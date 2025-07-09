В Тбилиси заявили о дискредитировавшем себя Европарламенте

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Нет цены таким резолюциям, которые наполнены предвзятостью и зачастую ложью», – сказал он.

По его словам, «такими документами ЕП дискредитирует сам себя».

Как отметил Леван Махашвили, несмотря на призывы ЕП к Еврокомиссии подвергнуть Грузию наказаниям, «резолюция юридически не может обязывать».

Его коллега, председатель комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Давид Матикашвили отметил, что «народ Грузии не поддастся на шантаж».

«Об этом авторам очередной, уже шестой за последние месяцы резолюции по Грузии, сказали сами те европарламентарии, которые голосовали против, – отметил он. – В документе очевидна несправедливая позиция по Грузии, ЕП вмешивается в наши внутренние дела».

По его словам, автор текста Раса Юкнявичене из Литвы «лжет раз за разом».

«У такой лжи нет ни политической, ни юридической стоимости», – сказал Давид Матикашвили.

Члены ЕП призвали провести внеочередные парламентские выборы в Грузии, не допустить легитимации всенародно избранного в 2024 году правительства «Грузинской мечты», освободить из заключения экс-президента Михаила Саакашвили, отбывающего девятилетнее наказание за тяжкие преступления, арестовать иностранные активы основателя правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили, считать президентом Грузии Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекли в декабре прошлого года, и так далее.