Левитин оценил возможность создания пассажирского сверхзвукового самолета в России

Администрация Байдена одобрила поставку американских РСЗО Украине

Администрация Джо Байдена одобрила поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине, сообщили источники The New York Times. Белый дом намерен объявить о новом пакете помощи Киеву на следующей неделе, сообщили источники The Wall Street Journal.

Планируемые к отправке РСЗО, по словам источников, способны бить «на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении у Украины». Помимо этого, в новый пакет помощи также включат системы HIMARS, у которых примерно та же дальность пуска ракет, но сами эти машины передвигаются на колесных шасси, передает РИА «Новости».

Источники издания не смогли сказать, сколько единиц техники планируют поставить США Украине. Как отмечается, в Вашингтоне рассчитывают, что потребуется хотя бы одна неделя, чтобы обучить украинских военнослужащих использованию новых типов вооружений.

Ранее на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия.

Накануне стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине в рамках нового пакета военной помощи, о котором может быть объявлено на следующей неделе, «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.

В прошлый четверг американские СМИ сообщали, что власти США якобы не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства из опасений, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил отказ администрации США поставлять Украине РСЗО М270 американского производства.

В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.

В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.

