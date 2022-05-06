«ВКонтакте» и «Одноклассники» анонсировали запуск онлайн-шествия «Бессмертного полка»

Традиционные онлайн-шествия «Бессмертного полка» пройдут в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» 9 мая, в День Победы. Также голосовой помощник «Маруся» собрала тематические плейлисты и подборку стихов на тему войны, сообщили в пресс-службе VK.

«VK запускает проекты и акции к Дню Победы, которые помогут людям поздравить друг друга, сохранить память о родных и близких - участниках Великой Отечественной войны, найти их неизвестные снимки, а также посмотреть фильмы, послушать песни и стихи. В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» традиционно пройдут онлайн-шествия «Бессмертного полка», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Для участия в онлайн-шествии необходимо до 7 мая включительно загрузить архивные фотографии родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, в тематических мини-приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассников». Приложение оформит снимок как памятную карточку, которой можно будет поделиться в профиле и сервисе «Моменты» в «Одноклассниках», а также в историях и ленте «ВКонтакте». Сами снимки объединят в видеоисторию, пояснили в VK.

Также третий год подряд пройдет проект VK «Лица Победы», в рамках которого пользователи могут добавить в архив героев войны снимки из семейных альбомов и найти своих родных и близких на фото, загруженных другими пользователями, с помощью технологии распознавания лиц. Также с 8 по 13 мая жители и гости десяти российских городов (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Тула, Тверь, Воронеж, Мурманск, Великий Новгород, Курск) смогут увидеть на улицах стелы с информацией о проекте и QR-кодом, ведущим на его сайт.

Кроме того, к 9 мая на платформе «VK видео» появится специальный раздел, где можно будет посмотреть трансляции парадов из разных регионов, концертов, салютов и других мероприятий, исторические лекции, а также классику кино от студии «Мосфильм», добавили в пресс-службе. В «Одноклассниках» в свою очередь появится проект, в рамках которого пользователи соцсети смогут посетить онлайн-галерею, узнать истории Юрия Левитана, Любови Орловой, Дмитрия Шостаковича и других выдающихся героев войны.

Голосовой помощник «Маруся» собрала тематические плейлисты и подборку стихов на тему Великой Отечественной войны, которые можно послушать в приложениях «Маруси», соцсети «ВКонтакте», умных колонках «Капсула» и «Капсула мини» и устройствах партнеров, подчеркнули в компании.