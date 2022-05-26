Эксперт: Недипломатично в адрес России высказываются неопытные британские политики

«Лондон высказывается по поводу украинского конфликта резче других европейских стран. Но в самих этих заявлениях сквозит низкий уровень профессионализма дипломатов», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее глава британского МИД Лиз Трасс потребовала отказаться от политики «умиротворения» России, добавив, что нельзя «убирать ногу с педали газа».

«Жесткий тон в риторике и Лиз Трасс, и министра обороны Бена Уоллеса, и главы правительства Бориса Джонсона, вероятно, связан с внутриполитическими соображениями. Они хотят позиционировать Лондон как независимого игрока на международной арене. Вероятно, это укладывается в концепцию «глобальной Британии», которую продвигает руководство этой страны», – пояснил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

По словам собеседника, лично Борису Джонсону сейчас «важно отвлечь общественное внимание от внутренних английских проблем и сфокусировать его на противостоянии с Россией. Наверняка их установка на обострение украинского конфликта в ближайшем будущем сохранится. А в конечном счете почти все будет зависеть от того, насколько Киев в своей борьбе сможет соответствовать ожиданиям Лондона», – рассуждает Кортунов.

«В конечном счете Джонсон – политик мистического типа. Он может выступать в логике обострения, но и от роли миротворца при случае не откажется. Так что я не считаю, что нынешняя позиция Великобритании сохранится навсегда», – предупредил он.

Эксперт также обратил внимание на лексику Лиз Трасс. «Сейчас не только в Великобритании, но и в других странах, снижается уровень политической риторики – все чаще используются недипломатичные выражения. При этом сами заявления свидетельствуют о некоторой неопытности политиков. Важно помнить, что дипломатия имеет свои законы и, как правило, мудрые дипломаты придерживаются этих правил», – заключил Кортунов.

Ранее британский МИД распространил тезисы из речи, с которой глава ведомства Лиз Трасс собирается выступить в ходе предстоящего визита в Боснию. В частности, министр считает, что «в отношении российской агрессии не может быть умиротворения», передает ТАСС. Трасс требует «неустанно действовать, чтобы гарантировать, что Украина одержит победу благодаря военной помощи и санкциям» и добавляет: «Мы не можем сейчас убрать ногу с педали газа».

Ранее ряд западных политиков и ведущих СМИ выступили с призывами способствовать достижению компромисса между Киевом и Москвой. Так, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, выступая на форуме в Давосе, заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии и надо заставить Киев сесть за стол переговоров. В ответ советник главы администрации украинского президента Михаил Подоляк обозвал Киссинджера «давосским паникером».