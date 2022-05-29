Блинкен призвал Китай прекратить преследования уйгуров

Вашингтон обеспокоен тем, в каких условиях прошел визит в Китай верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, а также попытками государства ограничить и манипулировать им, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы обеспокоены тем, что условия, которые власти Пекина создали для этого визита, не позволили провести полную и независимую оценку ситуации с правами человека в КНР, в том числе в Синьцзяне, где продолжаются геноцид и преступления против человечности», – говорится в заявлении, передает «Интерфакс».

Помимо этого Вашингтон обеспокоен сообщениями о том, что жителей Синьцзяня предупредили, чтобы они не жаловались и не говорили открыто о ситуации в регионе, не предоставляли информацию о местонахождении сотен пропавших без вести уйгуров и условиях содержания под стражей более 1 млн человек.

«Мы также призываем КНР уважать права жителей Тибета, Гонконга и всех других, кто стремится мирно осуществлять свои права человека и основные свободы, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека. Мы вновь призываем КНР немедленно прекратить зверства в Синьцзяне, предоставить независимым исследователям беспрепятственный доступ в Синьцзян, Тибет и по всему Китаю», – сказано в сообщении Госдепартамента.

Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон считает Китай единственной страной, которая желает и может изменить нынешний международный порядок. Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость.

МИД Китая заявил, что США не стоит недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня, отметили в ведомстве.

Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что в случае вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Китая страной будут приняты решительные меры для защиты суверенитета и национальных интересов.

Американист Малек Дудаков пояснил газете ВЗГЛЯД, что «заявления о готовности США вступить в военный конфликт с Китаем – грандиозная провокация, которая может вынудить Китай действовать военными методами, чтобы избавить себя от угрозы со стороны союзников Вашингтона».