. Днем ранее президент России Владимир Путин предупредил, что в случае поставок США ракет дальнего действия Киеву Россия будет применять средства поражения по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол ЛНР указал на манипуляции Зеленского с цифрами потерь ВСУ
|
|
«Любые цифры, которые называет Зеленский или его офис, направлены на манипуляцию. Нынешние данные занижены раза в три, каждый пятый солдат ВСУ уже погиб», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в Киеве сообщили, что ежедневно теряют по 100-200 солдат.
«Киев уже просто не может скрывать реальные потери – семьям начали приходить гробы с погибшими и похоронки. И каждое следующее заявление будет в тенденции увеличения численности погибших. Но даже нынешние заявления не отвечают реальным показателям и занижены приблизительно в три раза», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Собеседник также отметил, что «Зеленский пытается приучить население Украины к тому, что потери есть и меньше их не станет». «По имеющимся у нас данным, общая численность убитых украинских военнослужащих составляет порядка 50 тыс. человек. По сути, от начальной численности армии ВСУ погиб каждый пятый», – пояснил дипломат.
«Подобные заявления офиса президента направлены сразу на две группы людей, – добавляет Мирошник. – Во-первых, на само население Украины с целью мобилизации людей. Во-вторых, это направлено на западную аудиторию, которая обязана формировать образ несчастной Украины, которая в борьбе за «европейское счастье» несет ужасающие потери. И, конечно, они хотят эту историю монетизировать – получить либо денег, либо вооружение от стран НАТО».
В связи с этим, полагает собеседник, Киев никогда не озвучит реальные потери с украинской стороны. «Публикуемые данные носят исключительно манипуляторный характер. Они не станут говорить правду, но будут называть те значения, которые выгодны в конкретный момент», – заключил Мирошник.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, оценивая потери украинских военных, сообщил, что ежедневно со стороны ВСУ погибает 100-200 человек. По словам Подоляка, это объясняется «отсутствием паритета между украинскими и российскими военными возможностями». Так, Украине требуются «сотни самых мощных артсистем, которые может предоставить Запад», а также «до 300 ракетных систем, чтобы получить достижение паритета с огневой мощностью России», пишет «Украинская правда».
«Пока Россия не потерпит серьезное военное поражение, никакая форма диалога не будет возможной, и они будут продолжать пытаться захватить часть нашей страны», – заявил глава офиса президента Украины.
Напомним, 1 июня Владимир Зеленский говорил, что ежедневные боевые потери Украины составляют порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными. По экспертным оценкам, безвозвратные потери украинских военных и нацбатов к 24 мая значительно превысили 30 тыс. человек, не считая десятков тысяч раненых и нескольких тысяч пленных, которые для Украины потеряны на ближайшие годы как минимум. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каков реальный масштаб потерь Украины и почему они так велики.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР заявили о значительных потерях ВСУ в районе Золотого
Силы Луганской народной республики при поддержке ВС России продолжают наступательные действия в районе Золотого, украинские войска понесли значительные потери, сообщили в Народной милиции ЛНР.
«(...) Так, в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства противник понес значительные потери в бронетехнике и живой силе», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что стратегически важная железнодорожная станция Светланово в ЛНР находится под полным контролем чеченских бойцов. Станция Светланово (Донецкая дорога) находится в 20 км южнее Лисичанска, в окрестностях населенных пунктов Камышеваха и Золотое.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Милиция ДНР заявила об уничтожении за сутки более 70 украинских оккупантов
Военнослужащие Донецкой народной республики при огневой поддержке России ликвидировали свыше 70 украинских боевиков за минувшие сутки, заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены установка РСЗО БМ – 21 «Град», два танка, три БТР-2, две машины подвоза боеприпасов, украинский пункт управления БпЛА и более 70 человек личного состава», – передает Донецкое агентство новостей его слова.
Басурин добавил, что также подавлены три огневые точки противника в районе Авдеевки и Песок к северо-западу от Донецка.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Депутат: Выпускники «школы губернаторов» восполнят дефицит руководящих кадров в Донбассе
|
|
«Эти назначения показывают, что в «школе губернаторов» учились отнюдь не карьеристы, как утверждала оппозиция. Поездка в Донбасс – большой этап в карьере. Он сопряжен с риском для жизни и трудностями в бытовом плане», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя назначения, которые получили в ДНР и ЛНР выпускники «школы губернаторов».
«Мы не только восполняем нехватку кадров в Донецке и Луганске, но даем им самых квалифицированных управленцев, которые прошли так называемую «школу губернаторов». В ней, как известно, преподают министры, председатели думских комитетов, лучшие отраслевые специалисты, главы крупных предприятий, холдингов», – говорит зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
По его словам, российские квалифицированные кадры «подтянут» местную бюрократическую машину, обеспечат синхронизацию управленческих процессов с российскими. «Эти назначения показывают, что в «школе губернаторов» учились отнюдь не карьеристы, как утверждала оппозиция. Поездка в Донбасс – это большой этап в карьере. Он сопряжен с определенной опасностью, с риском для жизни и трудностями в бытовом плане. Но туда готовы ехать и другие управленцы, причастные к проекту «Россия – страна возможностей», – заявил депутат.
