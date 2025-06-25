Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.14 комментариев
В Иране отпраздновали победу над Израилем
В центре Тегерана тысячи людей вышли на улицы, чтобы поддержать Вооруженные силы страны и отпраздновать победу над Израилем, война с которым продлилась 12 дней и завершилась американскими бомбардировками ядерных объектов Ирана (фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press)
Иранцы считают, что в противостоянии с Израилем Иран вышел победителем благодаря действиям верховного правителя Исламской республики Али Хаменеи, который строго следует заветам своего предшественника Рухоллы Хомейни (фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press)
Больше всего людей собралось на площади Революции в Тегеране, иранцы восхваляли «сокрушительный ответ на агрессию» Израиля и США (фото: Vahid Salemi/AP/TASS)
Среди участников массового митинга в Тегеране были те, кто выражал плакатами на персидском языке поддержку палестинскому народу (фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TASS)
Люди скандировали лозунги в поддержку Ирана, поднимая над собой национальные флаги (фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TASS)
Многие держали в руках плакаты с изображением верховного лидера аятоллы Али Хаменеи (фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press)
В результате атак Израиля погибло несколько военачальников, в том числе глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери (фото: Vahid Salemi/AP/TASS)
Некоторые участники массовых акций открыто демонстрировали ненависть к Израилю (фото: Vahid Salemi/AP/TASS)
На плакатах люди писали о том, что победа над Израилем дарит им надежду и внушает оптимизм (фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС)
Простые иранцы приравнивают перемирие с Израилем к стратегической победе своей страны (фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС)