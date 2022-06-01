Пушилин опроверг слухи о своем ранении

Посол ЛНР: Правда о потерях ВСУ вызовет взрыв возмущения на Украине

«Зеленский вынужден сделать это заявление, чтобы не прослыть фейкометом и надавить на Запад с целью получить больше вооружений. При этом и правду он сказать не может, опасаясь недовольства граждан», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее Владимир Зеленский оценил потери ВСУ в 60-100 человек в сутки.

«Зеленский однозначно приуменьшает масштабы потерь с украинской стороны. Дело в том, что на фоне сдачи в плен восьми тысяч бойцов ВСУ и сообщениях о массовых похоронках и уведомлениях о без вести пропавших, продолжать говорить о таких цифрах просто невозможно», – сказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По словам дипломата, сама информация нацелена сразу на две целевых аудитории. «Во-первых, ему приходится признать большие потери, чтобы окончательно не прослыть фейкометом. Во-вторых, это попытка показать западной аудитории, что Киеву приходится сложно и им нужны дополнительные деньги и виды вооружений. Ну а правду он сказать не может, опасаясь взрыва возмущения со стороны украинцев», – пояснил собеседник.

Мирошник также обратил внимание на то, что Зеленский не стал говорить о стремительном увеличении случаев гибели украинских военных. «На фронт были отправлены батальоны территориальной батальоны. Фактически – это люди, которые только вчера взяли в руки оружие. И, как показывает практика, они гибнут массово, плюс морально-психологическая устойчивость оставляет желать лучшего. Они просто не умеют воевать и постоянно жалуются на нехватку оружия и медпомощи», – отмечает дипломат.

Вместе с тем у России есть шанс донести правдивую информацию и до Украины, и до Запада, уверен собеседник. «Медийное пространство сейчас закрыто для нас. Однако со временем люди начнут искать альтернативные источники информации. Нам же остается говорить правду, тщательно верифицируя каждую цифру», – заключил Мирошник.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневные боевые потери ВСУ составляют порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными. «Ситуация очень тяжелая», – добавил он. По словам Зеленского, украинские вооруженные формирования на востоке «удерживают периметр обороны», а в Харьковской области «контратакуют и оказывают давление».

По экспертным оценкам, безвозвратные потери украинских военных и нацбатов к 24 мая значительно превысили 30 тыс. человек, не считая десятков тысяч раненых и нескольких тысяч пленных, которые для Украины потеряны на ближайшие годы как минимум. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каков реальный масштаб потерь Украины и почему они так велики.

Напомним, 18 апреля Министерство обороны России впервые опубликовало реальные задокументированные данные о безвозвратных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, оценив их на тот момент в 23 367 человек. При этом двумя днями ранее Зеленский заявлял, что в ходе российской военной спецоперации украинские вооруженные силы потеряли якобы до трех тысяч человек убитыми.

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