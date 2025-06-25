В Иране отпраздновали победу над Израилем

На плакатах люди писали о том, что победа над Израилем дарит им надежду и внушает оптимизм (фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС)

В результате атак Израиля погибло несколько военачальников, в том числе глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери (фото: Vahid Salemi/AP/TASS)

Люди скандировали лозунги в поддержку Ирана, поднимая над собой национальные флаги (фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TASS)

Среди участников массового митинга в Тегеране были те, кто выражал плакатами на персидском языке поддержку палестинскому народу (фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TASS)

Больше всего людей собралось на площади Революции в Тегеране, иранцы восхваляли «сокрушительный ответ на агрессию» Израиля и США (фото: Vahid Salemi/AP/TASS)

Иранцы считают, что в противостоянии с Израилем Иран вышел победителем благодаря действиям верховного правителя Исламской республики Али Хаменеи, который строго следует заветам своего предшественника Рухоллы Хомейни (фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press)

В центре Тегерана тысячи людей вышли на улицы, чтобы поддержать Вооруженные силы страны и отпраздновать победу над Израилем, война с которым продлилась 12 дней и завершилась американскими бомбардировками ядерных объектов Ирана (фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press)

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