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Путин отметил важность переобучения безработных граждан
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Российский президент Владимир Путин отметил важность переобучения граждан, оставшихся без работы, и внедрения мер поддержки для таких россиян на встрече с главой Минтруда Антоном Котяковым.
«Переобучение все-таки лучше, чем общественные работы, потому что, во-первых, это более благородно, во-вторых, создает дополнительные компетенции у людей, возможность найти себя на рынке труда», – передает ТАСС слова президента.
Также Путин отметил, что «общественные работы тоже нужны». Котяков в ответ обратил внимание на то, что общественные работы являются возможностью для человека получить дополнительный доход в период, когда он стоит на учете в центре занятости». «Временно, но иметь доход какой-то», – добавил президент.
Отдельно глава государства на встрече с министром остановился на теме порядка установления инвалидности, обсуждалась также поддержка пожилых людей. Российский лидер назвал этот вопрос очень важным и попросил главу Минтруда держать его на постоянном контроле.
Котяков, в свою очередь, добавил, что особое внимание Минтруд сегодня уделяет молодежи, выходящей на рынок труда, передает РИА «Новости».
«Мы прекрасно понимаем, что в начале лета у нас ребята, которые закончат высшие учебные заведения, средние профессиональные образовательные учреждения, выйдут на рынок. Мы сформировали вместе с Рособорнадзором целую систему мониторинга. Мы сопоставили реестры выпускников за последние три года с данными электронной трудовой книжки на базе Пенсионного фонда», – сказал он.
По словам главы Минтруда, в режиме онлайн министерство получает данные, кто из ребят устроился, а кто – нет. «В случае, если молодой человек по истечении четырех месяцев не смог трудоустроиться, найти профессию, которая соответствует его специальности или на которую он был готов, мы запустили программу субсидирования найма молодежи, которая предполагает дополнительные вливания работодателю, дополнительную поддержку работодателю в случае, если он берет такого выпускника», – сказал министр.
Котяков разъяснил, что порядка 1,5 млн россиян охватят программы по поддержке рынка труда, на них предусмотрено более 90 млрд рублей. «В целом мы планируем поддержать порядка полутора миллионов наших граждан теми программами, о которых я сейчас сказал. На это у нас предусмотрено более 90 млрд рублей в федеральном бюджете», – отметил он.
По информации главы Минтруда, на данный момент россиянам доступны около 1,9 млн вакансий для трудоустройства. «Для того чтобы понимать в целом ситуацию на рынке труда, полагаю необходимым соотнести этот показатель с количеством вакансий, которыми сейчас располагают центры занятости, для того чтобы предложить нашим гражданам работу, – это 1,9 млн вакансий», – рассказал он.
В заключение министр добавил, что это – «достаточно хороший показатель, который дает возможность нашим гражданам сегодня выбирать возможное место своего дальнейшего трудоустройства».
Напомним, Путин призвал продумать вопрос переобучения работников в условиях цифровой трансформации и более широкого внедрения искусственного интеллекта. Президент также призвал и в будущем применять опыт в области удаленного обучения, полученный за время пандемии.
Париж раскрыл детали разговора Макрона с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с российским лидером Владимиром Путиным высказал озабоченность ситуацией в Мариуполе и призвал Россию продолжать содействие эвакуации с территории завода «Азовсталь», говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном по итогам телефонного разговора двух президентов.
«Французский лидер высказал свою глубокую озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе, и призвал Россию содействовать продолжению эвакуации с территории завода «Азовсталь», начатой в последние дни», – передает ТАСС сообщение администрации Макрона. Президент республики подчеркнул важность «координации с гуманитарными организациями и предоставления эвакуированным права выбирать место проживания в соответствии с международным гуманитарным правом».
Макрон, как говорится в заявлении Елисейского дворца, «вновь подчеркнул тяжесть последствий» украинского конфликта. Президент республики «призвал Россию действовать сообразно ее ответственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН», отмечается в коммюнике администрации французского лидера.
Сообщается также, что Макрон в беседе с Путиным заявил о готовности содействовать достижению договоренностей в интересах восстановления мира.
«Французский лидер выразил готовность содействовать созданию условий для согласованного решения, которое позволило бы обеспечить мир, а также полное соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины», – отмечается в заявлении администрации Макрона. «Президент республики вновь заявил о необходимости прекращения огня» в украинском конфликте, подчеркивается в коммюнике.