В четверг глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назначил на должность первого зампреда правительства ЛНР бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова, который является выпускником «школы губернаторов» – программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы на базе Высшей школы госуправления (ВШГУ), программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.
В среду главой правительства соседней Донецкой народной республики (ДНР) стал еще один выпускник «школы губернаторов» Виталий Хоценко, который занимал пост директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности России. Хоценко – финалист кадрового конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов, флагманского проекта платформы «Россия – страна возможностей».
Хоценко в четверг заявил, что выпускники российских кадровых школ готовы помогать ему в развитии Донбасса. «Очень большая кадровая скамейка, пол-записной книжки, все друзья знакомые, которые сейчас в разных уголках России живут, все поздравляют, готовы приехать, помогать, развивать Донбасс, экономику, социальную сферу. Кроме того, по школе губернаторов – это Высшая школа госуправления – все мои коллеги, друзья, порядка 10 губернаторов, руководители госкорпораций, кто не взял подшефные города в ДНР, готовы помогать», – сказал Хоценко телеканалу «Россия-24».
Матвейчев напомнил, что до 2014 года жители Донбасса находились в украинском политическом пространстве, а затем жили на фоне военной экономики в условиях законов, основанных на личном управленческом опыте. Поэтому последние назначения рядовыми гражданами только приветствуются. «У людей там действительно есть ощущение нехватки квалифицированных кадров. Кто-то не доверяет местным чиновникам, которые, как говорят, могут лоббировать интересы кланов. А новые назначенцы не связаны с ни с какими местными схемами», – пояснил депутат.
Матвейчев ожидает теперь аналогичных назначений в Запорожской и Херсонской областях, освобожденных в ходе российской спецоперации на Украине. «Соответствующий клич уже брошен – и люди откликаются», – заверил депутат.
Осужденный в ДНР британец посоветовал наемникам не приезжать на Украину
Один из осужденных в Донецкой народной республике британцев Шон Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
«Если у вас нет военного опыта, ехать сюда его набираться, наверное, не стоит. По собственному опыту скажу, что выполнять боевые задачи, скажем, в Боснии в составе сил ООН, или работать в Ирландии, или заниматься подобными вещами – это совершенно другое», – передает RT его слова.
Пиннер рассказал, что на Украине он впервые столкнулся с артиллерией и «Градом».
«Здесь вас просто перемелет, и вы вернетесь обратно быстрее, чем прибыли. Плюс незнание языка и невозможность с кем-то общаться. Ваши проблемы», – добавил он.
При этом эксперты газеты ВЗГЛЯД напомнили, что когда Киев выносил решения о пожизненном заключении для российских солдат, никто в Вашингтоне и Лондоне не вспоминал о нормах международного права. А депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский указывает, что все события происходили на территории ДНР, а не на территории России, поэтому Москва к этому не имеет никакого отношения.
Тем не менее специалисты подсказали, каким образом власти Британии могут повлиять на ситуацию.
В четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. При этом председательствующий судебной коллегии по делу пояснил, что осужденные смогут обжаловать приговор.
Также в ДНР заявляли, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Пиннер и Эслин частично признавали вину. При этом в ходе судебного разбирательства было установлено, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.
Озвученный приговор вызвал нервную реакцию на Западе. В частности, американская администрация «озабочена» вынесением смертного приговора троим наемникам и призывает Россию уважать нормы гуманитарного права. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские артисты выступили в ДНР в преддверии Дня России
Артисты из России выступили с концертами пяти населенных пунктах Донецкой народной республики в рамках фестиваля «Дни России в Донбассе».
В освобожденном Володарском на юге ДНР выступили Ольга Кормухина, Жасмин и Аскар Абдразаков, сообщает «Донецкое агентство новостей». Издание отмечает, что при украинской оккупации в поселке не проводилось масштабных концертов, поэтому это мероприятие стало знаковым событием для местных жителей.
В южном Новоазовске выступили Дмитрий Дюжев, Родион Газманов, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Кроме своих репертуарных песен, артисты совместно исполнили со сцены гимн Российской Федерации, вместе с ними его пел весь зал.
В Снежном на востоке страны зрителей порадовали песнями Сергей Маховиков, Аглая Шиловская и Руслан Алехно. Жители Шахтерска, в свою очередь, побывали на концерте с участием Александра Маршала, Анастасии Макеевой и Дениса Майданова.
