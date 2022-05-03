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В Италии назвали критическим для зимы прекращение поставок газа из России
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Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани спрогнозировал критическую ситуацию будущей зимой в случае прекращения поставок российского газа.
«Прерывание в мае поставок газа из России сделает критическим преодоление будущей зимы», – передает РИА «Новости» слова министра в ходе выступления в палате депутатов итальянского парламента.
Чинголани заявил, что проблемой зимой будет наполнение газовых хранилищ.
«Мы запасаем 1,5 млрд кубометров газа. Чтобы выйти на уровень, необходимый для зимы, требуется 6 месяцев», – сказал министр. В идеале, отметил он, необходимо «сохранить поставки российского газа до конца 2022 года, чтобы обеспечить безопасность системы».
Ранее в Италии предложили разрешить компаниям платить за российский газ рублями.
Прекращение поставок российского газа обострило политический кризис в Болгарии
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После прекращения поставок российского газа в Болгарии обострился политический кризис, происходящий на фоне ситуации на Украине, сообщают СМИ.
Обозреватель газеты «Дневник» Анна Христова указывает, что президент Болгарии Румен Радев осудил действия правительства своей страны и заявил, что «давно призывал к бережному и ответственному отношению Болгарии» к конфликту на Украине, «от которого напрямую зависит благополучие и жизнь болгар». Радев высказал недовольство тем, что Болгария и Польша лишились поставок газа из России, а Германия и Австрия продолжают получать газ.
Радев считает, что кабмин Болгарии должен ответить, «чьим интересам служит». По его мнению, правительству «давно пора доказать, что оно поддерживает болгарский суверенитет и работает в пользу национальных интересов», передает РИА «Новости».
В свою очередь, экс-премьер Болгарии Бойко Борисов заявил, что правительство пытается втянуть в эту проблему посредников и отмывать через них деньги. «Дневник» напоминает, что при Борисове был построен «Балканский поток», а финансируемый ЕС трубопровод до Греции так и не построили. Экс-министр энергетики Делян Добре также считает, что кабмин решил покупать российский же газ дороже, через посредников.
Однако премьер-министр страны Кирил Петков и вице-премьер Асен Василев уверяют, что посредников не будет, а поставки планируется осуществлять из альтернативных источников – Греции и Турции.
Кроме того, Радев выступает резко против предоставления оружия Украине, а Василев считает позицию президента позорной. С Радевым в этом вопросе согласилась курирующая ВПК вице-премьер Корнелия Нинова. Однако между ними возникли разногласия из-за сообщений о неофициальных поставках оружия Украине через третьи страны. Радев потребовал разъяснений, на что замглавы кабмина призвала рассказать, какие оружейные контракты подписывало его правительство. По словам Ниновой, она лишь выполняет ранее заключенные контракты и не поставляет продукцию ВПК России и Украине.
Напомним, правящая коалиция Болгарии оказалась на грани распада из-за вопроса о поставках оружия Украине. Болгарская социалистическая партия, которую считают пророссийской, заявила, что покинет коалицию, если София согласится на поставки оружия Украине. При этом правоцентристская партия «Демократическая Болгария» грозит выйти из коалиции, если поставок не будет. Резко антироссийская политика премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова вызвала столь же беспрецедентно резкую реакцию болгарского общества. Польша и Болгария первыми лишились поставок российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов.
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Планы ЕС по газу оказались «слишком красивыми, чтобы быть правдой»
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Запланированное в ЕС заполнение газовых хранилищ при сокращении поставок газа из России возможно только при условии отключения от газа промышленных предприятий, сообщают немецкие СМИ.
Der Spiegel считает «слишком красивыми, чтобы быть правдой», заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о готовности Европы к приостановке поставок российского газа. Кроме того, эксперты сомневаются в заявлении вице-президента ЕК Франса Тиммерманса о том, что ЕС способен заместить две трети поставок российского газа и заполнить свои хранилища до 80% к ноябрю, передает РИА «Новости».