В нем указывается, что Макрон «также высказал готовность работать с международными компетентными организациями» в целях восстановления экспорта украинского продовольствия по Черному морю. Он считает, что это необходимо «с учетом последствий для мировой продовольственной безопасности».
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с «Азовстали». Путин в разговоре Макроном обратил внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков и отметил, что Запад мог бы способствовать прекращению их злодеяний. В пресс-службе сообщили также, что Путин изложил Макрону принципиальные подходы к переговорам с Киевом.
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СМИ сообщили о длившемся два часа разговоре Путина и Макрона
Телефонный разговор президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина продлился больше двух часов, передает телеканал BFMTV.
Телефонный разговор лидеров Франции и России завершился. По данным канала, он продлился 2 часа 10 минут, передает РИА «Новости».
Макрон и Путин не проводили переговоров с момента событий в украинской Буче, где была устроена провокация.
Ранее газета Figaro сообщила, что Макрон утром тайно встретился с Николя Саркози перед телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным.
Напомним, во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин во вторник проведет телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Глава USAID: Путин игнорирует попытки США давить на союзников России
Вашингтон на фоне событий на Украине оказал всевозможное давление на страны, которые «сохраняют влияние» на президента России Владимира Путина, однако он игнорирует это давление, заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.
«Мы оказали всевозможное дипломатическое давление на страны, которые сохранили влияние на Путина: Турцию, Израиль, Индию, Китай. Путину все равно», – цитирует РИА «Новости» Пауэр.
При этом она не согласилась со словами журналистки о том, что США на фоне ситуации вокруг Украины не остается больше ничего, «кроме как наблюдать». Пауэр подчеркнула, что именно помощь США в сфере безопасности помогла Украине наносить ответные удары и продержаться «столько, сколько возможно».
Ранее Путин заявил, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад нашел лживое обоснование битвы против России.
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Путин рассказал Макрону о ходе спецоперации на Украине
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с «Азовстали», сообщает пресс-служба Кремля.
«Продолжен обмен мнениями по ситуации на Украине. Президент России информировал о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса, в том числе об освобождении Мариуполя и эвакуации удерживавшихся националистами на заводе «Азовсталь» гражданских лиц в соответствии с договоренностью, достигнутой на встрече Владимира Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем 26 апреля», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Там рассказали также, что Путин в разговоре Макроном обратил внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков.
«Обращено внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков, массированных обстрелов городов и населенных пунктов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители», – говорится в сообщении.
Путин отметил, что Запад мог бы способствовать прекращению злодеяний украинских силовиков.
«Отмечено, что Запад мог бы способствовать прекращению этих злодеяний, оказав соответствующее воздействие на киевские власти, а также прекратив поставки на Украину вооружений», – говорится в сообщении.
«Президент России изложил принципиальные подходы к ведению переговоров с украинскими представителями, акцентировав, что, несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе – российская сторона по-прежнему открыта к диалогу», – добавили в пресс-службы.
Там рассказали также, что Путин изложил Макрону принципиальные подходы к переговорам с Киевом.
«Президент России изложил принципиальные подходы к ведению переговоров с украинскими представителями, акцентировав, что, несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе – российская сторона по-прежнему открыта к диалогу», – говорится в сообщении.
Макрон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным высказал обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности.
«С французской стороны высказана обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности. В этом контексте Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в данном вопросе осложнена прежде всего из-за санкционных мер западных стран, и отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Путин также отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры.
«Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в данном вопросе осложнена прежде всего из-за санкционных мер западных стран, и отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры», – сообщила пресс-служба.
Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях
Ранее СМИ сообщили о длившемся два часа разговоре Путина и Макрона.
Трамп заявил, что не допустил бы спецоперации России на Украине
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Экс-глава американского государства Дональд Трамп заявил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, будь он президентом США.
Трамп считает, что нынешний американский лидер Джо Байден «превратил Афганистан в то, о чем никто никогда не смог бы подумать». По словам Трампа, когда президент России Владимир Путин «взглянул на это, он решил: пора вводить войска» на Украину. «При мне он не сделал бы это, никогда не сделал бы», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Он заявил, что Байден в ситуации с Украиной «проявил слабость и некомпетентность». Байден менее чем за полтора года нанес США вред, который в совокупности не смогли бы причинить «пять худших президентов» страны, сказал Трамп. «Наша страна катится в ад, но мы это исправим. Я лишь надеюсь, что для этого не будет слишком поздно. Что случилось на Украине, очень опасно – это может быть опасно для всего мира. Это может обернуться новой мировой войной», – считает он. Кроме того, Трамп заявил, что руководство России проявляет «неуважение» к лидерству США своей риторикой относительно ядерного оружия.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Папа Римский заявил о желании посетить Москву до поездки в Киев
Папа Римский Франциск выразил желание до поездки в Киев посетить российскую столицу, сообщают информационные агентства.
