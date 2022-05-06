В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о причастности англичан к провокации в Буче

История с провокациями в Буче детально обсуждалась, данные о причастных к ней сообщат своевременно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что граждане Великобритании осуществляли съемку в Буче и потом «вбрасывали в информационное пространство».

«Безусловно, эта тема обсуждалась. Хорошо известно и достаточно детально аргументированно показано, что это является абсолютным вымыслом и специально срежиссированной инсценировкой», – передает РИА «Новости» заявление представителя Кремля.

Он добавил, что информация о том, кем это было срежиссированно, «своевременно появится».

Лукашенко ранее заявил, что «показуху» в Буче организовали «англичане».

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буче. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.

В Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче, а также назвали произошедшее «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения ВС РФ покинули город еще 30 марта.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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