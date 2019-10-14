Названы сроки постройки российско-арабского бизнес-джета

Демонстратор российско-арабского сверхзвукового бизнес-джета может появиться в 2023 году, сам самолет – в 2027 году, инвестиции в проект на первом этапе оцениваются в 100 млн долларов, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«В 2027 году, например», – передает РИА «Новости» ответ Мантурова на вопрос, когда может появиться такой совместный самолет.

«Реализовать этап до демонстратора ... стоит примерно 100 миллионов долларов. Если демонстратор полетит в 2023 году, мы должны потратить 6 с чем-то миллиардов рублей, сами или совместно», – рассказал он.

Глава Минпромторга отметил, что интерес к инвестициям в проект высказали Саудовская Аравия и ОАЭ. Кроме того, Эмираты являются потенциальным рынком для нового самолета.

«Альтернатив сегодня нету, которые завтра можно пойти и купить. Сегодня тем более, а завтра тоже не купишь. Поэтому это также развитие собственных компетенций высокотехнологичных в Эмиратах... Нам инвестиции нужны? Нужны. Значит, взамен этого мы должны развить компетенции. Это не будет глобальная компетенция, которая завтра позволит производить все под ключ, разрабатывать и двигаться дальше... Основное – это инвестиции, рынок и в технологическом плане, если уж справедливости ради говорить, то у них шикарный композитный завод», – сказал Мантуров.

«Там другая физика работает: при пересечении происходит звуковой барьер. Это основная проблема, с которой все борются и пытаются найти решение. Мы посчитали, что это возможно преодолеть, если мы вываливаемся за 18 км и там переходим на сверхзвуковой режим. По сути, это будет соответствовать децибелам традиционного самолета, который летит на высоте 1 км», – сказал он, добавив, что самолету еще нужно пройти международную сертификацию в требованиях по допуску в части шума.

Напомним, в январе начальник подразделения авиатехнических проектов ПАО «Туполев» Михаил Микулочкин рассказал, что первый полет опытного образца сверхзвукового пассажирского самолета состоится в 2027 году.