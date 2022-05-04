Италия рекордно нарастила закупку российского газа

Рекордные объемы российского газа поступают в Италию с начала мая, сообщило издание Corriere della Sera со ссылкой на данные операторов газопроводов, обслуживающих маршруты через Украину.

По имеющейся у издания информации, в первые дни мая поток газа в Италию был в среднем вдвое больше, чем на прошлой неделе, и почти втрое больше, чем еще неделей ранее. Как поясняется в статье, во многом тенденция объясняется колебаниями цен, а также их увеличением по спотовым контрактам в связи с обострением конфликта на Украине и прекращением поставок в Польшу и Болгарию, что делает более выгодным закупку российского газа. Как отмечает издание, у Италии задача максимально заполнить хранилища для обеспечения будущего отопительного сезона, передает ТАСС.

Как заявил министр охраны окружающей среды и защиты территории моря Италии Роберто Чинголани в ходе выступления в парламенте во вторник, в случае прекращения поставок российского газа в ближайшее время Италия будущей зимой столкнется с трудностями. Для их недопущения, по словам Чинголани, необходимо заполнить хранилища на 90%, на что потребуется шесть месяцев. При этом он подчеркнул, что с января 2021 года цены на газ выросли в пять раз.

В понедельник итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани предложил разрешить компаниям страны платить за российский газ рублями.

Ранее Чинголани называл в качестве срока избавления от зависимости от российского газа 1,5 года, а источниками замещения – Алжир, Анголу, Республику Конго. Оттуда планируется, в том числе, поставлять СПГ, который будет добываться при поддержке и инвестициях Италии. Кроме того, Италия намерена нарастить собственное производство.

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