Римас Туминас уволен из Театра имени Вахтангова

Режиссер Римас Туминас, который был художественным руководителем Театра имени Евгения Вахтангова с 2007 года, покидает свою должность из-за болезни, сообщили в пресс-службе театра.

«Римас Туминас, возглавлявший Театр имени Евгения Вахтангова с 2007 года по 9 февраля 2022 года, с 1 марта по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения находился в отпуске за свой счет в Литве. С 6 мая 2022 года Римас Туминас прекращает свою деятельность в Театре имени Евгения Вахтангова», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

В настоящее время театр работает под руководством директора Кирилла Крока. Подтвердила увольнение Туминаса и министр культуры России Ольга Любимова.

Как уточнили в пресс-службе, театр продолжит деятельность в обычном режиме, все творческие и художественные проекты, запланированные на текущий сезон, будут выполнены.

«В ближайшие дни главный режиссер театра Юрий Бутусов приступит к репетициям нового спектакля. 7 мая художественный совет театра примет решение о пополнении труппы выпускниками Театрального института им. Б. В. Щукина. До конца сезона вахтанговцы побывают на гастролях в Архангельске, Казани, Нижнем Тагиле и Красноярске», – добавили в театре.

Также зрителей ожидает премьера спектакля «Обратная сторона медали» в постановке Эльдара Трамова. Она состоится 27 мая. Закрытие сезона ожидается 28 июня на Арбате.

Ранее Римас Туминас, покинувший Россию, в авторской передаче пранкеров Вована и Лексуса заявил, что готов принять участие в постановке спектакля «Мой друг Бандера», чтобы объяснить, что националист «не сделал сильно плохого евреям».

В феврале министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал увольнения Туминаса из Театра им. Вахтангова на фоне событий на Украине.

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