Глава римской Католической церкви подчеркнул, что готов отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обговорить ситуацию с урегулированием на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera.
Он добавил, что в первый день спецоперации на Украине не звонил российскому лидеру, но звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Я поговорил с ним в декабре на свой день рождения, но в этот раз нет, я не звонил. Я хотел сделать четкий жест, который бы увидел весь мир, и для этого пошел к российскому послу. Я попросил их объяснить, я сказал ему: «пожалуйста, остановитесь», – сказал он.
Через 20 дней он попросил передать в Москву сообщение, что готов посетить Россию.
«Нужно было, чтобы кремлевский лидер предоставил несколько окон. Ответа мы еще не получили и продолжаем настаивать, даже если я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас», – заключил понтифик.
Ранее в апреле Ватикан отложил встречу папы Римского Франциска с патриархом Московским и вся Руси Кириллом, глава Католической церкви выразил сожаление по этому поводу.
Путин и Лукашенко обсудили спецоперацию по защите Донбасса
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля.
«Обсуждена также ситуация в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, «в продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 12 апреля рассмотрены некоторые вопросы двусторонней повестки дня и продвижения союзного строительства. Затронуты отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, в том числе в связи с подготовкой предстоящей встречи лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности. (…) Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества», добавили в пресс-службе Кремля.
Напомним, 12 апреля президент России Владимир Путин пообещал присвоить главе Белоруссии Александру Лукашенко звание полковника.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Путин подписал указ о контрсанкциях против недружественных стран
Российские госслужащие не смогут совершать сделки с компаниями и лицами, в отношении которых применяются ответные российские санкции, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Глава государства подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», он опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, чиновникам запрещается совершать сделки с компаниями и лицами, в отношении которых действуют ответные российские санкции.
Также вводится запрет на вывоз продукции и сырья, если они поставляются в пользу находящихся под санкциями лиц. Перед находящимися под ответными санкциями России компаниями и лицами запрещается исполнять обязательства по сделкам и совершать финансовые операции.
Глава государства поручил правительству в 10-дневный срок определить список лиц, находящихся под санкциями. Также правительство должно за это время определить дополнительные критерии сделок к сделкам, свершение которых запрещается этим указом.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель анонсировал отключение от SWIFT еще нескольких российских банков.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей. Президент Владимир Путин подчеркивал, что замыслы противников России удушить ее с помощью санкций не привели к успеху. Он говорил, что оппоненты нашей страны давно проводили экономическую войну против России и «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения».
В России запретили средства защиты информации из недружественных стран
С 1 января 2025 года в России запрещается использовать средства защиты информации, происходящие из недружественных стран. Соответствующий указ в воскресенье подписал президент Владимир Путин.
«В целях повышения устойчивости и безопасности функционирования информационных ресурсов Российской Федерации постановляю: (...) установить, что с 1 января 2025 года органам (организациям) запрещается использовать средства защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией таких иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные им, либо аффилированные с ними», – передает РИА «Новости» текст указа.
Кроме того, Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России. «В целях повышения устойчивости и безопасности функционирования информационных ресурсов Российской Федерации постановляю: руководителям федеральных органов исполнительней власти, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных фондов, государственных корпораций и иных организаций (...) возложить на заместителя руководителя органа полномочия по обеспечению информационной безопасности органа, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидаций последствий компьютерных атак, реагированию на компьютерные инциденты», – говорится в сообщении.
Отмечается, что президент постановил создать в организации структурное подразделение, осуществляющее функции по обеспечению информационной безопасности органа. Также в случае необходимости принимать решения о привлечении организаций к осуществлению действий по обеспечению информационной безопасности органа. Кроме того, при необходимости организации будут привлечены к обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, реагированию на компьютерные инциденты.
Ранее президент подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности (СБ) России по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры. В частности, сообщалось, что российские компании в сфере IT смогут оформлять своим сотрудникам отсрочку от прохождения армейской службы на портале Госуслуг.
Путин подписал закон о запрете иностранцам организовывать перевозки пассажиров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает иностранным инвесторам в России участвовать в осуществлении регулярных перевозок на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства.
