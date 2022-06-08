В центре Донецка прогремел мощный взрыв

Сильный взрыв прогремел в центре Донецка, известно, что пострадали две женщины и ребенок.

Мэр города также сообщил, что ВСУ обстреливают центральную часть столицы ДНР, есть попадания около площади Ленина, передает РИА «Новости».

Кроме того, представительство республики в СЦКК заявило о массированном артиллерийском обстреле района Дома правительства.

Уточняется, что взрывы прогремели в Ворошиловском районе, на улице Университетской. Среди пострадавших от осколков две женщины, одна из которых беременна, и маленькая девочка.

Корреспонденты агентства первыми успели на место обстрела, так как находились на соседней улице, и помогли в оказании первой медицинской помощи пострадавшим.

«Какой-то свист, мы думали, что машины, авария. Девочка закричала, я говорю: не бойся, не бойся, это две машины столкнулись. А потом все...» – рассказала одна из пострадавших женщин.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска в 14.40 мск выпустили по центральному району Донецка – Ворошиловскому – шесть снарядов калибром 155 миллиметров.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО, которые поставляют оружие Украине. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная САУ «Богдана» под такой калибр.

Во вторник в кафе недалеко от здания администрации Херсона прогремел взрыв. В администрации города уточняли, что при взрыве пострадал один человек, ему оказали помощь. Ранее рассматривались версии бытового взрыва: например, газа. Позже власти города сообщили, что взрыв в херсонском кафе – это террористический акт.

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