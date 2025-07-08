Tекст: Валерия Городецкая

«Введение Лондоном бессмысленных ограничений против руководства российских войск РХБЗ – мера столь же саморазоблачительная, сколь и тщетная. Этой нелегитимной акцией британские власти вновь пытаются отвлечь внимание от многократно задокументированных случаев применения отравляющих веществ своей террористической клиентурой в ВСУ», – говорится в заявлении дипмиссии, передает ТАСС.

Диппредставительство также назвало действия Лондона «озлобленными выпадами», отметив, что они лишь подтверждают успешность работы российских специалистов по выявлению и преданию огласке преступлений киевского режима.

В посольстве заявили, что российские военные раскрывают миру правду о «химических» происках стран Запада как в контексте спецоперации на Украине, так и в других резонансных случаях – от инцидентов с «новичком» до провокаций в Сирии.

Ранее власти Британии расширили санкционный список, добавив в него начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко.