Захарова ответила Стуббу словами Суворова о стойкости России

Tекст: Ольга Иванова

Захарова прокомментировала слова Александра Стубба о способности России переносить страдания, передает ТАСС. Она отметила, что готова подписаться под словами финского президента, которые, по ее мнению, отражают присущую россиянам стойкость.

В ответ на просьбу прокомментировать высказывание Стубба, Захарова процитировала речь Александра Суворова, произнесенную в 1799 году: «Идти назад – стыд, это значило бы отступать, а русские и я никогда не отступали. Мы окружены горами, мы в горах, мы будем окружены врагом сильным, возгордившимся победою, победою, устроенную коварной изменой».

Она подчеркнула, что согласна с мнением Стубба: «Это в нашей истории, это в нашей крови, это в нашей жизненной философии, это в нашей вере и это, конечно, в нашем будущем».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб выразил сомнения в достижении перемирия на Украине до конца лета. Он отметил некоторое воодушевление после переговоров в Ватикане. Стубб также подчеркнул, что реальных оснований для скорого прекращения конфликта пока нет.