Исследовательский центр Юлиха (Германия) считает, что такое возможно только в случае решения ЕС ограничить поставки газа промышленности весной и летом. Подчеркивается, что при сокращении поставок российского газа на две трети заполнить хранилища объемами, достаточными для прохождения зимнего периода, невозможно.
Ученые полагают, что к 1 августа удастся заполнить хранилища на 63%, если отключить от газа с нынешнего момента до конца июля все металлургические, химические или цементные заводы в ЕС. Кроме того, газовые электростанции должны будут остановить работу практически на весь июль. А для заполнения хранилищ на 80% к 1 ноября потребуется ограничить газовое снабжение промышленности в течение октября. Без «значительных ограничений для промышленности и электростанций» заполнить хранилища не удастся, считают в центре Юлиха.
Ни поставки трубопроводного газа из Норвегии, Алжира или Азербайджана, ни импорт СПГ не компенсируют 100 млрд кубометров российского газа. Уже сейчас Европа импортирует рекордные объемы СПГ, но данный ресурс становится дефицитным. Der Spiegel полагает, что «даже Совет государств-членов ЕС не верит, что поставленная Тиммермансом цель отказаться от российского газа на две трети к концу года может быть достигнута». «В своих многочисленных решениях по энергетическому вопросу до настоящего времени он не подтвердил ни одну из цифр, представленных Еврокомиссией: ни по сокращению импорта, ни по уровню заполнения хранилищ», – говорится в статье.
Напомним, после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Тем временем СМИ сообщают, что Газпромбанк отклонил платеж от компании Gazprom Marketing & Trading за некоторые поставки газа в Германию и Австрию в апреле и мае 2022 года. Причем Газпромбанк не провел оплату, даже несмотря на то, что Gazprom Marketing & Trading пыталась оплатить газ с использованием рублевого счета, то есть уже по новой схеме.
Отказавшаяся платить за российский газ в рублях Чехия рекордно заполнила хранилища
Газохранилища в Чехии заполнены на 30%, что является рекордным показателем на 1 мая, заявил министр промышленности и торговли страны Юзеф Сикела в эфире «Чешского телевидения».
По его словам, на сегодняшний день объем запасов газа на превышает 1 млрд кубометров, передает ТАСС.
«Подземные газохранилища наполнены на 30%, что является историческим максимумом на 1 мая. К концу месяца газохранилища должны быть заполнены более чем на 50%», – отметил Сикела.
К концу месяца, надеются власти, резервуары будут наполнены наполовину, а перед началом отопительного сезона – на 80%.
Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Чехия не будет платить за российский газ в рублях, считая это опасной затеей.
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Молдавия решила дождаться реакции Газпрома на просрочку долга за газ
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Власти Молдавии ждут реакции Газпрома на просрочку республикой обязательства согласовать погашение долга за газ до 1 мая, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну, заверив, что республика подготовилась к возможной приостановке поставок.
«Мы не получили официального ответа от «Газпрома» и не знаем мотивов [продолжения поставок российского газа в Молдавию]», – приводит ТАСС слова Спыну, сказанные вице-премьером республики в интервью телеканалу «ТВ-8».
Также молдавский министр заверил, что у страны достаточно запасов газа, чтобы продержаться какое-то время.
«Молдавия готова и имеет достаточно резервов, чтобы выстоять, если Газпром решит прервать поставки. У нас в резерве есть около 24 млн кубометров газа, которых хватило бы на месяц летнего потребления», – приводит его слова РИА «Новости».
«Согласно протоколу, мы должны были провести аудит до мая, но началась война на Украине, компании просто отказывались участвовать в тендере. Мы могли обсудить вопрос продления срока проведения аудита на заседании Молдавско-российской межправительственной комиссии, но она не состоялась по тем же причинам», – добавил Спыну.
В воскресенье газораспределительная компания «Молдовагаз» проинформировала, что поставки газа идут в штатном режиме, согласно условиям контракта. Ранее Спыну допустил, что Газпром может прекратить подачу газа в республику после 1 мая, так как Молдавия отказалась выполнять договоренности о возврате долга за потребленное топливо.
