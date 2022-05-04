Кононенко: У России пропала нужда в западных политтехнологах

Западные политтехнологи помогали России транслировать свою точку зрения на европейскую аудиторию, но сейчас нужды в таких специалистах у Москвы нет, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя решение ЕС, запрещающее западным политтехнологам работать в России.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что войдет в шестой пакет санкций против России. В частности, она упомянула, что Кремль опирается на бухгалтеров, консультантов и политтехнологов из Европы. Однако теперь, по ее словам, «этому будет положен конец». Европа запрещает предоставлять эти услуги российским компаниям.

«У нас политтехнологии в стране весьма своеобразные и довольно специальные, поэтому западные политтехнологи вряд ли могут нам помочь в этом вопросе. Скорее всего, имеются в виду какие-то люди, которые работают на европейскую аудиторию, транслируют точку зрения России на Западе», – считает Кононенко.

Он подчеркивает, что специфика данной работы достаточно узконаправленная, поэтому, учитывая нынешние реалии, нужда в таких специалистах у России практически пропала. «Теперь это не очень нужно, обойдемся и без них», – заключил журналист.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в шестом пакете санкций против России будут запрет на трансляцию трех российских государственных телеканалов, отключение от SWIFT Сбербанка и двух других крупных российских банков, а также объявляется отказ стран Европы от российской нефти.