Путин призвал обдумать переобучение работников в условиях цифровой трансформации

Президент Владимир Путин призвал продумать вопрос переобучения работников в условиях цифровой трансформации и более широкого внедрения искусственного интеллекта.

Путин отметил, выступая в пятницу на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey), что технологическое развитие во все времена приводит к высвобождению рабочей силы, передает ТАСС.

«Так было всегда, и нам не нужно здесь устраивать забастовки, а нужно подумать заранее о том, как занять людей, как их переобучить, как их подготовить к новым реалиям», – добавил он.

Президент также призвал и в будущем применять опыт в области удаленного обучения, полученный за время пандемии, отметив, что эти технологии «помогли и помогают педагогам сохранить непосредственную связь с учениками, со студентами».

Ранее Путин призвал действовать на опережение, развивая цифровизацию.