Напомним, 15 апреля власти Молдавии отказались признавать долг Газпрому без проведения независимого аудита. Вопреки этому в конце апреля в «Молдовагазе» заявили о подтверждении Газпромом запрошенных Молдавией объемов газа на май.
Напомним также, 19 апреля президент Молдавии Майя Санду утвердила одобренный парламентом республики запрет на георгиевскую ленту, а также символы «Z» и «V». Она заявила, что «место символов, подобных георгиевской ленте, на свалке истории». Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил Санду, что «в этом ведре уже оказались многие враги георгиевской ленты».
Названа дата возможного прекращения поставок газа из России в Финляндию
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Поступление российского трубопроводного газа в Финляндию и большую часть Европы может прекратиться 21 мая, сообщают СМИ.
Газпром обратился к финской государственной газовой компании Gasum с вопросом о готовности оплачивать поставки российского газа в рублях. Gasum должна ответить до 20 мая. В Финляндии крупнейшими пользователями газа являются предприятия химической и лесной промышленности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Helsingin Sanomat.
Если Россия прекратит поставки, Финляндии придется искать альтернативные источники. Одним из них может стать газопровод Baltic Connector. В противном случае нужно будет сокращать производство, указывают финские чиновники. Сообщается, что ряд компаний уже готовится к прекращению поставок газа из России. Так, Neste тестирует использование пропана. Гендиректор Питер Ванакер счел их многообещающами.
Напомним, министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявил, что Финляндия не намерена соглашаться на выдвинутые Россией условия по оплате поставок газа в рублях. Первыми из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок российского газа лишились Польша и Болгария.
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Заявки на газ из России для Европы выросли до 97,2 млн кубометров
Заявки европейских потребителей на российский газ к 1 мая выросли и составляют 97,2 млн кубометров, транзит со стороны России продолжается в штатном режиме, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
Куприянов сообщил, что «Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей – 97,2 млн куб. м на 1 мая», передает ТАСС.
В максимуме заявки со стороны Европы достигали 109,6 млн кубометров в начале марта.
Ранее в Германии пришли к выводу, что запланированное в ЕС заполнение газовых хранилищ при сокращении поставок газа из России возможно только при условии отключения от газа промышленных предприятий.
Напомним, после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям.
Тем временем СМИ сообщают, что Газпромбанк отклонил платеж от компании Gazprom Marketing & Trading за некоторые поставки газа в Германию и Австрию в апреле и мае 2022 года. Причем Газпромбанк не провел оплату, даже несмотря на то, что Gazprom Marketing & Trading пыталась оплатить газ с использованием рублевого счета, то есть уже по новой схеме.
Минфин США разрешил сделки с Gazprom Germania GmbH
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Министерство финансов США выдало лицензию, которая разрешает сделки с компанией Gazprom Germania GmbH до 30 сентября.
На компанию распространяются санкции, которые связаны с размещением новых долговых обязательств и выпуском акций. Лицензия относится также к любым структурам, в которых Gazprom Germania GmbH принадлежит от 50% и более, передает РИА «Новости».
В конце марта Газпром вышел из капитала ООО «Газпром экспорт бизнес-сервисы» и прекратил участие в Gazprom Germania GmbH (включая Gazprom Marketing & Trading Ltd.). В апреле немецкие власти заявили, что сделка по продаже компании может быть признана недействительной, и сообщили о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA).
Ранее Германия попыталась расплатиться за газ «украденными» у Газпрома деньгами. Оплата некоторых поставок газа в Германию и Австрию от Gazprom Marketing & Trading Ltd., оказавшейся под управлением немецких властей, была отклонена Газпромбанком.
