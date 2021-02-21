Глава Ростеха раскрыл подробности выпуска сверхзвукового пассажирского самолета

«Считает, что ему позволено все»: эксперты оценили новый приговор Навальному

«Страна была слишком добра к Алексею Навальному, и, видимо, зря. То, как блогер вел себя в суде по делу о клевете на ветерана войны, показало – он считает, что ему позволено все, и не понимает, что чувствуют люди», – сказала газете ВЗГЛЯД политтехнолог Алена Август, комментируя вынесенный в субботу приговор Навальному по делу о клевете на ветерана.

«Не удивлюсь, что сейчас кто-то скажет, что наш суд был слишком мягок к Навальному, учитывая, что он нарушил условия содержания на условном сроке по делу «Ив Роше» около 50 раз. Притом некоторые люди получают реальный срок после двух нарушений. Страна была слишком добра к нему, и, видимо, зря. Это стало особенно ясно во время заседаний по делу о клевете на ветерана войны Игната Артеменко», – считает политконсультант Алена Август.

«То, как блогер вел себя в суде по делу о клевете, говорит о том, что он считает, что ему позволено все, и не понимает, что чувствуют люди», – подчеркнула собеседница. Уважительное отношение к ветеранам – святая тема, потому что в каждой семье были и есть те, кто воевал во времена Великой Отечественной войны, подчеркнула Август. «Мой дед вернулся с войны без зрения... Для каждой семьи есть священные вещи. А Навальный, судя по его поведению, считает себя каким-то небожителем, то есть сверхчеловеком. Иначе он вел бы себя по-другому. Порой его заносило в такие дебри, и могло показаться, что он выступает с трибуны на марше нацистов», – отметила она.

По оценке Август, во время последней речи в суде мысль Навального сводилась к тому, что Россия нужно было проиграть в Великой Отечественной войне. «Но тогда в живых остались бы далеко не все. А те, кто остались, были бы под гнетом фашистов. Навальный явно зарвался в стремлении выслужиться перед своими спонсорами. Он уже не чувствует границ. Скорее всего, он изначально спланировал вести себя максимально вызывающе и тем самым загнать на реальный срок и в роли несчастного быть чем-то полезным. Но по количеству вышедших на протесты мы видим, что он теряет сторонников. Если бы западные кураторы узнали бы, сколько на самом деле людей вышло на митинги, а не просто потусить, они сильно разочаровались бы», – полагает эксперт.

Август уверена, что в своем пылу Навальный «стал тем, кем является на самом деле».

«Поэтому те, кто относился к нему хотя бы с интересом, сейчас постараются забыть о нем. Оскорбление ветерана – это уже не юмор, а откровенное издевательство,

в том числе над судом. Граница толерантности пройдена», – подытожила Август.

Суды до сих пор относятся к этому обычному блогеру с какой-то нежной либеральностью, осторожностью, недоумевает член президентского Совета по правам человека (СПЧ), председатель совета Общероссийской общественной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова.

«Алексей Навальный заслуживает куда более строгого наказания и вообще за свои действия, и особенно за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны. Навальный ведь задел не только одного Игната Артеменко, но и всех оставшихся в живых участников Великой Отечественной. Вы же понимаете: они все в почтенном возрасте, заслуженные. И вдруг такой плевок им в душу!» – сказала Большакова.

«То, как нагло вел себя Навальный по отношению к ветерану, вызвало очень сильное возмущение не только у меня, но и у всей ветеранской общественности. Я общаюсь со многими ветеранами войны – они так и сказали, что очень переживают. Как он мог в таком грубом тоне отзываться про ветерана Великой Отечественной?! По нашему мнению, наказать его следовало более строго. Учитывая то, что подсудимый свою вину не признал, даже не извинился ни перед Игнатом Артеменко, ни перед ветеранским сообществом в целом, его нужно было привлечь к куда более серьезной ответственности, чем просто штраф», – считает глава Союза семей военнослужащих.

«Сейчас суд определил Навальному степень наказания – штраф. Но друзья помогут ему эту сумму быстро собрать. Он погасит штраф – и будет дальше издеваться? Надо, чтобы наказание соответствовало тяжести преступления. Глумление над участником Великой Отечественной войны, ложь и клевета в адрес ветерана недопустимы», – подчеркнула Большакова.

«Должна сказать, что на этом суде защита Навального вела себя так же нагло и надменно, как и сам Навальный. Очень недостойно. Навальный оскорблял судью. А ведь за это он тоже должен ответить, тоже должна быть на этот случай статья в Уголовном кодексе. Как можно прощать такие вещи Навальному и его адвокатам?» – возмущается Большакова.

«Вообще в Уголовный кодекс нужно внести поправку, ужесточающую наказание за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. И чем скорее вопрос решится на законодательном уровне скорее, тем лучше. Это ведь отягчает вину – унижать ветеранов в нашей стране, в стране, где ветераны пользуются уважением и государства, и общественности. Надо такие выходки в корне пресекать», – убеждена глава Союза семей военнослужащих.

В субботу Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей. Гособвинитель попросил признать Навального виновным в клевете на ветерана и оштрафовать блогера на 950 тыс. рублей. Защита блогера настаивала на вынесении оправдательного приговора.

Навальный был признан виновным по части 2 статьи 128.1 УК «Клевета». Нынешняя редакция статьи предусматривает три вида наказания за клевету, содержащуюся в публичном выступлении. Это штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет.

Однако данная редакция вступила в силу лишь в декабре 2020 года. Ранее санкция статьи не предусматривала лишения свободы, поэтому Навальному по итогам этого процесса новый тюремный срок не угрожал.