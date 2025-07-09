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В Дагестане возбудили дело о неуплате налогов на 156 млн рублей
Следователи заявили о подозрениях в неуплате налогов на сумму более 156 млн рублей руководителем дагестанской строительной организации.
Уголовное дело против руководителя коммерческой организации возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, сообщает СУ СК по Республике Дагестан в своем Telegram-канале.
Следствие считает, что подозреваемый, возглавляя фирму, занимавшуюся строительством, не уплатил налоги с 2019 по 2021 год, чем причинил ущерб государству в особо крупном размере на сумму свыше 156 млн рублей.
В рамках расследования будет изъята и изучена финансовая документация предприятия. Следователи проведут судебную экспертизу, которая должна определить точную сумму налоговых обязательств.
Следствие намерено принять все меры для возмещения ущерба государству. Правонарушение было раскрыто в сотрудничестве с ИФНС России № 33 по Москве. Сейчас проводятся следственные действия для закрепления доказательств.
Напомним, в 2024 году МВД вернуло в бюджет 110 млрд рублей от налоговых преступлений. В январе 2025 года Минюст предложил увеличить штрафы за уклонение от налогов.