Адвокат объяснил разницу между административным и уголовным штрафом за нарушение ПДД

За неуплату штрафа по уголовному приговору могут наступить более жесткие последствия, нежели при неуплате административного штрафа, сказал газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте РФ по правам человека, адвокат Шота Горгадзе, комментируя вынесение первого в России обвинительного приговора за повторное нарушение ПДД.

Московский суд вынес первый обвинительный приговор по уголовному делу за повторное нарушение ПДД после лишения права управлять транспортным средством. Уточняется, что в 2020 году обвиняемый был лишен водительских прав за выезд на встречную полосу, штраф он так и не оплатил. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в 200 тыс. рублей, а также на три года лишили права управлять транспортным средством.

«Правила дорожного движения писаны кровью. Как правило, подобные ситуации, которые предусматривают в том числе уголовную ответственность, предусматриваются законодателем после каких-то резонансных трагических случаев с гибелью людей», – говорит Горгадзе.

Он напоминает, что за последнее время СМИ не раз освещали ситуации, когда молодой блогер-миллионник ради контента лихачит на дорогах, нарушая ПДД и создавая опасность для других участников движения. В пример он привел блогера Мару Багдасарян, которая неоднократно нарушала ПДД и пыталась скрываться от полиции на своем автомобиле. На тот момент никакой уголовной ответственности за повторное нарушение ПДД предусмотрено не было, поэтому грозили ей лишь штрафы, которые никак не меняли ее поведение на дороге.

«Уголовная ответственность – это другое. Это дисциплинирует. Это уже более реальное наказание. Соответственно, человек, понимая, что может получить судимость, так хайповать он уже не будет. Во всяком случае много раз подумает, прежде чем повторить подобные поступки. Поэтому я считаю, что за такие нарушения должна наступать более строгая ответственность, чем была предусмотрена ранее», – объясняет адвокат.

По словам члена СПЧ это поможет уменьшить смертность, а также снизить число тяжких ДТП на российских дорогах.

«Что касается неуплаты штрафа по уголовному приговору, то тут могут уже наступить более жесткие последствия, нежели при неуплате административного штрафа. Вплоть до административного ареста. Потому что если человек не исполняет то наказание, которое в рамках уголовного кодекса на него возложено судом, то здесь глаза никто закрывать не будет», – заключил Горгадзе.

Напомним, в январе 2022 года в Уголовный кодекс РФ была введена статья, предусматривающая ответственность за повторное нарушение ПДД после административного наказания и лишения права управления транспортными средствами.