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Шольц обозначил сроки отказа Европы от российского угля
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Евросоюз (ЕС) прекратит импорт российского угля летом, а до конца года откажется от российской нефти, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц заявил в интервью The Indian Express, что ЕС «вместе со своими трансатлантическими партнерами принял беспрецедентные санкции против России и отдельных лиц (...) многие страны присоединились к этим санкциям, даже при том, что они неизбежно несут экономические издержки для нас самих», передает ТАСС.
«Мы сейчас, более того, реализуем очень амбициозную политику по сокращению зависимости от импорта ископаемого топлива из России. Мы прекратим поставки российского угля этим летом, мы откажемся от российской нефти до конца года, и мы серьезно сократим поставки газа из России», – подчеркнул он.
Ранее Польша предложила ЕС ввести сбор за использование российских энергоносителей. Между тем Британия собралась впервые за 30 лет открыть новую угольную шахту.
Вместе с тем ЕС посоветовали не рассчитывать на отказ других стран от российской нефти: в случае эмбарго Россия сможет увеличить доходы, если достаточно быстро найдет других покупателей.
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Страны ЕС захотели заместить российский газ поставками из Африки
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Евросоюз намерен сотрудничать с государствами Африки, в частности с Анголой, Нигерией и Сенегалом, в энергетической сфере, чтобы сократить зависимость от импорта российского газа, сообщило Bloomberg со ссылкой на документ ЕС.
Как сообщается, соглашение с африканскими странами о поставках голубого топлива может быть выработано Еврокомиссией (ЕК) в конце месяца в рамках пакета мер с целью реализации плана по сокращению зависимости ЕС от российских энергоносителей, передает ТАСС.
«Страны Африки, особенно в западной части континента, например Нигерия, Сенегал и Ангола, предлагают нереализованный потенциал в сфере сжиженного природного газа», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
ЕС также планирует подписать меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем, чтобы увеличить поставки СПГ в Европу к лету этого года. Помимо этого, у Евросоюза в планах поддержать удвоение пропускной способности «Южного газового коридора», по которому газ поступает из Азербайджана, до 20 млрд кубометров в год.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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Газпром забронировал часть мощностей прокачки газа по Ямал – Европе
Компания «Газпром» впервые почти за месяц заказала прокачку газа в Германию через Польшу по газопроводу Ямал – Европа на ночь 3 мая, следует из данных платформы GSA Platform.
На аукционе был предложен объем 3,7 млн куб. м в час, востребованными оказались около 48,4% мощностей в период с 21.00 мск 2 мая до 07.00 мск 3 мая, передает ТАСС.
После этого прекратился реверсный физический поток газа по этому трубопроводу из Германии в Польши через газоизмерительную станцию «Мальнов», который составлял около 1,28 млн куб. м в час. Однако коммерческие поставки газа, вероятно, продолжаются как в прямом, так и в реверсном направлении.
Дело в том, что физический поток формируется как разность между реноминациями (уточненные заявки) на поставку в прямом направлении и обратном (на реверс в Польшу). Сейчас заявки на транспортировку газа в направлении Германии превышают реноминации на поставку в Польшу, что может объяснять такие показатели прокачки на станции «Мальнов».
В конце апреля официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов сообщал, что после приостановки прямых поставок Польша стала покупать российский газ в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу «Ямал – Европа». Он уточнил, что объем реверса составляет около 30 млн кубометров в сутки, что почти точно соответствует заявкам Варшавы по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
Транснациональный газопровод Ямал – Европа проектной мощностью 32,9 млрд куб. м газа в год проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии.
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В ЕС подтвердили подготовку нового пакета санкций против России
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Новый пакет санкций против России готовится, но не будет темой сегодняшнего совета министров энергетики стран Евросоюза, заявила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили.
«Новый пакет санкций против России готовится, но это не будет темой сегодняшнего совета министров энергетики. Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшие дни», – передает РИА «Новости» ее слова.
Помпили отметила, что темой сегодняшней встречи в Брюсселе будет только газ. Более того – все страны ЕС единогласны в том, чтобы продолжать платить за контракты по российскому газу в евро.
