Венгрия заявила, что не допустит вступления в силу эмбарго на российскую нефть

Глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в связи с подготовкой в Брюсселе очередного пакета антироссийских санкций заявил, что власти страны не допустят вступления в силу нефтяного эмбарго в предложенном Европейской комиссией виде.

По его словам, вступление в силу этого предложения «подорвет безопасность энергоснабжения Венгрии, а через него – всю венгерскую экономику», процитировало его информационное агентство МТИ, пишет ТАСС.

«Конечно, мы этого не допустим, потому что не можем никому позволить разрушить результаты многолетних усилий венгерского народа. Правительство Венгрии не успокоится до тех пор, «пока план Брюсселя, предусматривающий эмбарго на российскую нефть, не потерпит крах», – отметил он.

Ранее политолог Андрей Кортунов рассказал газете ВЗГЛЯД, что Венгрия создала прецедент в истории ЕС, выступив по сути единственной из стран-членов против пакета антироссийских санкций.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал санкции Евросоюза в отношении российских энергоресурсов «атомной бомбой для Венгрии» и «красными линиями».

Накануне глава венгерского правительства назвал санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России красной линией для Венгрии. Орбан сравнил эмбарго на импорт российских энергоносителей с атомной бомбой для Венгрии.

Также премьер-министр Венгрии заявил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что если ЕК продолжит настаивать на предложении о нефтяном эмбарго против России, то будет нести полную ответственность за исторический провал процесса евроинтеграции.

Орбан подчеркнул, что для принятия мер, которые предлагает ЕК, нужны альтернативная инфраструктура поставок и полная реорганизация нефтеперерабатывающих мощностей Венгрии. Такие шаги «требуют времени и инвестиций», которые, по мнению главы правительства страны, «являются излишними».

Напомним, единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России. Генеральный директор управляющей этим предприятием компании MOL Жолт Хернади отмечал, что для перестройки производственного процесса и перехода на другое сырье (с иным содержанием серы, плотностью и т. д.) потребуется «от двух до четырех лет и несколько сотен миллионов долларов».