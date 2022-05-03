Словакия решила получить у ЕС разрешение на импорт российской нефти

Словакия в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России с 2023 года будет добиваться предоставления для себя исключения, заявил вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик после внеочередной встречи министров энергетики ЕС.

«Словакия будет настаивать на предоставлении исключения для себя в случае решения Евросоюза ввести эмбарго на поставки [с 2023 года российской] нефти», – приводит слова политика ТАСС.

Бесперебойное получение этого вида сырья из России, по словам Сулика, является жизненно важным вопросом для экономики республики. Россия на 100% обеспечивает потребности словацких потребителей в нефти.

Так, например, находящийся в Братиславе нефтеперерабатывающий завод «Словнафт», являющийся одним из крупнейших в странах Центральный Европы, полностью ориентирован на переработку российской нефти. Перевести его производство на использование нефти из других источников – длительный и дорогостоящий процесс, который займет несколько лет.

Накануне представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг сообщения СМИ о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.

В понедельник немецкие СМИ сообщили, что Австрия, Венгрия и Словакия якобы отозвали право вето на решение Евросоюза о запрете поставок российской нефти. Перед этим глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт выступает против введения запрета на поставки российских нефти и газа в Евросоюз.

Напомним, согласно данным опроса, проведенного Fokus и Markiza, против отказа Словакии от российских газа и нефти выступили свыше 60% жителей страны. Как сообщалось, в ЕС «разрешили» Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти.

ЕК обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.

По данным ЕК, ЕС получает из России 40% газа, 27% нефти и 46% угля. Эмбарго на поставки угля стало частью пятого пакета санкций, принятого в апреле. Оно также принято в отложенном режиме и вступит в силу с августа.

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