Как сказано в документе на официальном интернет-портале правовой информации, концессионерами по концессионному соглашению не могут являться инострaнные инвесторы, а также российские юридические лицa, решения которых прямо или косвенно могут определять инострaнные физические лицa. Под зaпрет попадают иностранные юридические лица и инострaнные государства, а также их органы и иные инострaнные инвесторы.
При этом исключения в законе сделаны лишь для государств – членов Евразийского экономического союза. Документ также вывел из объектов концессионного соглашения метрополитен. Однако его действие было расширено на другие виды общественного транспорта.
Ранее в воскресенье Путин подписал закон, направленный на поддержание финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в условиях санкций, в том числе путем выделения новых кредитов из федерального бюджета и реструктуризации или списания старых.
Кремль анонсировал телефонный разговор Путина с Макроном
Президент России Владимир Путин во вторник проведёт телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что Макрон поговорит 3 мая по телефону с Путиным.
«Да, есть», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, есть ли в графике Путина во вторник телефонный разговор с президентом Франции.
Ранее Макрон во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Киеву.
Путин сделал бесплатным газ для Вечных огней
Президент России Владимир Путин подписал закон о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти.
В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что закон, разработанный в целях сохранения и бережного отношения к памяти погибших при защите Отечества, позволит на безвозмездной основе обеспечить бесперебойную работу Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, которые включены в реестр Минобороны России.
В этих целях документ наделяет правительство России полномочием по установлению принципов формирования цены на газ и тарифов на услуги по его транспортировке при газоснабжении в целях обеспечения постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Как пояснял ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, закон позволит упростить механизм обеспечения бесплатным газом Вечных огней и Огней памяти, и даст возможность обеспечить его подачу для их вечного горения любым поставщикам, а не только Газпрому.
По данным реестра, который ведет Минобороны, по состоянию на 4 марта в России 2 тыс. 825 Вечных огней и Огней памяти. По инициативе Газпрома к 70-летию Великой победы в настоящее время 1 тыс. 262 Огня памяти и Вечных огней обеспечиваются бесплатным газом, объем которого составляет примерно 20 млн кубометров газа в год стоимостью порядка 120 млн рублей.
Путин поздравил российских мусульман с Ураза-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам, отметив их вклад в укрепление межнационального мира, сохранение культурного многообразия и отстаивания интересов страны, сообщает пресс-служба Кремля.
Поздравление опубликовано на сайте Кремля.
«Опираясь на непреходящие духовные ценности, российские мусульмане вносят достойный вклад в укрепление межнационального мира и согласия в обществе, сохранение культурного многообразия, отстаивание приоритетных интересов нашей страны», – отметил российский лидер.
Подчеркивается, что праздник Ураза-байрам символизирует приверженность гуманистическим идеалам, благочестию и милосердию, «обращает верующих к истокам ислама, к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий».
Ураза-байрам – это один из самых значимых религиозных праздников мусульман, который напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. В 2022 году начало праздника разговения Ид аль-Фитр – Ураза-байрам приходится на 2 мая.
Путин установил порядок исполнения обязательств перед зарубежными кредиторами
Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств перед рядом зарубежных кредиторов.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе указано, что «в случае принятия решения о распределении прибыли» ее выплата иностранным кредиторам должна будет осуществляться в соответствии с подписанным в начале марта указом президента, согласно которому российские организации вправе выплачивать долги зарубежным кредиторам в рублях.
Кроме того, Центробанку и Минфину России предоставлены полномочия определять иной порядок исполнения обязательств по выплате прибыли иностранным кредиторам.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому российские госслужащие не смогут совершать сделки с компаниями и лицами, в отношении которых применяются ответные российские санкции.
Путин назвал поддержку рынка труда одним из основных направлений деятельности правительств
Поддержка рынка труда в России на сегодня является одним из основных направлений деятельности правительства, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром труда Антоном Котяковым.
Глава государства добавил, что все эти мероприятия по сути начались еще во время пандемии коронавируса и тех вызовов, с которыми пришлось столкнуться, передает РИА «Новости».
Путин попросил Котякова озвучить прогноз по состоянию рынка труда и меры поддержки занятости и отдельных категорий граждан.
«Ситуация на рынке труда на сегодняшний день является достаточно стабильной. Мы на сегодняшний день имеем порядка 3,1 млн граждан безработных. Видим, что количество безработных в нашей стране не растет», – сказал глава Минтруда.
Ранее правительство выделило почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах в условиях введенных против России санкций.