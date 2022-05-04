В Москве решили ввести школьные службы примирения

В каждом округе столицы появятся школьные службы примирения, их деятельность будет направлена на формирование психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Об этой и других новых региональных практиках рассказали в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ).

«При возникновении непростой ситуации медиатор (нейтральный посредник) и школьники-волонтеры приглашают участников конфликта за стол переговоров, чтобы обсудить переживаемые чувства, найти способы решения ситуации и договориться, как действовать дальше», – говорится в Telegram-канале ЭИСИ.

Среди других региональных практик эксперты отметили лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе.

Там «для граждан старше 50 лет – пенсионеров, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмой, хроническими гепатитами – устанавливается полное бесплатное лекарственное обеспечение в соответствии с утвержденным перечнем». Ранее возмещалось 50% стоимости приобретенных препаратов.

В Волгоградской области решено закупать продукты для государственных учреждений напрямую у местных производителей.

«Для обеспечения продовольственной безопасности, повышения качества товаров и надежности поставок, а также для поддержки местного бизнеса закупка продуктов питания государственными и муниципальными учреждениями образования, здравоохранения, социальной защиты населения у сельхозпроизводителей и товаропроизводителей муниципальных образований будет осуществляться по прямым договорам», – отметили аналитики.

В Костромской области отменяется налог с единовременной выплаты врачам-специалистам.

В регионе с 2017 года для отдельных категорий врачей, впервые пришедших на работу в учреждения здравоохранения, установлена единовременная выплата в 500 тыс. рублей. Ее получают доктора дефицитных специальностей. Врачи, которые получили данную выплату с 1 января этого года не будут платить с нее налог.

Кроме того, в Амурской области стартовала акция «Покупай Амурское». «В линейке местных производителей будет выделено 42 позиции товаров, включая молочную, мясную продукцию и овощи, цены на которые не будут повышаться. Они отмечены на полках магазинов специальными зелеными ценниками. Это социальная группа товаров, предназначенная, в первую очередь, для малообеспеченных людей», – пояснили эксперты.