В Кировском выступили Григорий Лепс, Дмитрий Певцов, Зара и Олег Шаумаров, которые тоже совместно исполнили российский гимн. Также жителей города со сцены поздравил с наступающим Днем России первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов.
Выступления прошли при содействии Русского центра.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, кто из знаменитостей поддержал военную операцию на Украине.
По зданию администрации главы ДНР в Донецке нанесен второй удар
Украинские военные повторно ударили по зданию администрации главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина в Донецке, сообщают информационные агентства.
Удары наносятся прицельно по зданию главы администрации ДНР, сообщает РИА «Новости».
Между тем представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ провели два обстрела Донецка из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 155 мм.
Украинские военные выпустили три снаряда калибра 155 мм по Ворошиловскому и Кировскому районам Донецка, а также шесть снарядов калибра 122 мм, передает ТАСС.
Ранее в пятницу по зданию администрации главы ДНР был нанесен первый удар.
Мирные жители погибли в результате украинских обстрелов ДНР
В результате обстрелов, которые вели украинские войска по населенным пунктам ДНР, погибли и пострадали мирные жители, сообщают МЧС и штаб территориальной обороны республики.
Мужчина погиб при обстреле Верхнеторецкого. Украинские войска открыли огонь по населенному пункту в 20.30 мск, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Один человек погиб в результате обстрела украинскими военными населенного пункта Красный Партизан. Два человека погибли при обстреле Новобахмутовки. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки. Еще один мирный житель получил ранения при обстреле Куйбышевского района Донецка, передает РИА «Новости».
Напомним, в результате массированного артиллерийского обстрела Донецка пострадали две женщины, одна из которых беременна, и маленькая девочка. СК России зафиксировал факт обстрелов Донецка боеприпасами НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Волонтеры ЕР подверглись обстрелу во время гуманитарной миссии в ЛНР
Мирные жители и волонтеры «Единой России» попали под обстрел в Нижней Камышевахе в ЛНР, сообщила партия.
«Единая Россия» сообщила в Telegram, что «доставила гумпомощь жителям Нижней Камышевахи, которые находятся под обстрелами». В ответ на просьбу помочь, которая «поступила в партийный центр помощи в Луганске», «ответственный за гуманитарную миссию в ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий вместе с волонтерами привез продукты». Жители «прятались в храме Георгия Победоносца», часть из них «решено вывезти с территории Нижней Камышевахи». «Во время гуманитарной миссии волонтеры и местные жители подверглись минометному обстрелу со стороны ВСУ. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о зачистке Камышевахи в ЛНР. Он публиковал видео с бойцами чеченских подразделений, которые уничтожают группу украинских боевиков в районе Камышевахи. Позднее Кадыров сообщил о контроле над стратегически важной ж/д станцией в окрестностях Комышевахи.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В «школе губернаторов» назвали лучшие качества назначенных в правительства ЛНР и ДНР выпускников
Назначенный исполняющим обязанности председателя правительства ДНР Виталий Хоценко и первый заместитель председателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов смогут успешно применить полученные во время учебы на программе кадрового резерва знания, считает директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, генеральный директор «АНО Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.
«Виталий Хоценко имеет опыт работы в органах власти России как на федеральном, так и на региональном уровне. В 2019 году Виталий стал финалистом конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – и затем прошел обучение по программе кадрового резерва. Во время регионального модуля наши слушатели решают непростые кейсы, поставленные губернаторами субъектов России», – рассказал Комиссаров, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Он выразил уверенность, что «этот прикладной опыт пригодится Виталию в работе на новой должности, где особенно необходимо оперативное решение крайне сложных задач по развитию республики».
Комиссаров подчеркнул, что «назначение слушателей программы развития кадрового управленческого резерва на такие ответственные посты подтверждает востребованность наших выпускников. Оба они показали отличные результаты в период обучения».
«Владислав Кузнецов – опытный управленец, в его биографии работа на посту вице-губернатора Курганской области, руководящие должности в ПАО «СИБУР Холдинг», в том числе на позиции советника генерального директора. Уверен, что знания и навыки, полученные во время учебы на программе кадрового резерва, помогут Владиславу достигать на новой должности высоких результатов на благо жителей Луганской народной республики», – считает Комиссаров.
Среди выпускников программы кадрового управленческого резерва в настоящее время трое занимают должности министров правительства Российской Федерации, 46 являются главами регионов, а 34 – заместителями федеральных министров.
Программа развития кадрового управленческого резерва была запущена по поручению Президента России в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Ее цель – создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Выпускниками четырех потоков программы стали 305 человек. Среди участников программы – десятки победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». Сейчас идет обучение пятого потока программы кадрового управленческого резерва.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник назначил первым заместителем председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова. Накануне исполняющим обязанности председателя правительства Донецкой народной республики был назначен Виталий Хоценко. Они оба являются выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.
|
|