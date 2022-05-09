Москва сочла полным беззаконием инициативу Борреля о передаче замороженных активов России Украине

Инициатива главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о передаче замороженных активов России Украине является полным беззаконием, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко.

«Аппетит во время еды у них приходит, это полное беззаконие, разрушение самой основы международных отношений», – передает его слова РИА «Новости».

Грушко предупредил, если эти решения будут приняты, «они ударят и по самим европейцам, ударят по современной финансовой системе и подорвут доверие к Европе, и в целом к Западу».

«Это закон джунглей», – заявил Грушко.

Кроме того, по словам замминистра, Россия не будет оставаться безучастной в случае присоединения Финляндии к НАТО.

«Понятно, что с точки зрения безопасности мы не будем оставаться безучастными. Наши военные будут рассматривать все необходимые меры, которые потребуются для обеспечения законных интересов обороны», – сказал Грушко.

«Это не укрепит безопасность ни самой Финляндии, ни самой НАТО», – отметил замминистра.

Боррель предложил рассмотреть возможность использования замороженных российских валютных резервов для поддержки Украины. Боррель отметил, что США установили контроль над активами ЦБ Афганистана на миллиарды долларов. Такой шаг, по его словам, отчасти связан с потенциальной компенсацией жертвам терроризма, а также для гуманитарной помощи стране. Боррель считает, что было бы возможно рассмотреть аналогичные шаги с резервами России.