«Сегодня мы хотим показать, что мы все единогласны в том, чтобы продолжать платить за контракты (по российскому газу) в евро и не позволим навязать нам односторонние изменения в контрактах», – заявила министр.
Ранее стало известно, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго Евросоюза в отношении российской нефти.
До этого появилась информация о том, что Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить санкции, от которых в первую очередь пострадает Венгрия.
Его поддержал официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, объявив о несогласии с предложениями ряда стран ЕС ввести запрет на закупки углеводородного сырья из России.
Кроме того, согласно данным опроса, проведенного Fokus и Markiza, против отказа Словакии от российских газа и нефти выступили свыше 60% жителей страны.
После этого представители Евросоюза «разрешили» Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти.
При этом Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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Европе предрекли полтора года мучений
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У Европы нет достаточного количества альтернатив, чтобы избежать проблем и при этом обойтись без российского природного газа, пишут СМИ.
Washington Post подчеркивает, что «согласно почти любому сценарию, следующие 18 месяцев станут мучительным временем для Европы». Указывается, что «последствия высоких цен распространятся по всему миру». Страны «будут бороться за обеспечение энергией своих заводов, отоплением своих домов и поддержания работы своих электростанций», передает ТАСС.
По мнению издания, «в ближайшей перспективе» нет «достаточного количества альтернатив, чтобы избежать серьезных экономических потерь предстоящей зимой, если Россия прекратит поставки» газа. Эксперт из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Эдвард Чоу полагает, что нынешний объем мировых поставок газа не претерпит критических изменений.
Washington Post пишет, что «Германия, экономический двигатель Европы, оказалась особенно неподготовленной» к отказу от российского газа. Прежде более половины поставок природного газа она получала из России, сейчас – 35%, но «выйти на нулевой уровень потребления российского газа» Германия на данный момент не может. Эксперты полагают, что без российского природного газа Германию может ждать «более глубокая рецессия, чем прогнозирует» ЦБ страны.
Кроме того, в статье указывается, что Италия хочет заключить сделки с рядом африканских стран и надеется отказаться от российских энергоносителей лишь к весне 2024 года.
Напомним, после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Тем временем СМИ сообщают, что Газпромбанк отклонил платеж от компании Gazprom Marketing & Trading за некоторые поставки газа в Германию и Австрию в апреле и мае 2022 года. Причем Газпромбанк не провел оплату, даже несмотря на то, что Gazprom Marketing & Trading пыталась оплатить газ с использованием рублевого счета, то есть уже по новой схеме.
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Польско-литовский газопровод GIPL начал работу
Польско-литовский газопровод GIPL начал функционировать в воскресенье, 1 мая, следует из заявления литовской компании Amber Grid, реализующей данный проект.
В компании сообщили, что «газопровод GIPL, соединяющий Польшу и Литву, был запущен, передав первые потоки газа», передает РИА «Новости».
Запуск позволил интегрировать балтийские страны и Финляндию в европейский газовый рынок, а также укрепил энергетическую независимость региона.
Официальная церемония введения газопровода в работу состоится 5 мая с участием президентов Литвы, Польши, Латвии, министров энергетики Прибалтики и Польши, а также еврокомиссара по вопросам энергетики.
Газопровод GIPL свяжет газовые рынки стран Балтии и Финляндии с системой Евросоюза. Общий объем инвестиций в этот проект составляет около 500 млн евро, а ЕС финансирует до 60%. Вместе с литовской компанией Amber Grid его реализует польская компания Gaz-System.
Ранее была названа дата возможного прекращения поставок газа из России в Финляндию. Между тем Польша стала покупать российский газ в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу «Ямал – Европа».
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В Италии предложили разрешить компаниям платить за российский газ рублями
Компаниям следует разрешить на временной основе платить за поставляемое из России топливо в рублях, пока появится ясность с правовой базой и последствиями, заявил итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани изданию Politico.
