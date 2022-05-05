«Лукойл» назвали наиболее вероятным покупателем заправок Shell в России

Англо-нидерландская Shell близка к продаже своего заправочного бизнеса в России, АЗС может купить «Лукойл», сообщают источники.

Сотрудникам российского офиса Shell сообщили, что покупатель уже есть, хотя сделку пока не заключили. По ее условиям, заправки продают с персоналом, которому сохранят нынешние зарплаты до конца года, пишет Forbes.

В Shell подтвердили переговоры с «независимыми заинтересованными сторонами», которые проходят в полном соответствии с санкциями, законами и правилами стран, где работает компания. В России у Shell более 370 АЗС в 28 городах (часть работает по франшизе).

Один из участников топливного рынка заявил, что к бизнесу Shell присматривалось несколько игроков, в том числе «Лукойл». В российском офисе Shell также считают, что Лукойл» – наиболее вероятный покупатель. При этом Shell вместе с АЗС хочет передать и свой завод по производству смазочных материалов вместе с долгами – предприятие, как и АЗС, находится на балансе ООО «Шелл нефть», кредиты которого составляют 9 млрд рублей.

Напомним, Shell объявила об отказе от российских нефти и газа, а также начала «болезненный», по данным СМИ, выхода из российского энергетического проекта «Сахалин-2». О планах по выходу из сети АЗС и производств авиационного топлива и смазочных материалов в России Shell сообщила 8 марта.