Министр добавил, что «хочет быстрого и четкого заявления Еврокомиссии», подтверждающего такую возможность. По мнению Чинголани, полное понимание юридических последствий оплаты за российский газ в рублях может занять месяцы, передает РИА «Новости».
«Я считаю, что нефтегазовые компании не могут рисковать платить, чтобы потом их обвинили в нарушении санкций, но в то же время они не могут рисковать не платить в рублях», – добавил он.
По словам Чинголани, у правительства есть планы действий на случай, если зимой придется экономить энергию, которые включают температурные ограничения, производство энергии на основе угля, стимулирование использования возобновляемых источников энергии. Министр подчеркнул, что даже когда ситуация вокруг Украины будет урегулирована, Рим не станет возвращаться к поставкам энергоносителей из России в прежних объемах, чтобы быть более независимым в плане энергетики.
Между тем, Еврокомиссия сочла оплату в рублях за российский газ нарушением режима санкций, но в ближайшие дни представит компаниям Евросоюза (ЕС) подробные разъяснения о возможных действиях.
«Мы ясно говорим, что оплата в рублях и открытие второго счета в Газпромбанке станут нарушением санкций и не могут быть приняты. Я обещала министрам, что моя служба подготовит более детальные инструкции того, что компании могут и не могут делать в рамках санкций», – приводит ТАСС слова еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон. По ее словам, большинство европейских компаний должны оплатить газ в середине или в конце мая.
Еврокомиссар подчеркнула, что немедленных рисков снабжения газом ЕС пока нет. Болгария и Польша, которые больше не получают ПГ из России, снабжаются через Грецию и Германию.
Ранее стало известно, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго Евросоюза в отношении российской нефти.
До этого появилась информация о том, что Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить санкции, от которых в первую очередь пострадает Венгрия.
Его поддержал официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, объявив о несогласии с предложениями ряда стран ЕС ввести запрет на закупки углеводородного сырья из России.
Кроме того, согласно данным опроса, проведенного Fokus и Markiza, против отказа Словакии от российских газа и нефти выступили свыше 60% жителей страны.
После этого представители Евросоюза «разрешили» Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти.
При этом Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
Путин подписал необходимый для оплаты газа в рублях закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, который облегчает процесс постановки иностранных организаций на налоговый учет при открытии счета в банке. В частности, эта мера необходима для оплаты поставок газа в рублях.
Поправки касаются условий регистрации в России иностранной холдинговой компании. В частности, облегчается процесс признания холдинговой компании, участники которой находятся под санкциями, вводится новое основание постановки иностранных организаций на налоговый учет – в связи с открытием счета в российском банке, передает ТАСС.
В действовавшей редакции Налогового кодекса России такая обязанность была предусмотрена только для иностранных банков, после вступления закона в силу она распространится на все зарубежные организации. При этом Минфин будет определять перечень документов, необходимых для предоставления в налоговый орган.
Как ранее объяснила заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева, эта мера связана с необходимостью оплаты поставок газа в рублях, она «очень упрощает постановку иностранной компании на налоговый учет и открытие счета в банке».
Также закон регламентирует соблюдение налоговой тайны в ходе передачи информации от налоговых органов в системе межведомственного взаимодействия. Так, предусматривается, что не будет являться разглашением налоговой тайны представление налоговым органом иному лицу сведений о налогоплательщике (плательщике страховых взносов), составляющих налоговую тайну, если налогоплательщик дал на это согласие. По выбору плательщика налогов данное согласие может быть представлено в отношении всех сведений, полученных налоговым органом, или их части.
Напомним, согласно предложению Москвы, переводы в евро поступают на счет иностранных компаний в Газпромбанке, который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для осуществления платежа «Газпром экспорту». По данным Bloomberg, российские условия оплаты поставок голубого топлива приняли десять стран, причем четыре страны уже осуществили такие платежи.
Тем временем Банк России разрабатывает стрессовый и рисковый сценарии отказа Европы от российского газа.
Между тем Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит польско-болгарский демарш для них самих, России и всего мирового рынка газа.
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